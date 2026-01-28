Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Lam Trường, Trúc Nhân, Ca nương Kiều Anh hội tụ trong 'Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026'

Thứ tư, 09:05 28/01/2026 | Xem - nghe - đọc
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026" với các nghệ sĩ: Lam Trường, Trúc Nhân, Quân A.P, Ca nương Kiều Anh, Phương Ly... diễn ra vào tối 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và được mở cửa tự do.

Chiều 27/1, Báo Nhân Dân phối hợp với UBND TP. Hà Nội công bố chương trình "Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026" với chủ đề "Vibrant Light – Ánh sáng rực rỡ" nhằm chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời đón chào năm mới xuân Bính Ngọ 2026. 

Chương trình diễn ra vào 20h ngày 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội). Sự kiện mở cửa tự do, phục vụ đông đảo công chúng Thủ đô và du khách.

"Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026" được xây dựng trên sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và di sản. Trong đó, âm nhạc giữ vai trò trung tâm dẫn dắt cảm xúc; ánh sáng mở rộng không gian biểu đạt; công nghệ mang đến những phương thức trình diễn hiện đại; còn di sản tạo nền tảng văn hóa, làm nên chiều sâu và bản sắc cho toàn bộ chương trình.

Theo BTC chương trình cho biết, với chủ đề "Vibrant Light – Ánh sáng rực rỡ", ánh sáng được lựa chọn làm ngôn ngữ nghệ thuật xuyên suốt, tượng trưng cho niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí đổi mới và khát vọng vươn lên của dân tộc. Dòng chảy ánh sáng được xây dựng như một hành trình biểu đạt, kết nối truyền thống – hiện tại – tương lai, phản ánh sức sống và động lực phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026 với Lam Trường và Trúc Nhân tại Hà Nội - Ảnh 1.
Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026 với Lam Trường và Trúc Nhân tại Hà Nội - Ảnh 2.
Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026 với Lam Trường và Trúc Nhân tại Hà Nội - Ảnh 3.
Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026 với Lam Trường và Trúc Nhân tại Hà Nội - Ảnh 4.

Lam Trường, Trúc Nhân, Ca nương Kiều Anh, Quân A.P và nhiều nghệ sĩ đình đám sẽ biểu diễn ở đêm "Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026".

Nội dung chương trình được cấu trúc thành 3 chương, với các chất liệu âm nhạc cổ điển, dân gian, đương đại và hiện đại, dẫn dắt khán giả từ chiều sâu của truyền thống và niềm tin, đến vẻ đẹp tươi mới, trẻ trung và khép lại bằng tinh thần rực rỡ, lạc quan, đại diện cho một Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. 

Tham gia chương trình là nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như: Lam Trường, Trúc Nhân, Ca nương Kiều Anh, Phương Ly, Quân A.P, Đông Hùng, Hoàng Quyên, nghệ sĩ guitar Cao Minh Đức…

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết chương trình năm nay không chỉ tiếp nối thành công của năm trước mà còn được nâng tầm về quy mô, nội dung nghệ thuật và thông điệp truyền tải.

Theo ông Lê Quốc Minh, thông qua sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và di sản, chương trình hướng tới việc mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật hiện đại, hấp dẫn, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa bền vững, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026 với Lam Trường và Trúc Nhân tại Hà Nội - Ảnh 5.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại họp báo.

Sau dấu ấn của mùa 2025, "Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026" tiếp tục được xác định là sự kiện mở màn quan trọng trong khuôn khổ Lễ hội Ánh sáng Quốc tế Hà Nội. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật mà còn được kỳ vọng góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội như một đô thị sáng tạo, đồng thời tạo động lực cho du lịch, kinh tế ban đêm và hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Cổng đăng ký vé trực tuyến mở lúc 10h00 ngày 28/01 tại địa chỉ: dangkyve.hanoilight.com. Khán giả đăng ký vé Fanzone thành công qua nền tảng trực tuyến sẽ đổi vé (vòng tay) trực tiếp tại Báo Nhân Dân từ 8h đến 14h ngày 30/01/2026.

Chương trình sẽ được livestream trên nền tảng mạng xã hội của Báo Nhân Dân, Hanoi International Light Festival và các kênh mạng xã hội khác.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tối mai, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, sẽ phát sóng VTV1

Tối mai, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, sẽ phát sóng VTV1

Nhạc sĩ 'Phố không mùa' trở lại sau 10 năm với tuyên ngôn: 'Đến với cuộc đời không phải để làm giàu hay làm màu'

Nhạc sĩ 'Phố không mùa' trở lại sau 10 năm với tuyên ngôn: 'Đến với cuộc đời không phải để làm giàu hay làm màu'

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về màn biểu diễn 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' của Tùng Dương ở concert Tổ quốc trong tim

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về màn biểu diễn 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' của Tùng Dương ở concert Tổ quốc trong tim

Tùng Dương biểu diễn 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' trong concert 'Tổ quốc trong tim'

Tùng Dương biểu diễn 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' trong concert 'Tổ quốc trong tim'

Hàng triệu người dân háo hức đếm ngược đến concert 'Tổ quốc trong tim' bùng nổ tại Hà Nội

Hàng triệu người dân háo hức đếm ngược đến concert 'Tổ quốc trong tim' bùng nổ tại Hà Nội

Cùng chuyên mục

Bà Ánh 'lên bar' về khuya, ông Phi ghen tuông quyết 'cua lại vợ'

Bà Ánh 'lên bar' về khuya, ông Phi ghen tuông quyết 'cua lại vợ'

Xem - nghe - đọc - 29 phút trước

GĐXH - Không để ly hôn diễn ra, ông Phi thể hiện quyết tâm "cua lại vợ" với tình cảm chân thành.

Phát hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy có tiền bất minh từ 'bảo kê' khai thác mỏ

Phát hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy có tiền bất minh từ 'bảo kê' khai thác mỏ

Xem - nghe - đọc - 29 phút trước

GĐXH - Cơ quan công an đã có chứng cứ liên quan đến sai phạm của Chánh văn phòng Ủy ban tỉnh Triển và dấu hiệu bất minh về tài chính của Phó Bí thư tỉnh Sách.

'Thương câu dân ca' của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và AnhHI Thanh Cường đậm chất Quan họ Bắc Ninh

'Thương câu dân ca' của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và AnhHI Thanh Cường đậm chất Quan họ Bắc Ninh

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - 'Thương câu dân ca' là album âm nhạc đậm chất dân ca quan họ Bắc Ninh mang đến cho người nghe một cảm giác vừa dễ chịu, vừa hoài niệm. Đây là một sản phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và ca sĩ AnhHi Thanh Cường.

40.000 tờ báo Xuân gửi tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới và hải đảo

40.000 tờ báo Xuân gửi tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới và hải đảo

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Sáng 27/1/2026, Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị phát hành và trao tặng Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tới cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các khu vực biên giới và hải đảo.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị điều tra về 'lợi ích nhóm' với Phó Bí thư tỉnh

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị điều tra về 'lợi ích nhóm' với Phó Bí thư tỉnh

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Cơ quan công an đã thu thập được rất nhiều tài liệu về mối quan hệ giữa Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam và Phó Bí thư tỉnh Sách.

Tối mai, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, sẽ phát sóng VTV1

Tối mai, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, sẽ phát sóng VTV1

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" diễn ra tại bốn địa danh lịch sử: Cao Bằng – Hà Nội – Nghệ An – TP.HCM.

Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser poster

Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser poster

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Phim "Tài" do Mỹ Tâm sản xuất và Mai Tài Phến làm đạo diễn khiến khán giả phát sốt và chú ý vì chi tiết này.

Ông Phi hậm hực khi bà Ánh được 'trai lạ' đưa về lúc nửa đêm

Ông Phi hậm hực khi bà Ánh được 'trai lạ' đưa về lúc nửa đêm

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Bắt gặp cảnh bà Ánh được người lạ mặt đưa về tận nhà giữa đêm khuya, ông Phi tỏ ra ghen tuông, tức tối.

Nhạc sĩ 'Phố không mùa' trở lại sau 10 năm với tuyên ngôn: 'Đến với cuộc đời không phải để làm giàu hay làm màu'

Nhạc sĩ 'Phố không mùa' trở lại sau 10 năm với tuyên ngôn: 'Đến với cuộc đời không phải để làm giàu hay làm màu'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Nhạc sĩ Dương Trường Giang mới đây đã trở lại sau 10 năm ra mắt album đầu tay với một diện mạo và năng lượng mới.

Triển nắm bằng chứng Phó Bí thư tỉnh Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệp

Triển nắm bằng chứng Phó Bí thư tỉnh Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệp

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trinh chia tay Phó Bí thư tỉnh Sách trong nước mắt, trong khi đó Triển đã nắm bằng chứng ông Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệp.

Xem nhiều

Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser poster

Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser poster

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Phim "Tài" do Mỹ Tâm sản xuất và Mai Tài Phến làm đạo diễn khiến khán giả phát sốt và chú ý vì chi tiết này.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Xem - nghe - đọc
Triển nắm bằng chứng Phó Bí thư tỉnh Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệp

Triển nắm bằng chứng Phó Bí thư tỉnh Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệp

Xem - nghe - đọc
Ông Phi hậm hực khi bà Ánh được 'trai lạ' đưa về lúc nửa đêm

Ông Phi hậm hực khi bà Ánh được 'trai lạ' đưa về lúc nửa đêm

Xem - nghe - đọc
Bà Ánh bật khóc sau khi giải cứu bé Nhi khỏi kẻ bắt cóc

Bà Ánh bật khóc sau khi giải cứu bé Nhi khỏi kẻ bắt cóc

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top