Cận cảnh đường nghìn tỷ ở Huế thi công ì ạch, một nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (TP Huế) được khởi công ngày 20/1/2025, với tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 9,59 km, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khu vực trung tâm thành phố với sân bay quốc tế Phú Bài, đồng thời giảm tải cho Quốc lộ 1A và hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam.

Theo ghi nhận, sau hơn 1 năm triển khai, nhiều đoạn tuyến vẫn chưa hình thành rõ rệt. Một số khu vực mới chỉ xuất hiện nền đường sơ bộ. Có đoạn chỉ mới thi công một tuyến nhỏ, chưa đáp ứng quy mô thiết kế...

Điểm đầu tuyến giao với khu E, khu đô thị mới An Vân Dương, và điểm cuối tại nút giao đường Thuận Hóa với Quốc lộ 1A thuộc phường Phú Bài. Dự án được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa mà còn tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, tăng năng lực thông hành nội thị, góp phần thu hút đầu tư vào khu đô thị mới An Vân Dương, đồng thời khai thác quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. Ảnh: N.L.

Dự án được chia thành 2 gói thầu chính. Gói thầu số 21 có chiều dài khoảng 6,1km, điểm đầu nối với đường Tố Hữu (phường Thanh Thủy) quy mô mặt cắt 60m, giá trị hợp đồng hơn 583 tỷ đồng, do liên danh gồm Công ty cổ phần 456, Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm, An Phú Quảng Ninh và FECON đảm nhận thi công. Ảnh: N.L.

Gói thầu số 20 dài khoảng 3,49km, là đoạn cuối nối Quốc lộ 1A khu vực sân bay Phú Bài thuộc phường Phú Bài, quy mô mặt cắt 36m, giá trị hơn 132 tỷ đồng, do Công ty CP Quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế, Công ty CP Đường bộ I Thừa Thiên Huế và Công ty CP Đầu tư Việt Anh thi công.

Quan sát trên toàn tuyến dài hơn 6km thuộc gói thầu số 21 cho thấy số lượng máy móc và công nhân xuất hiện không đồng đều, nhiều đoạn gần như không có hoạt động thi công liên tục. Trong khi đó, mục tiêu tiến độ của dự án đang bị kéo dài, chưa tương xứng với kỳ vọng ban đầu của công trình nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại khu vực gần tuyến đường từ trung tâm thành phố đi cầu ngói Thanh Toàn, nơi có mật độ phương tiện lưu thông lớn, tình trạng bụi phát sinh nhiều do mặt bằng thi công dang dở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trao đổi với PV, ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế (chủ đầu tư dự án), cho biết đơn vị đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng đối với phần công việc do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm đảm nhận tại Gói thầu số 21, bao gồm đoạn tuyến mặt cắt quy hoạch 60m (đoạn 1 và đoạn 2 dài khoảng 6,1km) và trạm biến áp trên tuyến thuộc dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài.

Theo Ban Quản lý dự án, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm không thực hiện đúng tiến độ hợp đồng và các cam kết đã ký kết, đồng thời dừng toàn bộ hoạt động thi công trên công trường trong khoảng thời gian từ ngày 15/5/2026 đến ngày 12/6/2026. Điều này được xác định là vi phạm nghiêm trọng tiến độ thực hiện theo Hợp đồng kinh tế số 156/HĐKT ngày 27/12/2024, bao gồm cả các phụ lục hợp đồng liên quan.

Trước đó, Ban Quản lý dự án có văn bản nhắc nhở, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý như xử phạt và yêu cầu nhà thầu cam kết lại tiến độ thi công. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn không triển khai thi công theo đúng nội dung đã thống nhất.

Theo quyết định của Ban Quản lý dự án, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ninh Bình để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tịch thu giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng và hoàn trả số tiền tạm ứng còn lại chưa thu hồi ngay sau khi chủ đầu tư ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng (giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng là 10.240.000.000 đồng, trong khi số tiền tạm ứng còn lại chưa thu hồi lên tới 38.102.071.000 đồng).

Công trường vắng bóng công nhân.

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