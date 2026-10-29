Thúy Hạnh nhắn con gái tuổi 18: “Chào mừng con đến với tuổi trưởng thành, tuổi tự do và những giấc mơ lớn'

Diện mạo tuổi 18 tuổi của con gái út cựu người mẫu Thúy Hạnh GĐXH - Suti - con gái cựu người mẫu Thúy Hạnh, gây chú ý với diện mạo như trăng rằm, chiều cao 1m70 khi bước vào tuổi 18. Thúy Hạnh còn tự nhận "lép vế" trước nhan sắc rạng rỡ của con gái út Suti.

Thúy Hạnh vừa đăng ảnh chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của con gái út - Suti, kèm những lời tâm sự trìu mến. Cô gọi con bằng cách xưng hô thân thuộc: "18 tuổi rồi, cô bé mít ướt của ba mẹ!".

Trong ngày con bước sang tuổi trưởng thành, Thúy Hạnh không đặt kỳ vọng về thành tích hay sự hoàn hảo. Điều cô mong mỏi là con biết chăm sóc bản thân, sống bình an và có sự vững vàng trước những lựa chọn phía trước.

"18 tuổi, ba mẹ không mong con phải trở thành một người thật giỏi giang hay hoàn hảo, chỉ mong con luôn mạnh khỏe, bình an, biết yêu thương bản thân và đủ bản lĩnh để theo đuổi những điều mình yêu thích", cô bày tỏ.

Con gái út tròn 18 tuổi, Thúy Hạnh vẫn âu yếm gọi "cô bé mít ướt của ba mẹ".

Các fan cứng của "Bố ơi mình đi đâu thế?" có lẽ sẽ khó mà quên được cô bé Suti 5 tuổi ngày nào với hàm răng sún, hai má phúng phính. Đến hiện tại, ở tuổi 18, Suti niềng răng, chiều cao ấn tượng 1m70, được nhận xét không thua kém người mẹ cựu siêu mẫu nổi tiếng.

Qua lời chia sẻ, Thúy Hạnh cho biết con gái đã trưởng thành, mạnh mẽ và tự lập hơn rất nhiều. Cô cũng hé lộ con sẵn sàng "bay đến một chân trời mới" để chuẩn bị cho tương lai. Đứng trước bước ngoặt ấy, người mẹ gửi gắm cả niềm tin lẫn sự lưu luyến.

Cựu người mẫu nhắn nhủ: "Nhưng nếu có lúc mệt mỏi, hãy nhớ rằng phía sau con luôn có gia đình, nơi con có thể trở về và được yêu thương vô điều kiện. Bởi trong mắt ba mẹ, dù con có trưởng thành hay mạnh mẽ đến đâu, con vẫn mãi là cô gái bé bỏng ngày nào". Thúy Hạnh còn dí dỏm nói về khoảng cách địa lý sắp tới: "Chỉ khác một điều là bây giờ mỗi lần ba mẹ nhớ bé, chắc phải đặt vé máy bay mới được ôm con một cái!". Từ vài năm trước, gia đình Thúy Hạnh đã định hướng cho 2 con gái Sulli và Suti theo học đại học ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Suti cũng hành trang lên đường du học.

Vài ngày trước tuổi 18, Suti cùng mẹ có mặt tại SVĐ Mỹ Đình xem concert BIGBANG.

Trong lời chúc sinh nhật, Thúy Hạnh dành cho con sự khích lệ trước hành trình mới. Với cô, tuổi 18 mở ra tự do, những trải nghiệm và cơ hội theo đuổi ước mơ. Gia đình sẽ tiếp tục đồng hành, tin tưởng vào lựa chọn của con.

"Chào mừng con đến với tuổi trưởng thành, tuổi của tự do, trải nghiệm và những giấc mơ lớn. Cứ tự tin bay cao, bay xa nhé con. Ba mẹ luôn yêu con, tin con và tự hào về con, hôm nay và mãi mãi. Yêu con rất nhiều!", Thúy Hạnh nhắn gửi.

Thúy Hạnh sinh năm 1978 tại Hà Nội, bước chân vào ngành giải trí từ những năm 1990. Thời gian đầu, cô và chị gái Thúy Hằng phủ sóng sàn catwalk, xuất hiện ở nhiều show diễn lớn nhỏ. Sau đó, Thúy Hạnh Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Cô gặp gỡ và kết hôn với nhạc sĩ Minh Khang rồi có hai con gái Suli, Suti.