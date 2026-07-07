Hà Nội cải tạo đồng bộ khu vực trước Công viên Thống Nhất, hình thành quảng trường kết nối phố đi bộ Trần Nhân Tông
GĐXH - Khu vực trước cổng Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông sẽ được cải tạo, chỉnh trang đồng bộ để hình thành một quảng trường mở, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Trần Nhân Tông và không gian công viên.
UBND phường Hai Bà Trưng cho biết, địa phương đã triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực hè phố Trần Nhân Tông và cổng Công viên Thống Nhất (đoạn từ phố Nguyễn Đình Chiểu đến phố Trần Bình Trọng).
Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.
Theo phương án thiết kế, điểm nhấn của dự án là xây dựng không gian quảng trường trên tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông, góp phần hiện thực hóa quy hoạch thiết kế đô thị khu vực hồ Thiền Quang.
Tại đây sẽ bố trí đài phun nước trung tâm, sân tổ chức sự kiện lát đá tự nhiên, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật cùng các hạng mục trang trí phục vụ hoạt động văn hóa, cộng đồng. Hai bên khu vực quảng trường sẽ được lắp đặt các cột đèn trang trí nhằm tăng tính thẩm mỹ và tạo điểm nhấn về đêm.
Dự án cũng xây dựng bể nước ngầm phục vụ vận hành đài phun nước, lắp đặt các trụ cấp nước uống công cộng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu tổ chức hội chợ, triển lãm, sự kiện trên tuyến phố đi bộ.
Song song với việc xây dựng quảng trường, toàn bộ vỉa hè phố Trần Nhân Tông sẽ được thay thế lớp gạch block hiện hữu bằng đá granite. Các hạng mục như bó vỉa, bó bồn cây và tấm đan rãnh thoát nước cũng được thay mới bằng vật liệu đá granite nhằm tạo sự đồng bộ về cảnh quan.
Đáng chú ý, hai đoạn tường rào hai bên cổng Công viên Thống Nhất sẽ được tháo dỡ để mở rộng không gian kết nối giữa công viên và quảng trường. Khu vực này sẽ được lát hè, bổ sung cây xanh và hệ thống chiếu sáng, góp phần tạo nên một không gian sinh hoạt công cộng thông thoáng, liền mạch.
Đối với các cây xanh bị ảnh hưởng bởi quy hoạch quảng trường, đơn vị thực hiện sẽ đánh chuyển đến vị trí phù hợp.
Dự án đồng thời lắp đặt hệ thống camera giám sát, màn hình LED cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ quản lý và tổ chức sự kiện.
Riêng cổng chính Công viên Thống Nhất sẽ được cải tạo theo nguyên trạng, bổ sung hệ thống chiếu sáng và màn hình LED. Ngoài ra, các màn hình LED tuyên truyền bốn mặt sẽ được lắp đặt trên các cột chiếu sáng, kết hợp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành.
Sau khi toàn bộ hàng rào bao quanh Công viên Thống Nhất đã được tháo dỡ trước đó, dự án cải tạo khu vực cổng công viên được xem là mảnh ghép cuối cùng nhằm hoàn thiện cảnh quan đô thị, tăng cường kết nối giữa Công viên Thống Nhất với phố đi bộ Trần Nhân Tông, hình thành một không gian công cộng hiện đại, phục vụ người dân và du khách.
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