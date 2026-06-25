Cận cảnh đường nghìn tỷ ở Huế thi công ì ạch, một nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng
GĐXH - Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (TP Huế) sau hơn 1 năm khởi công đến nay vẫn ì ạch, buộc chủ đầu tư phải chấm dứt hợp đồng với một nhà thầu do vi phạm cam kết tiến độ.
Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (TP Huế) được khởi công ngày 20/1/2025, với tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.
Tuyến đường có chiều dài khoảng 9,59 km, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khu vực trung tâm thành phố với sân bay quốc tế Phú Bài, đồng thời giảm tải cho Quốc lộ 1A và hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam.
Theo ghi nhận, sau hơn 1 năm triển khai, nhiều đoạn tuyến vẫn chưa hình thành rõ rệt. Một số khu vực mới chỉ xuất hiện nền đường sơ bộ. Có đoạn chỉ mới thi công một tuyến nhỏ, chưa đáp ứng quy mô thiết kế...
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Cận cảnh đường nghìn tỷ ở Huế thi công ì ạch, một nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng.
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