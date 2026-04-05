Phim 'Không giới hạn' kết thúc, khán giả vẫn chưa hết nhớ Steven Nguyễn

Chủ nhật, 15:30 05/04/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Steven Nguyễn đã có vai diễn Trung tá Minh Kiên vô cùng thành công trong “Không giới hạn”, để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả.

Sau hành trình 4 tháng đồng hành cùng bộ phim "Không giới hạn", nam diễn viên Steven Nguyễn đã có những chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân, khép lại một chặng đường nhiều kỷ niệm.

Cũng trong bài đăng, nam diễn viên gửi lời cảm ơn tới đơn vị sản xuất VFC, đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu cùng toàn bộ ê-kíp và dàn diễn viên đã góp phần tạo nên một dự án đầy tâm huyết.

Steven Nguyễn cũng đăng tải loạt ảnh hậu trường, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt quá trình ghi hình. Dù bộ phim đã khép lại, nhưng những cảm xúc mà "Không giới hạn" mang lại vẫn còn đọng lại, mở ra nhiều kỳ vọng cho các dự án tiếp theo của diễn viên Steven Nguyễn.

Steven Nguyễn cho biết, với anh, Trung tá Đào Minh Kiên là một vai diễn mơ ước. Nhân vật là người chỉ huy trẻ của lực lượng cứu hộ - cứu nạn thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, phải đối mặt với những nhiệm vụ sinh tử, đồng thời mang trong mình nhiều tổn thương và day dứt vì đồng đội.

"Minh Kiên không hoàn hảo, nhưng luôn đặt trách nhiệm lên trước, đúng với tinh thần 'không giới hạn' của người lính", Steven Nguyễn chia sẻ.

Đặc biệt, Steven Nguyễn bày tỏ sự trân trọng với khán giả khi đã theo dõi, yêu mến, thậm chí tranh luận sôi nổi về nhân vật. Theo anh, chính những phản hồi mạnh mẽ, sự lan tỏa trên mạng xã hội và kết quả rating tích cực là minh chứng rõ nhất cho việc khán giả đã thực sự đồng hành cùng bộ phim.

Hình ảnh của Minh Kiên trong "Không giới hạn" được khán giả yêu mến, theo dõi suốt hành trình của phim.

Steven Nguyễn đã có những cảnh quay hồi hộp, gay cấn khi tham gia giải cứu các nạn nhân.

Hình ảnh người lính được Steven Nguyễn thể hiện vừa mạnh mẽ, nhưng cũng đầy lịch lãm.

Vai diễn Minh Kiên là ước mơ mà Steven Nguyễn ấp ủ lâu nay giờ mới thành hiện thực. Nam diễn viên cũng có thời gian trong quân ngũ khi đi nghĩa vụ quân sự nên có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh khi đóng phim.

Minh Trang (Lam Anh) đóng cặp cùng Steven Nguyễn (Minh Kiên) trong phim "Không giới hạn". Đây là lần đầu tiên hợp tác giữa hai diễn viên nhưng đã tạo dấu ấn với những giây phút lãng mạn và cảnh quay "tuyệt đối điện ảnh" của cặp đôi quân nhân.

Dù bộ phim đã kết thúc, nhưng với loạt ảnh hậu trường được các diễn viên chia sẻ và được khán giá sôi nổi bình luận, cho thấy sức lan tỏa của "Không giới hạn", khi không chỉ mang đến câu chuyện hấp dẫn mà còn để lại nhiều dư âm cảm xúc sau khi khép lại. Đặc biệt là tình cảm của khán giả đối với cặp đôi Minh Kiên - Lam Anh, hai người rất đẹp đôi, cùng nhau trải qua bao sóng gió để rồi có cái kết đẹp như mơ.

Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TPHCM, từng tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu & Điện ảnh TPHCM. Gần 10 năm lận đận trong nghề, Steven Nguyễn trở thành hiện tượng của điện ảnh Việt Nam với vai phản diện trong bộ phim chiến tranh "Mưa đỏ" và trở thành "mỹ nam phản diện được yêu thích nhất" hiện tại. Trước "Mưa đỏ", Steven Nguyễn từng tham gia series web-drama "Bi Long đại ca" năm 2020-2021, "Hùng Long Phong Bá", "Bạn gái tôi là trùm trường",... và phim truyền hình: "Hạnh phúc bị đánh cắp", "Mặt trời mùa đông", "Không giới hạn".

(Ảnh: VTV, FBNV)

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
