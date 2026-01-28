Lam Trường, Trúc Nhân, Ca nương Kiều Anh hội tụ trong 'Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026'

Chiều 27/1, Báo Nhân Dân phối hợp với UBND TP. Hà Nội công bố chương trình "Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026" với chủ đề "Vibrant Light – Ánh sáng rực rỡ" nhằm chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời đón chào năm mới xuân Bính Ngọ 2026.

Chương trình diễn ra vào 20h ngày 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội). Sự kiện mở cửa tự do, phục vụ đông đảo công chúng Thủ đô và du khách.

"Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026" được xây dựng trên sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và di sản. Trong đó, âm nhạc giữ vai trò trung tâm dẫn dắt cảm xúc; ánh sáng mở rộng không gian biểu đạt; công nghệ mang đến những phương thức trình diễn hiện đại; còn di sản tạo nền tảng văn hóa, làm nên chiều sâu và bản sắc cho toàn bộ chương trình.

Theo BTC chương trình cho biết, với chủ đề "Vibrant Light – Ánh sáng rực rỡ", ánh sáng được lựa chọn làm ngôn ngữ nghệ thuật xuyên suốt, tượng trưng cho niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí đổi mới và khát vọng vươn lên của dân tộc. Dòng chảy ánh sáng được xây dựng như một hành trình biểu đạt, kết nối truyền thống – hiện tại – tương lai, phản ánh sức sống và động lực phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Lam Trường, Trúc Nhân, Ca nương Kiều Anh, Quân A.P và nhiều nghệ sĩ đình đám sẽ biểu diễn ở đêm "Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026".

Nội dung chương trình được cấu trúc thành 3 chương, với các chất liệu âm nhạc cổ điển, dân gian, đương đại và hiện đại, dẫn dắt khán giả từ chiều sâu của truyền thống và niềm tin, đến vẻ đẹp tươi mới, trẻ trung và khép lại bằng tinh thần rực rỡ, lạc quan, đại diện cho một Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.

Tham gia chương trình là nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như: Lam Trường, Trúc Nhân, Ca nương Kiều Anh, Phương Ly, Quân A.P, Đông Hùng, Hoàng Quyên, nghệ sĩ guitar Cao Minh Đức…

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết chương trình năm nay không chỉ tiếp nối thành công của năm trước mà còn được nâng tầm về quy mô, nội dung nghệ thuật và thông điệp truyền tải.

Theo ông Lê Quốc Minh, thông qua sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và di sản, chương trình hướng tới việc mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật hiện đại, hấp dẫn, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa bền vững, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại họp báo.

Sau dấu ấn của mùa 2025, "Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026" tiếp tục được xác định là sự kiện mở màn quan trọng trong khuôn khổ Lễ hội Ánh sáng Quốc tế Hà Nội. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật mà còn được kỳ vọng góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội như một đô thị sáng tạo, đồng thời tạo động lực cho du lịch, kinh tế ban đêm và hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Cổng đăng ký vé trực tuyến mở lúc 10h00 ngày 28/01 tại địa chỉ: dangkyve.hanoilight.com. Khán giả đăng ký vé Fanzone thành công qua nền tảng trực tuyến sẽ đổi vé (vòng tay) trực tiếp tại Báo Nhân Dân từ 8h đến 14h ngày 30/01/2026.

Chương trình sẽ được livestream trên nền tảng mạng xã hội của Báo Nhân Dân, Hanoi International Light Festival và các kênh mạng xã hội khác.