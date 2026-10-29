Phi Thanh Vân hé lộ chuyện tương lai với bạn trai doanh nhân U60

Phi Thanh Vân sau đổ vỡ: 'Quốc tịch không quyết định tuổi thọ của hôn nhân' GĐXH - "Chồng Tây hay chồng Việt đều là một con người với tính cách, hệ giá trị, cách yêu thương, cách giao tiếp và cách chịu trách nhiệm khác nhau. Một cuộc hôn nhân bền vững không được quyết định bởi hộ chiếu, mà bởi khả năng hai người hiểu nhau, tôn trọng nhau, giao tiếp với nhau và cùng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình", Phi Thanh Vân chia sẻ.

Phi Thanh Vân công khai tình cảm với doanh nhân Trần Chí Phú từ cuối năm 2024. Đến tháng 9/2025, nữ diễn viên thông báo dự định kết hôn lần ba nhưng hiện tại cả hai vẫn chưa có một lễ cưới. Trong khi đó, thời gian gần đây, trang cá nhân của Phi Thanh Vân chủ yếu cập nhật công việc còn những khoảnh khắc cùng bạn trai doanh nhân xuất hiện hiếm hoi khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về mối quan hệ của cả hai.

Trao đổi với Gia đình & Xã hội, Phi Thanh Vân cho biết, khoảng nửa năm qua, cô dành phần lớn thời gian cho công việc và các chương trình cộng đồng nên ít chia sẻ chuyện riêng tư. Nữ diễn viên hiểu rằng ngoài những thông tin nghề nghiệp, khán giả cũng quan tâm đến đời sống thường ngày của mình. Vì vậy, cô dự định cập nhật nhiều hơn những khoảnh khắc gia đình, hoạt động thiện nguyện và những niềm vui giản dị.

"Sau ánh đèn sân khấu, những sự kiện và những bộn bề công việc, tôi cũng là một người phụ nữ mong muốn có một mái ấm bình yên, có người để sẻ chia và có những phút giây được sống thật với cảm xúc của mình", Phi Thanh Vân bày tỏ. Với cô, hạnh phúc có thể đến từ một cái ôm, lời hỏi han, sự giúp đỡ đúng lúc hay sự hiện diện của người sẵn lòng lắng nghe.

Phi Thanh Vân và bạn trai doanh nhân vẫn hạnh phúc sau nhiều năm hẹn hò.

Trong cuộc trò chuyện, Phi Thanh Vân gửi lời cảm ơn bạn trai vì sự quan tâm, sẻ chia cùng những hành động thiết thực trong cuộc sống. Cô cho biết mình may mắn khi có bạn trai luôn yêu thương và ủng hộ công việc đang theo đuổi.

Nói về vai trò của mỗi người trong mối quan hệ, nữ diễn viên bày tỏ: "Tôi nghĩ rằng trong một mối quan hệ bền vững, điều quan trọng không phải là ai đứng phía sau ai, mà là cả hai có thể cùng đứng bên cạnh nhau, tôn trọng những giá trị riêng và giúp nhau trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình".

Phi Thanh Vân tiết lộ doanh nhân từng mong cô dành thêm thời gian cùng anh quản lý nhà máy, phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đá. Nữ diễn viên hiểu và trân trọng lời đề nghị này, xem đó là mong muốn cùng xây dựng tương lai của bạn trai.

Tuy nhiên, cô cũng thẳng thắn trao đổi về những dự định nghề nghiệp của bản thân. Bên cạnh tình yêu và gia đình, Phi Thanh Vân muốn tiếp tục làm những công việc đã gắn bó, dành nhiều tâm huyết.

Phi Thanh Vân được bạn trai và con trai ủng hộ hết mình trong sự nghiệp.

"Anh từng mong muốn tôi dành nhiều thời gian hơn để cùng anh quản lý nhà máy, phát triển công việc kinh doanh trong lĩnh vực đá. Tôi hiểu và rất trân trọng mong muốn ấy, bởi đó cũng là cách anh muốn hai người cùng xây dựng tương lai. Nhưng tôi cũng chia sẻ với anh rằng, bên cạnh tình yêu và gia đình, tôi vẫn mong muốn được tiếp tục sống với đam mê của mình", cô cho biết.

Nữ diễn viên nhắc đến diễn xuất, sản xuất phim, tổ chức các cuộc thi sắc đẹp, hoạt động văn hóa, truyền thông và những chương trình hướng tới cộng đồng. Với cô, mỗi lĩnh vực đều là một phần trong hành trình nghề nghiệp đã lựa chọn.

Phi Thanh Vân cho rằng phụ nữ có thể dành tình cảm cho bạn đời, chăm lo tổ ấm và tiếp tục phát triển sự nghiệp. Để dung hòa những trách nhiệm ấy, cô ý thức việc sắp xếp thời gian, lắng nghe và trao đổi với người đồng hành.

"Yêu thương không nhất thiết phải là từ bỏ con đường riêng, mà là tìm được cách để hai con đường có thể song hành", nữ diễn viên bày tỏ.

Phi Thanh Vân sinh năm 1982, được biết đến là người mẫu, diễn viên. Cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như: Cô gái xấu xí, Những thiên thần áo trắng, Cô dâu đại chiến, Cột mốc 23, Thiên mệnh anh hùng... Bên cạnh đó, cô còn tham gia sản xuất phim và kinh doanh. Về đời tư, Phi Thanh Vân từng trải qua nhiều thăng trầm với 2 lần hôn nhân đổ vỡ. Nhiều năm qua, nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, một mình nuôi nấng con trai (con chung với người chồng thứ 2). Đến tháng 11/2024, Phi Thanh Vân công khai bạn trai là Trần Chí Phú - Giám đốc của một công ty xây dựng.



