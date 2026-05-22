Hà Kiều Anh ở tuổi 50

Thứ sáu, 09:07 22/05/2026 | Giải trí
An Khánh
GĐXH - Hà Kiều Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi ở tuổi 50 nhưng vẫn giữ được nét đẹp vừa trẻ trung, ngọt ngào vừa quyến rũ.

Mới đây, Hoa hậu báo Tiền Phong 1992 (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam) Hà Kiều Anh đón tuổi 50 rực rỡ cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Ở tuổi 50, Hà Kiều Anh diện đầm hồng, nở nụ cười rạng rỡ, khoe vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ.

Hoa hậu Việt Nam 1992 chia sẻ: "Tháng 5 lại đến, tháng mà Kiều Anh luôn dành cho bản thân nhiều cảm xúc nhất. Mỗi năm qua đi, mình không còn háo hức với những điều quá ồn ào. Thay vào đó là cảm giác biết ơn… vì vẫn được làm điều mình yêu, được ở cạnh những người mình thương và vẫn giữ được sự rung động trước cái đẹp".

Theo người đẹp sinh năm 1976, càng lớn tuổi, chị càng thấy phụ nữ đẹp nhất khi họ hiểu rõ mình muốn gì, biết điều gì phù hợp với mình và đủ bình yên để tận hưởng những điều giản dị.

Bên dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp, bạn bè và khán giả để lại lời chúc mừng sinh nhật, đồng thời dành lời khen cho nhan sắc "không tuổi" của Hoa hậu Hà Kiều Anh. Không ít ý kiến nhận xét chị vẫn giữ được vẻ đẹp của hoa hậu sau 34 năm đăng quang.

Hơn 30 năm đăng quang, Hà Kiều Anh tích cực hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau, nhất là lĩnh vực phim ảnh và kinh doanh. Chị từng ghi dấu ấn qua các vai diễn trong loạt phim ăn khách: Lối sống sai lầm, Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông, Hạnh phúc có thật, Ván cờ tình yêu...

Ở tuổi 50, Hà Kiều Anh sống hạnh phúc cùng ông xã là doanh nhân Huỳnh Trung Nam và 3 con trong biệt thự sân vườn rộng khoảng 450m² nằm ven sông Sài Gòn. Không gian sống được thiết kế theo phong cách thuần Việt, sang trọng và tinh tế, cơ ngơi này có giá hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, vợ chồng Hà Kiều Anh còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác.

