Bà Ánh 'lên bar' về khuya, ông Phi ghen tuông quyết 'cua lại vợ'
GĐXH - Không để ly hôn diễn ra, ông Phi thể hiện quyết tâm "cua lại vợ" với tình cảm chân thành.
Trong tập 26 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, Dương dạy em Nhi tập đàn nhưng Nhi nóng lòng muốn chơi được một bài hoàn chỉnh trước khi vào Đắk Lắk. Bé Nhi nói lý do muốn vào Đắk Lắk vì bé nghĩ rằng khi không có mình thì bác Ánh sẽ tha lỗi cho bố Phi.
Dương khuyên em hãy cho bố một cơ hội, sẽ cảm nhận được bố là một người bố tốt. Bé Nhi vẫn muốn mọi chuyện trở lại như cũ: "Gia đình chị về với nhau, còn em về với bác của em. Thế là xong".
Trong khi đó, bà Ánh đi bar liên hoan với lớp múa. Đồng nghiệp bất ngờ vì chưa bao giờ thấy bà Ánh "quẩy sung" như vậy. Trong khi đó, ông Phi vẫn ở lại nhà vợ để nấu nước ngâm chân cho vợ. Chờ đến gần 12 giờ đêm bà Ánh mới về lại còn nồng nặc mùi men và được học viên nam đưa về tận cổng, ông Phi nhìn thấy mà "nóng mắt", giận dỗi dắt xe ra về.
Vào trong nhà, bà Ánh thấy nước cam ông Phi pha sẵn, nước ngâm chân có hoa hồng đun sẵn nên không tránh khỏi xúc động. Bà chụp ảnh nước ngâm chân gửi cho ông Phi kèm lời nhắn: "Cảm ơn anh!". Nhưng lại kèm nhắc nhở: "Anh đừng làm thế nữa, mình chuẩn bị ra tòa ly hôn rồi, không tiện".
Đức về nhà đột xuất, gặp bố đang ở nhà dọn dẹp, anh nhắc bố phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Mỗi lần nhìn mẹ buồn và khóc, Đức chỉ muốn oán trách bố vì đã phản bội mẹ và gia đình. Ông Phi một lần nữa thừa nhận mình có lỗi nhưng đồng thời khẳng định tình yêu dành cho vợ và các con là thật, chưa bao giờ giả dối.
Đức lo lắng vì mẹ đã nộp đơn ra tòa nhưng ông Phi quyết định sẽ theo đuổi lại mẹ từ đầu. "Không có cửa thì bố trèo tường" - ông Phi dí dỏm nói với con trai.
Cô đồng nghiệp thân thiết của bà Ánh nhận ra bà Ánh vẫn còn rất yêu chồng, chỉ có điều, bà giận chồng vì "có một cám dỗ bé tí teo anh không vượt qua được, trong khi chị có ti tỉ cám dỗ mạnh cỡ mấy chị cũng không hề vấp ngã". Tối về nhà ngâm chân, bà Ánh vẫn nghĩ lại lời nói này của cô đồng nghiệp.
Ông Phi đến nhà để dọn dẹp, cơm nước nhưng vấp phải sự "phản kháng" của bà Ánh dọa sẽ thay khóa cửa. Điều này khiến cả Dương và bé Nhi đồng thanh phản đối. Sau đó, ông Phi lại nhắn tin dặn dò vợ pha nước ngâm chân. Xem ra, ông quyết định "cua lại vợ" từ đầu.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Dương trúng tuyển trong danh sách rút gọn đi du học ở Nga nhưng đã nhắn tin cho cô giáo từ chối suất du học. Cô giáo gọi điện cho Dương để giục cô nộp hồ sơ vì hạn chỉ còn trong sáng. Vì Dương đang ngủ nên bà Ánh nghe máy của cô giáo, mới phát hiện ra con gái từ chối học bổng du học. Tất nhiên, bà rất giận dữ và không đồng ý với quyết định của Dương.
Không còn cách nào khác, bà Ánh đành nhờ ông Phi đến khuyên nhủ con gái. Ông Phi không ép Dương mà chỉ muốn nghe lý do từ con gái. Dương giải thích với bố rằng cô chỉ có ước mơ làm giáo viên dạy đàn cho trẻ, chứ không phải là ước mơ làm nghệ sĩ biểu diễn như trước đây. Dù rất tiếc nhưng ông Phi cũng tôn trọng quyết định của con gái. Ông cũng động viên con gái cứ bình tĩnh rồi mẹ sẽ hiểu.
Trong khi đó, bà Ánh kéo Đức đi cùng mình để rình rập trước cổng trường của Dương. Bà nghi ngờ vì bị người yêu "tẩy não" nên Dương mới thành ra như thế. Sau khi Đức bận việc phải đi, bà Ánh vẫn một mình bám theo Tuấn và đã có cơ hội gặp riêng Tuấn để nói chuyện.
Phát hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy có tiền bất minh từ 'bảo kê' khai thác mỏXem - nghe - đọc - 34 phút trước
GĐXH - Cơ quan công an đã có chứng cứ liên quan đến sai phạm của Chánh văn phòng Ủy ban tỉnh Triển và dấu hiệu bất minh về tài chính của Phó Bí thư tỉnh Sách.
'Thương câu dân ca' của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và AnhHI Thanh Cường đậm chất Quan họ Bắc NinhXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - 'Thương câu dân ca' là album âm nhạc đậm chất dân ca quan họ Bắc Ninh mang đến cho người nghe một cảm giác vừa dễ chịu, vừa hoài niệm. Đây là một sản phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và ca sĩ AnhHi Thanh Cường.
Lam Trường, Trúc Nhân, Ca nương Kiều Anh hội tụ trong 'Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026'Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026" với các nghệ sĩ: Lam Trường, Trúc Nhân, Quân A.P, Ca nương Kiều Anh, Phương Ly... diễn ra vào tối 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và được mở cửa tự do.
40.000 tờ báo Xuân gửi tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới và hải đảoXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Sáng 27/1/2026, Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị phát hành và trao tặng Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tới cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các khu vực biên giới và hải đảo.
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị điều tra về 'lợi ích nhóm' với Phó Bí thư tỉnhXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Cơ quan công an đã thu thập được rất nhiều tài liệu về mối quan hệ giữa Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam và Phó Bí thư tỉnh Sách.
Tối mai, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, sẽ phát sóng VTV1Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" diễn ra tại bốn địa danh lịch sử: Cao Bằng – Hà Nội – Nghệ An – TP.HCM.
Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser posterXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Phim "Tài" do Mỹ Tâm sản xuất và Mai Tài Phến làm đạo diễn khiến khán giả phát sốt và chú ý vì chi tiết này.
Ông Phi hậm hực khi bà Ánh được 'trai lạ' đưa về lúc nửa đêmXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Bắt gặp cảnh bà Ánh được người lạ mặt đưa về tận nhà giữa đêm khuya, ông Phi tỏ ra ghen tuông, tức tối.
Nhạc sĩ 'Phố không mùa' trở lại sau 10 năm với tuyên ngôn: 'Đến với cuộc đời không phải để làm giàu hay làm màu'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Nhạc sĩ Dương Trường Giang mới đây đã trở lại sau 10 năm ra mắt album đầu tay với một diện mạo và năng lượng mới.
Triển nắm bằng chứng Phó Bí thư tỉnh Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệpXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trinh chia tay Phó Bí thư tỉnh Sách trong nước mắt, trong khi đó Triển đã nắm bằng chứng ông Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệp.
Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser posterXem - nghe - đọc
GĐXH - Phim "Tài" do Mỹ Tâm sản xuất và Mai Tài Phến làm đạo diễn khiến khán giả phát sốt và chú ý vì chi tiết này.