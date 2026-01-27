Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser poster
GĐXH - Phim "Tài" do Mỹ Tâm sản xuất và Mai Tài Phến làm đạo diễn khiến khán giả phát sốt và chú ý vì chi tiết này.
Sáng 27/1, ekip sản xuất của phim "Tài" chính thức hé lộ teaser poster tiếp theo để quảng bá cho dự án.
Tấm teaser poster của phim "Tài" được thiết kế theo phong cách thị giác giàu ẩn dụ, lấy khuôn mặt nhân vật chính làm trung tâm của toàn bộ câu chuyện. Ánh mắt của Tài là điểm nhấn mạnh nhất: sâu, nặng và đầy giằng xé, như đang chất chứa cả một đời quá khứ không thể buông bỏ. Cái nhìn ấy không hướng thẳng vào người xem mà hơi chếch xuống, tạo cảm giác nhân vật đang đối diện với chính nội tâm của mình hơn là thế giới bên ngoài. Đôi mắt Tài vừa có nét mệt mỏi của một người từng trải qua nhiều va vấp, vừa ánh lên sự do dự của kẻ muốn bước ra khỏi bóng tối nhưng vẫn bị níu giữ bởi những ràng buộc vô hình.
Điều đặc biệt nhất của teaser poster nằm ở cách sắp xếp bố cục hai người phụ nữ bên trong chính cơ thể của Tài. Thay vì đứng độc lập, hình ảnh họ được lồng ghép như những mảnh ký ức sống động, cho thấy cuộc đời anh bị chi phối sâu sắc bởi hai nhân vật này. Ở lớp hình phía trong, khán giả nhận ra mẹ của Tài - bà Phúc - với dáng vẻ khắc khổ, ánh nhìn vừa cam chịu vừa toan tính. Ngay bên cạnh là bà Lành, người phụ nữ mang thần thái sắc lạnh, đầy tính dụ dỗ. Hai người ngồi trong một sới bạc, như biểu tượng cho những lựa chọn và sai lầm đã kéo Tài vào vòng xoáy của số phận.
Trong khung hình ấy, bà Phúc đang đánh bài dưới sự chỉ bảo, sai khiến của bà Lành. Cử chỉ của bà Lành toát lên sự điều khiển, còn bà Phúc lại mang vẻ phụ thuộc, như thể mọi quyết định của bà đều bị người khác dẫn dắt. Mối quan hệ này hé lộ một tầng bi kịch: mẹ của Tài không hoàn toàn làm chủ cuộc đời mình, và chính những nước đi sai lầm đó đã in dấu lên số phận của con trai. Việc đặt hai người phụ nữ vào bên trong cơ thể Tài là một dụng ý mạnh: Họ chính là quá khứ, là nguồn cơn của mọi xung đột đang đè nặng lên anh.
Màu sắc của teaser poster thiên về trầm và tối, tạo cảm giác bụi bặm, cũ kỹ như những thước phim đã nhuốm thời gian. Phần ánh sáng tập trung vào gương mặt Tài, trong khi không gian xung quanh mờ dần, khiến người xem có cảm giác đang bước vào thế giới nội tâm đầy rối ren của nhân vật. Những đường nét gương mặt anh hòa lẫn với khung cảnh phía trong, như muốn nói rằng Tài không thể tách rời khỏi những gì đã xảy ra trong gia đình và quá khứ.
Tổng thể, teaser poster không chỉ giới thiệu nhân vật mà còn kể một câu chuyện bằng hình ảnh. Nó cho thấy "Tài" sẽ là bộ phim về "hậu quả" của những lỗi lầm, về sợi dây vô hình giữa mẹ và con, giữa lựa chọn và định mệnh. Ánh mắt của Tài, cùng sự hiện diện đầy ám ảnh của bà Phúc và bà Lành, mở ra dự cảm về một hành trình nhiều giông bão, nơi con người phải đối diện với chính những bóng tối đang trú ngụ ngay bên trong mình.
Trước đó, trong đoạn teaser được công bố tại concert, dòng chữ "coming soon in Spring" chỉ mang tính ước lệ về thời điểm phát hành, khiến không ít người hâm mộ suy đoán rằng tác phẩm có thể sẽ tham gia đường đua phim Tết 2026 - thời điểm vốn rất sôi động nhưng cũng đầy cạnh tranh. Chính sự mơ hồ này đã tạo nên nhiều cuộc bàn luận trên mạng xã hội, từ các diễn đàn điện ảnh đến cộng đồng fan của NSX Mỹ Tâm, nơi khán giả liên tục đưa ra dự đoán về chiến lược phát hành của ê-kíp.
Những ngày qua, hình ảnh từ buổi khai máy cùng các đoạn clip hậu trường của phim "Tài" lần đầu được ê-kíp hé lộ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Chỉ ít giờ sau khi loạt ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng lập tức vào cuộc với khả năng "sáng tạo không giới hạn". Khoảnh khắc NSX Mỹ Tâm đứng cạnh đạo diễn Mai Tài Phến trong buổi lễ được cư dân mạng mang đi chỉnh sửa thành đủ phiên bản hài hước: từ bối cảnh lễ gia tiên, cổng hoa cưới cho đến trang phục cô dâu - chú rể. Nhiều sản phẩm được thực hiện tỉ mỉ đến mức nhìn thoáng qua khó nhận ra đó chỉ là ảnh ghép, khiến không ít người xem vừa bất ngờ vừa thích thú trước độ "lầy lội" nhưng cũng rất dễ thương của fan.
Không chỉ dừng lại ở những bức ảnh chế từ ngày khai máy, first-look của phim cũng mở ra một làn sóng dự đoán đầy hài hước khác. Dựa vào chi tiết tai nạn ven đường xuất hiện trong clip, nhiều khán giả đùa rằng rất có thể NSX Mỹ Tâm sẽ hóa thân thành… cô bán ve chai bị nhân vật Tài tông trúng. Giả thuyết vui này nhanh chóng được "thêu dệt" thêm bằng hàng loạt hình ảnh minh họa, clip cắt ghép và những dòng bình luận dí dỏm trên TikTok, Facebook. Một số trang còn dựng hẳn kịch bản tưởng tượng về nhân vật, biến câu chuyện thành đề tài bàn tán rôm rả suốt nhiều ngày.
Sự lan tỏa ấy cho thấy sức hút đặc biệt của dự án, khi chỉ vài chi tiết nhỏ cũng đủ khơi dậy trí tò mò và tinh thần tương tác mạnh mẽ từ công chúng. Dù tất cả mới chỉ dừng ở mức suy đoán, những phản ứng hài hước này lại vô tình trở thành "chiến dịch truyền thông tự nhiên" cho bộ phim.
Phim "Tài" dự kiến ra rạp vào mùa xuân 2026.
