Phim 'Lửa trắng' có lộ nghiệp vụ khi xây dựng nhân vật làm 'nội gián' trong tổ chức ma túy?

"Lửa trắng" - phim hình sự có sự đồng hành của Cục C04 từ kịch bản đến sản xuất

Lửa trắng đang là bộ phim hình sự hấp dẫn về đề tài đấu tranh, phòng chống tội phạm ma tuý trên VTV3. Phim đã phát sóng được 12 tập, gây tranh luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn phim và trên chính fanpage của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an .

Ở những tập gần đây, khi thân phận của Mai (Việt Hoa đóng) được thể hiện rõ là nữ trinh sát cài vào tổ chức tội phạm ma tuý trong vai trò là con gái của ông trùm Lão Công (NSƯT Hồ Phong đóng), đã mang đến cuộc tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn.

Sương và Mai là hai nhân vật được cài làm "nội gián" trong Lửa trắng, gây nhiều bàn luận, tranh cãi trên các diễn đàn.

Ngoài Mai còn có thêm một nhân vật bí ẩn nữa làm "nội gián" là Sương (Cù Thị Trà đóng), thường xuyên truyền tin hoạt động vận chuyển ma túy của Trường nổ cho ban chuyên án.

Nhiều khán giả băn khoăn, điều này có làm lộ nghiệp vụ điều tra, khiến đối tượng cảnh giác hơn, gây khó khăn cho lực lượng Công an trong đời thực hay không?

Để hiểu rõ hơn về nghiệp vụ trong phim, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với đoàn cố vấn, các cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tham gia hỗ trợ đoàn làm phim Lửa trắng trong suốt quá trình quay phim.

Được biết, Lửa trắng được đầu tư khá bài bản, có sự hợp tác chặt chẽ giữa VFC và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. Phim sở hữu dàn cố vấn chất lượng là những chuyên gia thuộc Bộ Công an nói chung và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng. Điều này mang đến sự phù hợp với thực tiễn công tác và yêu cầu tuyên truyền cho Lửa trắng – bộ phim đi sâu vào thế giới ngầm ma tuý.

Nổi bật trong số đó là Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Hùng Vương - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Đại tá Nguyễn Đức Tuấn - Phó Cục trưởng và Đại tá Phạm Văn Chình - nguyên Phó Cục trưởng.

Các thành viên trong Ban cố vấn, các cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã dành cho phóng viên Gia đình và Xã hội cuộc trao đổi ý nghĩa, hé mở nhiều thông tin hậu trường thú vị trong quá trình thực hiện phim. Ảnh: Quốc Đạt



Ngoài đội ngũ cố vấn, phim còn có sự tham gia của cán bộ thuộc các phòng ban chuyên môn của Cục C04 theo sát đoàn làm phim để góp ý, chỉnh sửa lời thoại, nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến công tác điều tra, phá án.

Tâm sự với chúng tôi, ban cố vấn cho biết: "Cán bộ chiến sĩ ở đơn vị vốn quen với chiến đấu, lần đầu tham gia nghệ thuật nên cũng có nhiều bỡ ngỡ. Nhưng với mục tiêu tuyên truyền cho người dân thấy được tác hại của ma tuý và công tác đấu tranh phòng chống ma tuý gian nan, nguy hiểm như thế nào, các cán bộ chiến sĩ lại không quản khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ".

Được biết trong phim Lửa trắng, từ thoại phim đến các phân cảnh sử dụng yếu tố nghiệp vụ điều tra phá án, võ thuật... đều có đội ngũ cố vấn tham gia góp ý, nhận xét từng câu thoại. Trước khi mỗi tập lên sóng, đoàn làm phim và ban cố vấn tiếp tục ngồi xem, rà soát lại một lần nữa. Các cố vấn cũng cho biết, cái khó của phim về đề tài phòng, chống ma tuý là không thể không nói đến nghiệp vụ phá án nhưng vẫn phải cân nhắc đến liều lượng, câu chữ, đặc biệt là liên quan đến nghiệp vụ chuyên sâu.

Nhờ có sự đồng hành của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, từ thoại phim đến các phân cảnh sử dụng yếu tố nghiệp vụ điều tra phá án, võ thuật... đều có đội ngũ cố vấn tham gia góp ý, nhận xét từng câu thoại. Trước khi mỗi tập lên sóng, đoàn làm phim và ban cố vấn tiếp tục ngồi xem, rà soát lại một lần nữa. Ảnh Quốc Đạt



Tranh cãi tình huống: Công an thấy đồ nghi chứa ma tuý nhưng không bắt

Một số tình huống khi lên phim, nhiều khán giả đã bày tỏ sự băn khoăn "thế này có bị lộ nghiệp vụ không?".

Chẳng hạn ở tập 9, phân cảnh Công an khám xe của đối tượng và phát hiện có đồ nghi chứa chất ma túy nhưng không bắt mà tiếp tục cho xe di chuyển.

Nói về chi tiết này, các cố vấn cho biết: "Đây là tình huống được xây dựng trên cơ sở một số nguyên tắc nghiệp vụ và quy định của pháp luật nhằm phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý toàn diện vụ án. Trong thực tế, việc áp dụng các biện pháp này được thực hiện theo quy định của pháp luật, phụ thuộc vào từng vụ việc cụ thể và phải có kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt rất chặt chẽ".

Một cảnh trong phim Lửa trắng. Ảnh VFC cung cấp

Một tình huống nữa là trong phim có nhiều nhân vật "bí ấn" tham gia hỗ trợ Ban chuyên án với những vai trò khác nhau thì có gây khó khăn cho hoạt động ngoài đời thực của lực lượng Công an?

"Điều này chúng tôi cũng đã đưa vào thảo luận và nhận định được phép đưa lên phim. Vì phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, đấu tranh, nhất là trong thời đại số thì xã hội được quản trị bằng dữ liệu công nghệ. Camera Al cũng được lắp đặt ở khắp nơi. Bộ phim sử dụng yếu tố hư cấu kết hợp với thực tiễn để nhằm truyền tải thông điệp rằng hành vi phạm tội rất khó tránh khỏi sự phát hiện của cơ quan chức năng khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật và nghiệp vụ".

Hỏi về phản hồi của khán giả và lực lượng Công an với phim, các cố vấn cho biết: "Chúng tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người mong muốn Công an phải siêu sao hơn nữa. Có đồng chí trong ngành đã nghỉ hưu nhận xét thẳng thừng 'sao ban cố vấn kém thế, lẽ ra phải thế này, thế kia'… Chúng tôi hiểu làm phim không thể nào chiều được hết khán giả và cũng không thể nào như Hollywood bởi có những nghiệp vụ phá án ngoài đời thực rất hay nhưng không thể đưa lên phim được. Khán giả luôn có tâm lý kỳ vọng cao nhưng trong khả năng, chúng tôi đã làm hết những gì có thể".

Cân nhắc từng lời thoại để không lộ nghiệp vụ

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban cố vấn là tham gia chỉnh sửa, góp ý lời thoại liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ.

Lửa trắng là bộ phim hợp tác với VTV nên ngay từ khâu đầu tiên là xây dựng kịch bản, đã có sự tham gia của Cục. Quá trình sản xuất, đơn vị đều trực tiếp tham gia chỉnh sửa, góp ý. Những nội dung liên quan đến chuyên môn đều được các cán bộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó trực tiếp xem diễn xuất và góp ý, rà soát nhằm đảm bảo tính chính xác và phù hợp. Đến khi lên sóng lại chuốt lại một lần nữa. Có những từ quay xong rồi vẫn phải thay đổi lại.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng các thành viên trong ban cố vấn, các cán bộ của Cục tham gia từ khâu xây dựng kịch bản cho đến suốt quá trình quay, hậu kỳ phim, cho thấy mức độ cẩn trọng, kỹ lưỡng của phim Lửa trắng. Ảnh Quốc Đạt

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, trong quá trình rà soát lời thoại, Ban cố vấn đặc biệt lưu ý việc sử dụng các thuật ngữ liên quan đến tình hình tội phạm về ma tuý.

Mỗi câu thoại hay khái niệm chuyên môn cần được diễn đạt chính xác, phù hợp với bản chất của vụ việc, tránh hiểu chưa đầy đủ hoặc bị suy diễn, nguy hiểm hơn là sẽ bị các tổ chức chống phá lợi dụng vấn đề đấu tranh phòng chống ma tuý ở Việt Nam để quốc tế hoá, chính trị hoá, vũ trang hoá.

Theo đó, thay vì đưa ra những nhận định khái quát, tuyệt đối về Việt Nam, nội dung phim được điều chỉnh theo hướng phản ánh đúng thực tế.

"Chẳng hạn như từ 'địa bàn trung chuyển ma tuý', chúng tôi góp ý với đoàn làm phim không dùng từ này. Do đặc điểm vị trí địa lý, giao thông và hoạt động giao thương quốc tế, Việt Nam tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để vận chuyển trái phép chất ma tuý sang địa bàn khác.

Trên thực tế, các lực lượng chức năng luôn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, kiên quyết không để Việt Nam trở thành địa bàn sản xuất hoặc trung chuyển ma tuý quốc tế. Đây cũng là thông điệp được đoàn làm phim và Ban cố vấn thống nhất thể hiện một cách thận trọng, phù hợp, tránh gây hiểu sai hoặc làm ảnh hưởng đến công tác đối ngoại và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ngay cả khi phim đã quay xong, quá trình hoàn thiện hậu kỳ, một số lời thoại vẫn có thể tiếp tục được điều chỉnh. Ảnh VFC cung cấp

Hoặc có những từ tưởng rất đơn giản nhưng diễn viên rất hay nhầm là 'săn đuổi'. Chúng tôi đề nghị thay đổi thành truy đuổi. Hoặc có những từ tuy không lộ nghiệp vụ nhưng cần phải đời thường hơn, tránh khô khan, nặng nề để gần gũi với khán giả hơn", Đại tá Nguyễn Đức Tuấn - Phó Cục trưởng nêu những ví dụ cụ thể để thấy mức độ tỉ mỉ, cẩn trọng của đoàn làm phim và Ban cố vấn.

Ngay cả khi phim đã quay xong, quá trình hoàn thiện hậu kỳ, một số lời thoại vẫn tiếp tục được điều chỉnh để vừa đảm bảo tính chân thực, phù hợp với yêu cầu tuyên truyền và không ảnh hưởng đến công tác chuyên môn.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn - Phó Cục trưởng C04 Bộ Công an nói về cuộc chiến khốc liệt với tội phạm ma túy trong phim 'Lửa trắng' của VTV GĐXH - "Lửa trắng" - bộ phim do Bộ Công an đặt hàng và phối hợp sản xuất cùng VTV hứa hẹn mang đến cái nhìn chân thực, sắc nét về cuộc chiến chống ma túy cam go. Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), đã có những chia sẻ về hành trình "thực chiến" trên phim lẫn thực tế khốc liệt của mặt trận này, nơi tội phạm không chỉ tinh vi, sử dụng công nghệ cao mà còn sẵn sàng "khuyến mại" súng đạn trong các giao dịch ma túy.

Con gái ông trùm trong phim 'Lửa trắng' có sắc vóc đời thực ra sao? GĐXH - Việt Hoa mới đây hóa thân thành Mai - con gái ông trùm trong phim Lửa trắng và nhận được sự chú ý từ khán giả. Nếu trên phim, cô cắt tóc ngắn, luyện võ để vào vai một cô gái mạnh mẽ, cá tính thì ngoài đời, Việt Hoa lại sở hữu vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng và thanh lịch.







