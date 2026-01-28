Bà Ánh 'lên bar' về khuya, ông Phi ghen tuông quyết 'cua lại vợ'

Trong tập 26 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, Dương dạy em Nhi tập đàn nhưng Nhi nóng lòng muốn chơi được một bài hoàn chỉnh trước khi vào Đắk Lắk. Bé Nhi nói lý do muốn vào Đắk Lắk vì bé nghĩ rằng khi không có mình thì bác Ánh sẽ tha lỗi cho bố Phi.

Dương khuyên em hãy cho bố một cơ hội, sẽ cảm nhận được bố là một người bố tốt. Bé Nhi vẫn muốn mọi chuyện trở lại như cũ: "Gia đình chị về với nhau, còn em về với bác của em. Thế là xong".



Dương dạy bé Nhi tập đàn và khuyên em cho bố một cơ hội. Ảnh VTV

Trong khi đó, bà Ánh đi bar liên hoan với lớp múa. Đồng nghiệp bất ngờ vì chưa bao giờ thấy bà Ánh "quẩy sung" như vậy. Trong khi đó, ông Phi vẫn ở lại nhà vợ để nấu nước ngâm chân cho vợ. Chờ đến gần 12 giờ đêm bà Ánh mới về lại còn nồng nặc mùi men và được học viên nam đưa về tận cổng, ông Phi nhìn thấy mà "nóng mắt", giận dỗi dắt xe ra về.

Vào trong nhà, bà Ánh thấy nước cam ông Phi pha sẵn, nước ngâm chân có hoa hồng đun sẵn nên không tránh khỏi xúc động. Bà chụp ảnh nước ngâm chân gửi cho ông Phi kèm lời nhắn: "Cảm ơn anh!". Nhưng lại kèm nhắc nhở: "Anh đừng làm thế nữa, mình chuẩn bị ra tòa ly hôn rồi, không tiện".

Bà Ánh lên bar uống nhiều và về khuya khiến ông Phi lo lắng. Ảnh VTV

Đức về nhà đột xuất, gặp bố đang ở nhà dọn dẹp, anh nhắc bố phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Mỗi lần nhìn mẹ buồn và khóc, Đức chỉ muốn oán trách bố vì đã phản bội mẹ và gia đình. Ông Phi một lần nữa thừa nhận mình có lỗi nhưng đồng thời khẳng định tình yêu dành cho vợ và các con là thật, chưa bao giờ giả dối.

Đức lo lắng vì mẹ đã nộp đơn ra tòa nhưng ông Phi quyết định sẽ theo đuổi lại mẹ từ đầu. "Không có cửa thì bố trèo tường" - ông Phi dí dỏm nói với con trai.

Ông Phi chia sẻ với con trai muốn làm lại từ đầu. Ảnh VTV

Cô đồng nghiệp thân thiết của bà Ánh nhận ra bà Ánh vẫn còn rất yêu chồng, chỉ có điều, bà giận chồng vì "có một cám dỗ bé tí teo anh không vượt qua được, trong khi chị có ti tỉ cám dỗ mạnh cỡ mấy chị cũng không hề vấp ngã". Tối về nhà ngâm chân, bà Ánh vẫn nghĩ lại lời nói này của cô đồng nghiệp.

Ông Phi đến nhà để dọn dẹp, cơm nước nhưng vấp phải sự "phản kháng" của bà Ánh dọa sẽ thay khóa cửa. Điều này khiến cả Dương và bé Nhi đồng thanh phản đối. Sau đó, ông Phi lại nhắn tin dặn dò vợ pha nước ngâm chân. Xem ra, ông quyết định "cua lại vợ" từ đầu.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Dương trúng tuyển trong danh sách rút gọn đi du học ở Nga nhưng đã nhắn tin cho cô giáo từ chối suất du học. Cô giáo gọi điện cho Dương để giục cô nộp hồ sơ vì hạn chỉ còn trong sáng. Vì Dương đang ngủ nên bà Ánh nghe máy của cô giáo, mới phát hiện ra con gái từ chối học bổng du học. Tất nhiên, bà rất giận dữ và không đồng ý với quyết định của Dương.

Ông Phi tới khuyên con gái nhưng lại tôn trọng quyết định của con. Ảnh VTV

Không còn cách nào khác, bà Ánh đành nhờ ông Phi đến khuyên nhủ con gái. Ông Phi không ép Dương mà chỉ muốn nghe lý do từ con gái. Dương giải thích với bố rằng cô chỉ có ước mơ làm giáo viên dạy đàn cho trẻ, chứ không phải là ước mơ làm nghệ sĩ biểu diễn như trước đây. Dù rất tiếc nhưng ông Phi cũng tôn trọng quyết định của con gái. Ông cũng động viên con gái cứ bình tĩnh rồi mẹ sẽ hiểu.

Trong khi đó, bà Ánh kéo Đức đi cùng mình để rình rập trước cổng trường của Dương. Bà nghi ngờ vì bị người yêu "tẩy não" nên Dương mới thành ra như thế. Sau khi Đức bận việc phải đi, bà Ánh vẫn một mình bám theo Tuấn và đã có cơ hội gặp riêng Tuấn để nói chuyện.

Tin vui của Victoria Beckham giữa sóng gió gia đình GĐXH - Dù đang vướng vào rối ren gia đình khi bị con trai cả Brooklyn bóc mẽ, Victoria Beckham vừa vinh dự đón tin vui tại Pháp.