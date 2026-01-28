'Thương câu dân ca' của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và AnhHI Thanh Cường đậm chất Quan họ Bắc Ninh

Giữa bối cảnh âm nhạc Việt Nam ngày càng sôi động với những thử nghiệm pha trộn đa dạng, album "Thương câu dân ca" của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long với phần thể hiện của ca sĩ AnhHi Thanh Cường xuất hiện một cách khác lạ khi không chạy theo xu hướng mà lặng lẽ khai thác không gian dân ca Bắc bộ. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long mong khán giả, đặc biệt là người trẻ, khi nghe album này không có cảm giác "nghe lại" hay "tìm về" dân ca, mà đơn giản là thưởng thức những ca khúc mang tinh thần Việt – được viết từ chất liệu truyền thống nhưng nói bằng ngôn ngữ của thời đại.

Album được ra mắt trước dịp Tết Nguyên đán, đón mùa hội Xuân đang náo nức sắp bắt đầu, bởi thứ âm nhạc hiện đại, nhưng hồn cốt vẫn thuần dân gian này rất phù hợp với các lễ hội truyền thống, nơi câu hát giao duyên luôn gắn bó với đời sống người dân đời này qua đời khác. Nhưng, không chỉ là mùa hội xuân, "Thương câu dân ca" cũng là những giai điệu dìu dặt, tha thiết, ngọt ngào dành cho tình yêu lứa đôi, phù hợp với những đám cưới lãng mạn.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long chia sẻ về sản phẩm âm nhạc đậm chất dân ca của mình.

Đặc biệt, album còn thể hiện tinh thần gắn kết truyền thống và kỷ nguyên số khi phát hành cùng MV "Thương câu dân ca"- một MV được sáng tạo hoàn toàn bằng công nghệ AI dựa trên tinh thần tranh dân gian Đông Hồ.

Nói về sản phẩm của mình, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long chia sẻ: "Với những sáng tác của Quang Long, mỗi sáng tác lại thể hiện một cảm xúc, tâm trạng của mình. Chẳng hạn như trong bài "Thương câu dân ca" có câu hát "Yêu câu dân ca rơi đi - Thương câu bỏ lại hội thì còn thương", nghĩa là trong cuộc đời có những người đến với mình, có những người bỏ mình ra đi nhưng đều đem lại hành trình, một chặng đường trong cuộc đời dù là vui hay buồn đều cho mình đời sống tinh thần, tâm hồn phong phú. Bên cạnh đó các ca khúc đậm đà chất giao duyên, niềm vui của các chàng trai cô gái trong ngày hội - bởi đó cũng là nơi Quang Long được tắm mình trong không gian đó từ khi sinh ra đến tận bây giờ".

Ca sĩ AnhHi Thanh Cường thể hiện ca khúc "Thương câu dân ca".

Còn với AnhHi Thanh Cường từ thí sinh giành giải trong "Giọng hát hay Hà Nội" và hiện tại công tác ở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam thì đây là "Thương câu dân ca" là một sản phẩm nhiều cảm xúc của anh. Nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi áp lực lắm. Nói là hiểu rồi nhưng khi bắt tay vào thực hiện sản phẩm anh Quang Long làm rất kỹ, rất tinh tế. Ca sĩ thể hiện phải đúng giai điệu, đúng tinh thần tình cảm, thể hiện cái tôi trong ca khúc.

Bước vào dân ca với tôi là bầu trời bỡ ngỡ phải cần đến nửa năm tiếp xúc cách luyến, rung nhẹ, chạm nhẹ vào âm nhạc rồi bước ra ngay, cảm xúc mình phải tự chiêm nghiệm về tình yêu đôi lứa, cuộc sống, những xúc cảm khiến mình rung động trong cuộc sống hàng ngày để tạo cái tôi khi thể hiện ca khúc".

NSƯT Hoàng Hà xúc động khi chia sẻ về học trò của mình.

AnhHi Thanh Cường từng trải qua rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp, tưởng chừng như anh sẽ bỏ nghề nhưng cái duyên với âm nhạc đã giúp nam ca sĩ ở lại. Nói về con đường ấy, Thượng tá - NSƯT Hoàng Hà (giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) chia sẻ về học trò: "Thanh Cường tiếp tục theo đuổi đam mê của mình với sự đồng hành hỗ trợ nâng bước của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và những người thân yêu, tôi thấy rất hạnh phúc. Khi đi học cậu ấy rất vất vả, từ cậu học trò có thể khó khăn, từng bước, từng buổi học bạn đi xe bus, người ướt đẫm mồ hôi. Quá trình học tập tại Trường Văn hóa nghệ thuật quân đội nhiều khó khăn nhưng em đã vượt qua, giữ tình yêu lớn với âm nhạc. Hồi đầu nghe bạn nói về mong muốn, khát khao được đứng ở một vị trí, trên con đường biểu diễn, tôi mong muốn đồng hành cùng bạn và luôn nói em cố gắng đi, cô sẵn sàng hỗ trợ phía sau. Có thời điểm vì sức khỏe, tưởng bạn không theo đuổi được đam mê, có lúc vì sự cố gắng quá bạn bị ngã bệnh, nhưng bạn đã vượt qua tất cả".

Như NSƯT Hoàng Hà chia sẻ tình yêu với âm nhạc đã giúp AnhHI Thanh Cường vượt qua khó khăn và đang dần định hình được con đường đã chọn.