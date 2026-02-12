Mai Tài Phến tiếp tục tiết lộ về vai diễn của Mỹ Tâm

'Cuộc gặp định mệnh' của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến GĐXH - Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lần thứ 2 nên duyên cùng nhau trong một dự án điện ảnh. Ở lần xuất hiện này, nữ ca sĩ quê Đà Nẵng sẽ có "cuộc gặp định mệnh" cùng chàng trai miền Tây.

Trưa 11/2, ekip sản xuất "Tài" chính thức tung tấm character poster đầy ẩn ý. Character poster của phim điện ảnh "Tài" vừa được công bố đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ bố cục giàu tính ẩn dụ và cách sắp đặt nhân vật mang nhiều tầng ý nghĩa. Dưới ánh hoàng hôn phủ màu vàng cam, hình ảnh trung tâm của poster là hai bóng người đang vật lộn với nhau giữa không gian cảng biển, tạo nên cảm giác căng thẳng và báo hiệu một cuộc đối đầu quyết liệt. Khung cảnh này mở ra tinh thần chủ đạo của bộ phim, nơi các nhân vật phải đối diện với những lựa chọn khắc nghiệt và hệ quả từ chính quá khứ của mình.

Phía trên lớp hình ảnh hành động là chân dung của toàn bộ dàn diễn viên chính. NSƯT Hạnh Thúy, Hồng Ánh, Long Đẹp Trai, Mỹ Tâm, Mai Tài Phến, Sỹ Toàn, Quang Trung, Vinh Râu và Trần Kim Hải xuất hiện với những biểu cảm khác nhau, được sắp xếp theo bố cục có chủ đích. Cách chia nhóm nhân vật thông qua hướng nhìn và ánh mắt đã gợi mở phần nào mối quan hệ và vị trí của từng người trong câu chuyện, dù nội dung phim vẫn còn được giữ kín.

Poster hé mở những nhân vật chủ yếu trong phim "Tài".

Ở vị trí trung tâm, nhân vật Tài do Mai Tài Phến đảm nhận nhìn thẳng vào người xem. Ánh mắt trực diện, không né tránh, vừa thể hiện sự cứng cỏi vừa ẩn chứa nhiều giằng xé nội tâm. Tài được đặt giữa các tuyến nhân vật đối lập, tạo cảm giác anh đang đứng trên ranh giới mong manh giữa hai phía. Hình ảnh này phản ánh đúng tinh thần của nhân vật, một người đàn ông phải đối diện với những lựa chọn sai lầm trong quá khứ và hệ quả kéo dài đến hiện tại.

Mai Tài Phến chia sẻ về nhân vật của mình: "Đây là một nhân vật đứng giữa nhiều giằng xé nội tâm. Bản chất của cậu là người hiền lành, chất phác nhưng vì những tham muốn sai lầm dẫn đến sa ngã. Cậu sa ngã, dẫn đến việc mẹ cậu mất niềm tin. Sau đó là hành trình bảo vệ gia đình trước những 'sóng gió' mà quá khứ của cậu mang lại".

Mỹ Tâm là một trong những gương mặt gây tò mò nhất trên character poster. Dù vai diễn của cô vẫn chưa được công bố, hình ảnh xuất hiện lại mang đến nhiều suy đoán. Mỹ Tâm có hướng nhìn cùng phía với NSƯT Hạnh Thúy, Vinh Râu, Long Đẹp Trai và Quang Trung, gợi ý rằng nhân vật của cô có thể đứng về phía bảo vệ hoặc hỗ trợ Tài. Biểu cảm của Mỹ Tâm vừa điềm tĩnh vừa khó đoán, tạo cảm giác về một nhân vật có chiều sâu và ảnh hưởng lớn đến diễn biến câu chuyện.

Từ những hình ảnh trong teaser trước đó, nhiều khán giả dự đoán Mỹ Tâm có thể vào vai một tiểu thư, đặc biệt với chi tiết cô xuất hiện bên chiếc ô tô màu đỏ. Đạo diễn Mai Tài Phến chia sẻ: "Nhân vật của chị Mỹ Tâm không phải nữ chính, nhưng cũng không phải nữ phụ. Đây sẽ là một nhân vật mang đến nhiều yếu tố đặc biệt cho phim".

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến thân mật bên nhau trong một sự kiện.

Phần nền của poster là không gian cảng biển dưới ánh hoàng hôn, nơi những container xếp chồng tạo nên cảm giác nặng nề và bức bối. Hình ảnh hai bóng người đang đấu tranh ở phía dưới như một ẩn dụ cho cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa lựa chọn đúng đắn và con đường sai lầm. Ánh sáng hoàng hôn vừa đẹp vừa gợi buồn, phản chiếu tâm trạng của các nhân vật khi đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời.

Việc sử dụng ánh sáng và màu sắc trong poster cũng góp phần làm rõ tinh thần của phim. Tông màu vàng cam pha trộn với sắc tối tạo nên sự đối lập giữa hy vọng và nguy cơ. Nhân vật Tài đứng giữa hai mảng sáng tối, càng nhấn mạnh vị thế trung gian và những giằng xé nội tâm mà anh phải đối mặt. Đây là cách kể chuyện bằng hình ảnh, cho phép khán giả cảm nhận câu chuyện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Character poster tổng của "Tài" không dừng lại ở việc giới thiệu dàn diễn viên mà còn đóng vai trò như một bản đồ cảm xúc, gợi mở các tuyến nhân vật và mối quan hệ phức tạp giữa họ. Mỗi ánh nhìn, mỗi vị trí đều mang dụng ý riêng, giúp người xem hình dung về những xung đột, đồng hành và phản bội có thể xảy ra trong phim.

Thông qua poster, "Tài" cho thấy đây là một câu chuyện mang màu sắc tâm lý, gia đình và xã hội, xoay quanh hành trình của một người đàn ông đứng giữa lằn ranh trắng đen. Những nhân vật xung quanh Tài đại diện cho nhiều lựa chọn và hệ quả khác nhau, từ những cám dỗ nguy hiểm cho đến sự che chở âm thầm của tình thân.

Với cách thể hiện giàu tính biểu tượng và bố cục chặt chẽ, character poster tổng của phim điện ảnh "Tài" đã hoàn thành tốt vai trò mở đầu cho câu chuyện. Tấm poster vừa đủ thông tin để khán giả nhận diện dàn nhân vật, vừa giữ lại những khoảng trống cần thiết để kích thích trí tò mò. Trước thềm ngày khởi chiếu 6/3/2026, hình ảnh này được xem là bước đi quan trọng trong việc định hình tinh thần và màu sắc của bộ phim, đồng thời tạo nền tảng cho sự chờ đợi từ phía công chúng.

Phim điện ảnh "Tài" do Green Film sản xuất, CGV phát hành khởi chiếu tại rạp vào 6/3/2026.