Tuổi 45 của Lương Mạnh Hải

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GĐXH - Lương Mạnh Hải gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đón sinh nhật tuổi 45 cùng "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà. Tình bạn bền chặt suốt hơn 15 năm qua của cả hai vẫn khiến fan ngưỡng mộ.

Lương Mạnh Hải đón tuổi 45 bên Tăng Thanh Hà - Ảnh 1.Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải hội ngộ, khán giả xao xuyến hồi tưởng 18 năm trước

GĐXH - Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải gây chú ý khi bất ngờ hội ngộ diễn viên Tùng Yuki sau gần hai thập kỷ phim "Bỗng dưng muốn khóc".

Mới đây, Lương Mạnh Hải cập nhật hình ảnh đón sinh nhật tuổi 45 cùng cô em thân thiết Tăng Thanh Hà. Anh hài hước chia sẻ: "Cán bộ đi Rừng Sác về được cô gái ấy triệu tập đi ăn ngay. Đúng ngày, đúng người, nhẹ nhàng tình cảm. Cảm ơn Tang Thanh Ha vì buổi tối rất gì và này nọ". Ngay dưới bài đăng, Tăng Thanh Hà đáp lại: "Happy Birthday again" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật một lần nữa".

Cùng với đó, trên trang cá nhân Tăng Thanh Hà cũng chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ, thân thiết với người anh tri kỷ đã gắn bó 18 năm qua. Cô viết: "Happy birthday anh ơi. Mong anh luôn được làm những điều mình yêu thích, sống hết mình và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống". 

Lương Mạnh Hải đón tuổi 45 bên Tăng Thanh Hà - Ảnh 1.
Lương Mạnh Hải đón tuổi 45 bên Tăng Thanh Hà - Ảnh 2.

Tăng Thanh Hà mừng sinh nhật tuổi 45 của Lương Mạnh Hải.

Theo Lương Mạnh Hải, đây là truyền thống mỗi năm cả hai lại tụ tập đón sinh nhật cùng nhau. Những năm trước, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà cũng đăng tải hình ảnh hoặc clip cùng Lương Mạnh Hải đón tuổi mới. 

Trong ngày đặc biệt của "người tình màn ảnh", năm 2025, người đẹp họ Tăng từng gây chú ý khi nhắn nhủ thân tình: "Chúc anh mãi luôn vui và an yên như thế này. Cảm ơn anh đã lớn lên cùng em. Những câu chuyện và tiếng cười bất tận, bất cứ khi nào chúng ta gặp nhau".

Lương Mạnh Hải đón tuổi 45 bên Tăng Thanh Hà - Ảnh 3.
Lương Mạnh Hải đón tuổi 45 bên Tăng Thanh Hà - Ảnh 4.
Lương Mạnh Hải đón tuổi 45 bên Tăng Thanh Hà - Ảnh 5.

Sau bao nhiêu năm, Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải sánh đôi vẫn luôn khiến fan ngưỡng mộ.

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải từng "làm mưa, làm gió" trên sóng truyền hình với bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc" (2008). Bộ phim đã hết từ lâu nhưng cả 2 vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, coi nhau như người thân trong gia đình. Trong các dịp quan trọng, cặp đôi đều có mặt để ủng hộ nhau.

Trước đó, khi nhắc đến bí quyết giữ tình bạn bền chặt trong showbiz, nam diễn viên từng chia sẻ: "Thực ra không có gì quá phức tạp cả. Tôi không hiểu tại sao nhiều người nói showbiz không có tình bạn, cạnh tranh.

Nhiều khi tôi cứ ngồi cười và bảo: Ủa chứ nghề nào chẳng thế? Nếu bạn sống chân thành, sống thật, bạn tử tế, bạn tốt với những người khác thì bạn sẽ nhận lại được như thế. Tức là mình muốn nhận lại được thứ gì thì mình phải cư xử với họ như thế".

Lương Mạnh Hải đón sinh nhật tuổi 45 bên Tăng Thanh Hà cùng Những khoảnh khắc đáng nhớ - Ảnh 5.
Lương Mạnh Hải đón sinh nhật tuổi 45 bên Tăng Thanh Hà cùng Những khoảnh khắc đáng nhớ - Ảnh 6.

Suốt nhiều năm qua, Tăng Thanh Hà chưa từng quên sinh nhật Lương Mạnh Hải và ngược lại, nam diễn viên cũng luôn có mặt trong sinh nhật đàn em.

Lương Mạnh Hải U50 nhưng anh luôn giữ được ngoại hình trẻ trung nhờ chăm chỉ tập thể dục, ăn uống lành mạnh. Hiện tại, nam diễn viên vẫn chọn cuộc độc thân, kín tiếng về đời tư. Tăng Thanh Hà sau nhiều năm lập gia đình, sinh con cũng giữ được nhan sắc mặn mà.

Còn Tăng Thanh Hà, mặc dù rút khỏi ngành giải trí nhưng cô có những thành công rực rỡ về mặt kinh doanh. Hiện tại, "cô Trúc" đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng thiếu gia cùng 3 nhóc tì kháu khỉnh, đang yêu. Cuộc sống làm dâu hào môn của Tăng Thanh Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ. Gần đây, cô còn gây chú ý khi dự nhiều sự kiện showbiz và trở lại điện ảnh với vai Nam Phương hoàng hậu trong dự án "Hoàng hậu cuối cùng".

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