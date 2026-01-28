Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bị em trai hối thúc lấy vợ mới

Trong trích đoạn giới thiệu tập 27 "Gia đình trái dấu", mặc dù đang trong thời gian tòa giải quyết thủ tục ly hôn, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) và bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đã ly thân được một thời gian. Cả hai không sống cùng nhà nhưng cũng thường xuyên gặp gỡ nhau. Ông Phi bày tỏ quyết tâm "cua lại vợ" bằng những việc cụ thể như quan tâm, dọn dẹp, cơm nước mỗi ngày tại nhà bà Ánh.

Trước tình cảnh vắng vợ, ông Phi rơi vào tình trạng chán ăn, chán nói, chán đời, tính tình thì cáu bẳn... Nhiều lần ông Phi tỏ ra bực tức khi bà Ánh cởi mở với những người đàn ông khác. Thấy vậy, em trai ông là Hoàng đã trêu ông Phi rằng nếu bệnh này không chữa kịp thời thì sẽ thành bệnh nan y. Hoàng nói ông Phi có những biểu hiện giống hệt bố mình khi vợ mất.

"Nghe em, cuộc đời này ngắn lắm nên không việc gì phải buồn bã mãi. Bệnh của anh vẫn có phương pháp để chữa. Cưới vợ là khỏi luôn", Hoàng khuyên anh trai.

Hoàng lo lắng khi anh trai rơi vào tình cảnh chán nản vì sắp ly hôn.

Ở một diễn biến khác trong tập phim, bà Ánh vui mừng khi que thử thai báo một vạch. Cầm chiếc que thử thai trên tay. Sau khi đọc kết quả, bà thốt lên "may quá". Không biết que thử thai của ai, nhưng nhiều khả năng sau khi bám theo Dương và Tuấn, bà Ánh nghi ngờ con gái đã đi quá giới hạn với bạn trai, đó có thể là nguyên nhân khiến cho Dương từ chối học bổng du học tại Nga.

Bà Ánh vui mừng vì que thử thai chỉ có 1 vạch.

Trong khi đó, Dương bất ngờ nhận được tin nhắn chia tay của Tuấn. Trong khi chuyện tình cảm đang tốt đẹp, tin nhắn đột ngột của Tuấn khiến Dương khá hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra. Tuấn thậm chí cũng không nghe điện thoại của Dương.

Dương bất ngờ nhận được tin nhắn chia tay từ Tuấn.

Tập 27 "Gia đình trái dấu" được phát sóng 20h ngày 28/1 trên VTV3.