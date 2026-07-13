Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 13 - 19/7/2026: Sẽ cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 13 - 19/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 13 - 19/7/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho





KHU VỰC: Một phần Hẻm Đông Đô, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/07/2026 đến 12:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố 2, Phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Học Lạc, Thái Sanh Hạnh phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường N5, thuộc Khu phố Bình Phong, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Đốc Binh Kiều, Hoàng Hoa Thám, phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Keo, Ấp Trung , xã Long Định, một phần Ấp 3, 4 xã Long Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công Đông





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Nhung 2, Dương Hòa, Dương Quới, Hiệp Trị, Thanh Nhung 1 Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/07/2026 đến 18:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Vạn Thành Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Muống, Tân Phú, Bà Canh, Cây Bàng, Đèn Đỏ, Vàm Kinh xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 15/07/2026 đến 18:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú, Kinh Ngang Xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 16/07/2026 đến 18:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công





KHU VỰC: Một phần khu phố Lăng Hoàng Gia , phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Kim Liên phường Go Công

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Quí xã Vĩnh Hựu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 12:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lạc Đông, Bình Tây, xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 12:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lợi An xã Long Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An, Thạnh Hòa Đông xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn; - Một phần ấp 5 xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 14/07/2026 đến 18:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lợi An, Bình Trinh xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Khương Thọ, Thạnh Thới xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 12:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Thới xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 12:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ninh Đồng, Thạnh Thới xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Thới xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cai Lậy





KHU VỰC: Một phần ấp Thủy Tây, Tân Đông xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/07/2026 đến 18:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Phước





KHU VỰC: Ấp Tân Phát, ấp Tân Long xã Tân Phước 1

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Thuận, Mỹ Lộc xã Tân Phước 1

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1, Tân lợi xã Tân Phước 3

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/07/2026 đến 18:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Mỹ Lộc, Mỹ Thiện, Mỹ Thuận xã Tân Phước 1

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Thiện, Mỹ Thuận xã Tân Phước 1

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Thuận xã Tân Phước 1

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1, 2, Long Hòa B xã Tân Phước 3

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Thuận, Mỹ Lộc xã Tân Phước 1

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phú Thạnh, Phú Xuân xã Hưng Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: xã Tân Phước 1, 2

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mỹ Thuận xãTân Phước 1

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Gạo





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khương 1, xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/07/2026 đến 12:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Cư xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/07/2026 đến 18:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khương 2, xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 13/07/2026 đến 18:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khương 2 xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 13/07/2026 đến 18:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Ninh, An Lạc Thượng, xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Điền Mỹ, xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 18:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình 1, tân Bình 2A xã Tân Thuận Bình, một phần ấp Bình Hạnh, xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 12:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Điền Lợi, xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 18:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 18:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đăng Phong Dưới, xã Tân Thuận Bình, một phần ấp Điền Mỹ xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/07/2026 đến 18:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hạnh, xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/07/2026 đến 12:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khương 2, xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 18:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khương 1, xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 16/07/2026 đến 18:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa Xã Tân Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ An A, Mỹ An B Xã Mỹ Tịnh An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp Long Tường, Long Bình xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Bè





KHU VỰC: Một phần Mỹ Chánh 5, Mỹ Thị, A xã Mỹ Thiện

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Mỹ Thị B, xã Mỹ Thiện

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phú Đông





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình - xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình - xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Đào Văn Mến

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Bùi Thanh Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Lương Thanh Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Trần Văn Chinh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Võ Thị Tuyết Nhung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Hữu Duyên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: NGÔ NGỌC KHANH

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Ngô Minh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Lê Văn Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Lê Trọng Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Lê Văn Trưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/07/2026 đến 12:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Phú





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Quí, Hòa Lược, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/07/2026 đến 18:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Quí, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/07/2026 đến 18:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tịnh, Bình Sơn, Bình Thới, Bình Ninh, Bình Hưng, Bình Thạnh, xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 18:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, Tân Bường A, Tân Bường B, Tân Luông A, Tân Luông B, Tân Thái xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp. Một phần ấp Phú Tiểu, Phú Lợi, Phú Bình, Phú Thuận, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 18:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp 2, ấp Hòa Quí, An Bình Đông, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 18:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Chánh 4, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 18:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Kiểng, Xuân Quang, Xuân Sắc, xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 18:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện