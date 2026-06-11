Hà Nội đề xuất cơ chế riêng phát triển mô hình kinh tế đêm
GĐXH - UBND TP Hà Nội dự kiến trình HĐND thành phố xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết quy định về hoạt động đầu tư, kinh doanh ban đêm tại kỳ họp thứ 4 diễn ra ngày mai (12/6).
Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế đêm, khai thác hiệu quả tiềm năng đô thị và thúc đẩy các ngành du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Theo UBND thành phố, trong xu thế nhiều đô thị lớn trên thế giới coi kinh tế đêm là động lực tăng trưởng mới, Hà Nội sở hữu nhiều lợi thế để phát triển lĩnh vực này nhờ hệ thống di sản văn hóa đa dạng, nền ẩm thực đặc sắc cùng thị trường du lịch giàu tiềm năng.
Thời gian qua, thành phố đã từng bước hình thành các mô hình kinh tế đêm như không gian đi bộ, phố ẩm thực, chương trình biểu diễn nghệ thuật và các tour tham quan di sản về đêm.
Những sản phẩm này đã góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, đồng thời gia tăng sức hút đối với du khách trong và ngoài nước.
Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, kinh tế đêm hiện vẫn chưa phát huy hết tiềm năng vốn có. Nhiều sản phẩm còn thiếu tính đặc sắc, sự liên kết giữa các loại hình dịch vụ chưa chặt chẽ, chưa hình thành được chuỗi trải nghiệm xuyên suốt và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, di sản đặc trưng của địa phương.
Từ thực tế đó, thành phố cho rằng việc ban hành nghị quyết là cần thiết nhằm cụ thể hóa quy định tại Luật Thủ đô năm 2026, đồng thời tháo gỡ những rào cản trong quá trình phát triển kinh tế đêm, tạo thêm dư địa tăng trưởng và nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng đô thị.
Dự thảo nghị quyết quy định rõ phạm vi, điều kiện, ngành nghề và lĩnh vực được phép hoạt động tại các khu vực phát triển kinh tế đêm trên địa bàn. Các yêu cầu về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và quyền lợi của cộng đồng dân cư cũng được đưa vào nội dung quản lý.
Đáng chú ý, dự thảo đề xuất cơ chế công nhận các khu, tuyến và điểm phát triển kinh tế đêm, đồng thời quy định cụ thể điều kiện hoạt động, trình tự thủ tục công nhận cũng như cơ chế tham vấn cộng đồng. Theo UBND thành phố, việc lấy ý kiến người dân sẽ góp phần bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với chất lượng sống của cư dân tại các khu vực chịu tác động.
Bên cạnh đó, dự thảo dành riêng các quy định về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế đêm, tập trung vào cơ chế tài chính, thu hút đầu tư và khai thác nguồn lực xã hội.
Thành phố định hướng ưu tiên các hoạt động văn hóa, sáng tạo, phát huy giá trị di sản và tận dụng hiệu quả không gian công cộng để xây dựng những sản phẩm mang đậm dấu ấn Hà Nội.
Cơ quan soạn thảo cũng bổ sung các nội dung liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa, ứng dụng công nghệ số và dữ liệu trong quản lý hoạt động kinh tế đêm, đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhằm tránh chồng chéo với các quy định hiện hành trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, du lịch, văn hóa, môi trường và phòng cháy chữa cháy.
UBND TP Hà Nội kỳ vọng nghị quyết sau khi được ban hành sẽ tạo nền tảng để hình thành hệ sinh thái kinh tế đêm mang bản sắc riêng của Thủ đô, góp phần tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, nâng cao sức cạnh tranh của Hà Nội trong thu hút du khách và nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của du lịch và công nghiệp văn hóa trong giai đoạn tới.
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