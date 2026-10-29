Võ Hạ Trâm theo bố đi tu

Hai con nhà Võ Hạ Trâm gây chú ý GĐXH - Võ Hạ Trâm gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh hai con là Moon và Milo. Cô bộc bạch về sự giống nhau của các con và niềm vui gia đình.

Mới đây, Võ Hạ Trâm cùng diễn viên Nhật Kim Anh và ca sĩ Bảo Yến Rosie đã thu xếp công việc để tham gia khóa cộng tu kéo dài 3 ngày tại chùa Quan Thế Âm (Bảo Lộc, Lâm Đồng). Đáng chú ý, buổi lễ cầu an tại đây do bố cô - đại đức Thích Minh Đạt chủ trì.

Bố đẻ Võ Hạ Trâm xuất gia năm 2017, hiện tu hành tại chùa Di Lặc (TP.HCM). Ông từng chủ trì nhiều lễ cầu an tại đây và ở nhiều chùa trên cả nước. Dù đã đi theo con đường cửa Phật, ông vẫn luôn thu xếp thời gian để có mặt trong các dịp quan trọng của gia đình.

Với Võ Hạ Trâm, chuyến đi lần này vô cùng đặc biệt khi vừa được đồng hành cùng bố, vừa được chia sẻ không gian thanh tịnh với những đồng nghiệp chung chí hướng. "Chị em mình cùng khuyến tấn nhau tu tập, cùng nhau hướng thiện, sửa mình và sống thật có ích cho đạo, cho đời chị em mình nhé!", Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Võ Hạ Trâm và bố trong chuyến cộng tu 3 ngày tại chùa Quan Thế Âm (Lâm Đồng).



Không chỉ có Võ Hạ Trâm, sự xuất hiện của Nhật Kim Anh cũng thu hút nhiều sự chú ý. Nữ diễn viên bày tỏ niềm hoan hỉ và xúc động sâu sắc khi nghe những bài giảng pháp từ đại đức Thích Minh Đạt. Cô chia sẻ bản thân như được giải tỏa cảm xúc, "được khóc, được cười" và nhận về nhiều bài học tinh thần giá trị từ các chư tăng sau 3 ngày tu tập.

Được biết, gia đình Võ Hạ Trâm đã có truyền thống ba đời ăn chay trường, từ ông bà, bố mẹ cho đến chính cô và hai con ruột. Lâu nay, cô chịu ảnh hưởng nhiều từ bố trên con đường tu tập. Vào dịp lễ, Tết, cô cùng mẹ và các chị em thường đến chùa thăm ông. Nữ ca sĩ cho biết tu tập giúp cô tìm lại sự tĩnh tại giữa lịch biểu diễn dày đặc và trách nhiệm gia đình.

Nhật Kim Anh, Võ Hạ Trâm và Bảo Yến Rosie khi tham gia khoá tu lần này.

Các nghệ sĩ bên bố Võ Hạ Trâm và các hòa thượng của chùa Di Lặc (TP HCM) khi tham gia chuyến cộng tu.

Do thường đi diễn xa, cô sắp xếp người phụ giúp chăm sóc nhà cửa để hai con không bị ảnh hưởng khi mẹ vắng nhà. Với cô, hạnh phúc là biết cân bằng giữa việc ra ngoài kiếm tiền và hướng vào bên trong để nuôi dưỡng năng lượng tích cực, chăm sóc sức khỏe tinh thần. Những ngày tu tập, khi tạm tách khỏi mọi áp lực, giúp cô có thêm sức mạnh nội tại để đối diện khó khăn và giải quyết mọi việc một cách ôn hòa.

Võ Hạ Trâm sinh năm 1990 tại TP.HCM, từng giành giải tại các cuộc thi âm nhạc như Tuổi đời mênh mông năm 2005, Tiếng hát Chú ve con năm 2006, Ngôi sao tiếng hát truyền hình năm 2007 và Gương mặt thân quen năm 2016. Cô kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhary năm 2019, đón con gái đầu lòng vào tháng 7/2021 và có thêm con trai vào năm 2024.