Không khí Giáng sinh về sớm giữa lòng Hà Nội

Những ngày đầu tháng 11, khi tiết trời vừa se lạnh, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã “thay áo mới” với sắc đỏ, xanh, trắng đặc trưng của mùa Giáng Sinh. Dọc con phố nhỏ, hàng trăm cửa hàng đồng loạt trưng bày cây thông, vòng nguyệt quế, quả cầu lấp lánh, mô hình ông già Noel và những dây đèn led lung linh, tạo nên không gian rực rỡ, ấm áp giữa lòng phố cổ.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Giáng sinh 2025

Ngay từ sau Halloween, các tiểu thương đã nhập hàng mới, sắp xếp lại gian trưng bày để kịp phục vụ người dân và du khách đến tham quan, mua sắm, chụp ảnh.

Tiểu thương tất bật, khách tham quan nườm nượp

Theo ghi nhận, các cửa hàng trên phố Hàng Mã đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa lễ hội cuối năm. Những mặt hàng được ưa chuộng là cây thông mini, người tuyết, ông già Noel nhồi bông và đồ trang trí handmade.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Giáng sinh 2025

Cô Thu - chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã chia sẻ: “Khoảng cuối tháng 10 chúng tôi đã bắt đầu nhập hàng. Năm nay khách đặt mua online và đến chụp ảnh rất đông, nên phải chuẩn bị sớm để không bị thiếu mẫu mã.”

Điểm check-in hút giới trẻ Thủ đô

Từ chiều đến tối, dòng người đổ về phố Hàng Mã ngày càng đông. Trong ánh đèn vàng và giai điệu rộn ràng của những bản nhạc Giáng Sinh quen thuộc, từng góc phố trở thành phông nền lý tưởng để check-in, ghi lại khoảnh khắc lễ hội.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Giáng sinh 2025

Bạn Diệu Vy (sinh viên Đại học KHXH&NV) chia sẻ: “Năm nào mình cũng tới Hàng Mã chụp ảnh Giáng Sinh. Năm nay các cửa hàng đầu tư hơn, ánh sáng lung linh và trang trí đa dạng nên lên hình rất đẹp.”

Không chỉ là điểm vui chơi, Hàng Mã còn là nơi mang đến cảm giác háo hức cho nhiều người dân Thủ đô - như một dấu hiệu báo hiệu mùa yêu thương đang đến gần.

Không gian lễ hội lan tỏa khắp phố

Càng về đêm, phố Hàng Mã càng trở nên nhộn nhịp. Dưới ánh đèn trang trí đủ màu, tiếng nói cười xen lẫn âm nhạc rộn ràng, không khí Giáng Sinh lan tỏa khắp khu phố. Nhiều phụ huynh đưa con nhỏ tới chơi, mua đồ và chụp ảnh, tạo nên khung cảnh ấm áp, sum vầy.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Giáng sinh 2025

Với những ai yêu Hà Nội, Hàng Mã không chỉ là con phố buôn bán đồ trang trí mà còn là “điểm hẹn cảm xúc” mỗi dịp lễ cuối năm. Năm 2025, khi không khí Giáng Sinh đến sớm hơn mọi năm, phố cổ như càng thêm rộn ràng, khẳng định sức sống và sự đổi thay năng động của Thủ đô trong nhịp sống hiện đại.

Hàng Mã - “bản nhạc” mở đầu mùa lễ hội cuối năm

Từ Halloween, Giáng Sinh cho đến Tết Nguyên Đán, phố Hàng Mã luôn là nơi bắt đầu của những sắc màu lễ hội. Không chỉ buôn bán, nơi đây còn lưu giữ nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội - nơi con người tìm thấy niềm vui, sự ấm áp mỗi dịp Giáng Sinh về.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Giáng sinh 2025

Giữa tiết trời se lạnh, ánh đèn và tiếng nhạc rộn ràng từ Hàng Mã như một bản nhạc mở đầu cho mùa lễ hội mới - rực rỡ, ấm áp và tràn đầy niềm hy vọng.



