Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 13 - 19/7/2026: Khu dân cư thuộc Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn, Bình Thủy, Cờ Đỏ,…sẽ bị mất điện cả ngày dài
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 13 - 19/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 13 - 19/7/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 13 - 19/7/2026
Lịch cúp điện Ninh Kiều
KHU VỰC: Một phần KDC Hồng Phát P. Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Minh Khai P. Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 11:30:00 ngày 13/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Mậu Thân P. Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KDC Thới Nhựt P. Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Hẻm 102, đường Trần Hoàng Na, P Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KDC Thới Nhựt P. Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KDC Thới Nhựt P. Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một Phần đường hồ bún sáng P. Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 15:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
KHU VỰC: Một phần đường Hàng Gòn, Trần Hưng Đạo nối dài - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 11:30:00 ngày 13/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Trần Hưng Đạo nối dài, Hàng Xoài - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 11:30:00 ngày 13/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nhật Tảo, Nguyễn Việt Dũng - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Lê Hồng Nhi - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Mỹ A- Phường Cái Răng- TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 09:00:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Hòa - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/07/2026 đến 11:00:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV 3 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/07/2026 đến 14:30:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Khánh Bình - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 09:00:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Phú Khánh - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 15/07/2026 đến 11:00:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/07/2026 đến 14:30:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV10 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Võ Tánh, KV Yên Thượng, Yên Thuận - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ô Môn
KHU VỰC: Khu vực Thới Trinh B, C - phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/07/2026 đến 09:00:00 ngày 13/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV Thới Thuận A, Phường Ô Môn
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 13/07/2026 đến 10:30:00 ngày 13/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV Thới Thạnh, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/07/2026 đến 14:00:00 ngày 13/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV Thới Thạnh, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/07/2026 đến 15:30:00 ngày 13/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Mất điện các Khu vực: KV Thới Hòa 1, KV Thới Hòa 2 - phường Thới Long., TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Mất điện Khu vực Thới Mỹ, Phú Luông - phường Thới Long., TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 16:00:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Mất điện các khu vực: Khu vực Thới Trinh A, B, C, Khu vực Thới Bình, Thới Bình A, Thới Phong.phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 16:00:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Mất điện khu vực 5, Ấp Thới Bình A1, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt
KHU VỰC: Một phần KV Phụng Thạnh 2, P Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 16:00:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Phụng Thạnh 1, P Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Thủy
KHU VỰC: KV Rạch Chanh, P. Long Hòa; KV Cầu Rạch Chanh đường Võ Văn Kiệt, Công ty Thảo Vinh, Cưa hàng VL Vinh Vinh, Cục Hải Quan, TPCT.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 13:00:00 ngày 13/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 3 + 4 - KV Bình Yên A - Đường Huỳnh Phan Hộ + Rạch Chanh - P Long Tuyền - TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 16:30:00 ngày 13/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ đầu Rạch Chanh đến đường Võ Văn Kiệt - KV Bình Yên A - Rạch Chanh - P Long Tuyền - TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 16:30:00 ngày 13/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV Cầu Rạch Phố - Bình Trung - P.Long Tuyền - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Rạch Ông Kinh - P.Long Tuyền - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, KV 7, P Bình Thủy,TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 4 + 5 + 8 - KV Bình Thường B - Rạch Ngã Bát - P. Long Tuyền - TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1, ấp G2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Bờ Bao, ấp Lân Quới 2_ xã Thạnh Quới, một phần ấp Phụng Hưng, ấp Bờ Bao_ xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Lân, Vĩnh Qui_xã Vĩnh trinh_TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/07/2026 đến 11:00:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Tân Thạnh, ấp Tân Hưng_xã Vĩnh Thạnh_TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Tân Hưng_xã Vĩnh Thạnh_TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/07/2026 đến 15:30:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phong Điền
KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Nhơn-phường An Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 09:30:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Nhơn-phường An Bình
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Lộc-phường An Bình
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 14/07/2026 đến 14:00:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Hưng; Nhơn Hưng A-xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/07/2026 đến 16:00:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Lộc-phường An Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 16:00:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Thọ 2 – xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Lai
KHU VỰC: Ấp Đông Thắng , Xã Đông Thuận, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 16:00:00 ngày 13/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
KHU VỰC: Ấp Trường Khương B, Xã Trường Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 09:30:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đông Thắng , Xã Đông Thuận, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 16:30:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
KHU VỰC: Khách hàng Trường Mầm Non Đông Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 11:00:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trường Mầm Non Đông Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 11:00:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Trường Khương B, Trường Ninh, Xã Trường Xuân
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thu hồi trạm biến áp không vận hành Thanh Long 10
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/07/2026 đến 11:30:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đông Hiển - Xã Đông Thuận ,TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đông Hiển, Đông Hiễn A, Xã Đông Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 10:30:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đông Thắng, Xã Đông Thuận
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/07/2026 đến 14:00:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đông Giang , Xã Đông Thuận, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đông Lợi, Đông Giang A, Xã Đông Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 11:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
KHU VỰC: Xã Trung Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/07/2026 đến 16:00:00 ngày 13/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Thới Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/07/2026 đến 16:00:00 ngày 14/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: P. Trung Nhứt , Xã Trung Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 16:00:00 ngày 15/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/07/2026 đến 11:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Trung Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/07/2026 đến 15:00:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Trung Hưng
THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp