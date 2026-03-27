Phim hành động Thái Lan ra rạp vào tháng 4 gây sốt vì tình tiết đặc biệt

"Phi vụ cuối cùng" tung teaser mịt mù khói đạn, xen lẫn những giằng xé tâm lý

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên của teaser, "Phi vụ cuối cùng" đã phác họa một bức tranh chân thực về thế giới tội phạm, mạng người trở nên rẻ mạt, các băng nhóm thanh trừng lẫn nhau bằng bạo lực không khoan nhượng. Không có đúng sai rõ ràng càng không có lối thoát, tất cả bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực.

Tâm điểm của teaser là nhân vật Petch (Somphol Rungphanit), một tay súng đánh thuê từng trải qua vô số phi vụ đẫm máu. Sau quãng thời gian sống trong thế giới ngầm, Petch bất ngờ đưa ra quyết định hoàn lương, rời bỏ quá khứ tội lỗi để tìm kiếm một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, lựa chọn này không đơn giản như anh nghĩ, bởi một khi đã bước chân vào thế giới ấy, việc quay đầu chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Nhân vật Petch là tâm điểm trong teaser "Phi vụ cuối cùng".

Quyết định của Petch khiến những người xung quanh không khỏi bất ngờ. Ông chủ Tor (Arun Pawilai) thẳng thừng đưa ra lời cảnh báo rằng việc rút lui khỏi thế giới này chưa bao giờ là điều dễ dàng, thậm chí gần như không thể. Câu nói của Tor không chỉ đơn thuần là lời nhắc nhở, mà còn mang hàm ý như một "tín hiệu" cho những phi vụ còn dang dở, những ràng buộc vô hình mà Petch vẫn chưa thể thoát ra.

Trong khi đó, người hạnh phúc nhất lại là Sai (Sarika Sathsilpsupa) – bạn gái của anh. Những khoảnh khắc giữa Petch và Sai trong teaser mang màu sắc đối lập hoàn toàn với không khí u tối chung của bộ phim. Thế nhưng, càng yêu, họ càng bị đẩy vào những giằng xé nội tâm dữ dội, khi phải lựa chọn giữa tình cảm và sự sống còn.

Tình yêu của Petch và Sai mang màu sắc đối lập hoàn toàn với những trận hỗn chiến súng đạn trong teaser.

Nhân vật Bom (Patara Eksangkul) – người bạn thân từng vào sinh ra tử cùng Petch lại mang đến một sắc thái hoàn toàn khác. Ánh mắt đầy ẩn ý, những khoảnh khắc im lặng đến đáng sợ trong teaser khiến khán giả không khỏi đặt câu hỏi về vị trí thật sự của Bom trong câu chuyện. Liệu tình bạn giữa họ có đủ mạnh để vượt qua những biến cố, hay chính nó sẽ trở thành mồi lửa cho một bi kịch mới?

Một tuyến nhân vật khác cũng gây tò mò không kém là đại úy Ton (Benjamin Joseph Varney). Trong teaser, Ton xuất hiện với vai trò là người có mối liên hệ mật thiết với tổ chức tội phạm của ông trùm Somjt (Chatchai Plengpanich). Những phi vụ của băng nhóm dường như không thể diễn ra nếu thiếu sự "bật đèn xanh" từ Ton. Sự nhập nhằng giữa chính và tà khiến nhân vật này trở thành một ẩn số lớn.

Cao trào của teaser được đẩy lên bằng những phân đoạn cảm xúc khi Petch và Sai rơi vào trạng thái giằng xé. Những giọt nước mắt, những cái ôm tuyệt vọng xen lẫn tiếng súng nổ dồn dập tạo nên một nhịp điệu căng thẳng, nghẹt thở.

Teaser khép lại bằng loạt cảnh đấu súng kịch liệt, khói lửa bao trùm, những cuộc truy đuổi nghẹt thở giữa các băng nhóm. Không khí đặc quánh sự nguy hiểm và phản bội khiến người xem không khỏi tò mò về cái kết của hành trình mà Petch đã lựa chọn, liệu đó sẽ là con đường giải thoát, hay là "phi vụ cuối cùng" đúng nghĩa?

"Phi vụ cuối cùng" đạt top 1 phim hành động ở phòng vé Thái Lan ngay tuần đầu khởi chiếu, đến từ đạo diễn trăm triệu baht

Không chỉ gây chú ý bởi nội dung hấp dẫn, "Phi vụ cuối cùng" còn ghi dấu ấn khi đạt thành tích ấn tượng tại quê nhà. Bộ phim nhanh chóng vươn lên vị trí Top 1 phim hành động gangster tại phòng vé Thái Lan ngay trong tuần đầu công chiếu, cho thấy sức hút mạnh mẽ của tác phẩm với khán giả yêu thích thể loại tội phạm – hành động.

Đứng sau dự án là đạo diễn Puttipong Nakthong, cái tên quen thuộc với dòng phim xã hội đen tại Thái Lan. Anh từng ghi dấu với hai phần "4 Kings" đạt tổng doanh thu lên đến 420 triệu baht, cùng tác phẩm "In Youth We Trust" chạm mốc 102 triệu baht. Với "Phi vụ cuối cùng", Puttipong tiếp tục khai thác thế mạnh kể chuyện gai góc, kết hợp giữa hành động và chiều sâu tâm lý nhân vật.

"Phi vụ cuối cùng" được bảo chứng thành công bởi đạo diễn "trăm triệu baht".

Chia sẻ về lựa chọn nam chính Somphol Rungphanit cho vai Petch, đạo diễn Puttipong Nakthong cho biết anh đã bị thuyết phục ngay từ lần đầu gặp gỡ: "Tôi vẫn nhớ buổi tối chúng tôi ngồi ăn cùng nhau, khi Somphol Rungphanit kể về cuộc đời mình. Trong ánh mắt và cách anh ấy nói chuyện, có một điều gì đó rất đặc biệt – vừa mạnh mẽ, từng trải, nhưng cũng ẩn chứa sự tổn thương sâu sắc. Chính khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã tìm thấy Petch".

Về phần mình, nam diễn viên Somphol Rungphanit lại có cách tiếp cận vai diễn khá bản năng. Anh chia sẻ: "Tôi chưa từng nghĩ đến việc phải học thêm kỹ thuật diễn xuất. Với tôi, khi có một kịch bản tốt và một đạo diễn giỏi, cảm xúc sẽ tự nhiên đến. Trong quá trình quay, tôi không cố gắng phân tích quá nhiều, chỉ lắng nghe chỉ đạo và để mọi thứ diễn ra theo đúng cảm xúc của Petch ở thời điểm đó."

Với những gì được hé lộ qua teaser, "Phi vụ cuối cùng" hứa hẹn sẽ là một trong những bộ phim hành động tội phạm đáng chú ý khi ra mắt tại phòng vé Việt. Không chỉ đơn thuần là những màn đấu súng mãn nhãn, tác phẩm còn đào sâu vào những góc khuất tâm lý, đấu tranh ở ranh giới giữa thiện và ác.

"Phi vụ cuối cùng" của đạo diễn Puttipong Nakthong sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 3/4/2026 tại các cụm rạp trên toàn quốc.