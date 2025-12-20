Mới nhất
Người đàn ông Hà Nội mất hơn 3 tỷ đồng do sập bẫy đầu tư tài chính

Thứ bảy, 07:02 20/12/2025 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Tham gia website giao dịch tài chính được giới thiệu là có giấy phép của ngân hàng Mỹ, người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, mới đây một người đàn ông ở Hà Nội đã bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng khi đầu tư sàn giao dịch tài chính qua website giả mạo ngân hàng Mỹ.

Theo đơn trình báo, nạn nhân có tham gia website giao dịch được giới thiệu là có giấy phép của ngân hàng Mỹ. Các đối tượng chủ động liên hệ nạn nhân qua ứng dụng Messager trên Facebook, Telegram và Zalo tư vấn, dụ dỗ đầu tư sinh lời.

Người đàn ông Hà Nội mất hơn 3 tỷ đồng do sập bẫy đầu tư tài chính vào ngân hàng Mỹ giả - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TL

Để đánh vào niềm tin của khách hàng, các "chuyên gia tư vấn" hướng dẫn nạn nhân nạp tiền giao dịch ban đầu ít tiền chỉ vài triệu đồng. Đến các giao dịch lớn, tài khoản của nạn nhân càng phải nạp thêm nhiều tiền.

Khi nạn nhân phát hiện bị lừa đảo thì các đối tượng xoá tài khoản, cho nạn nhân ra khỏi các hội, nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các website, sàn giao dịch điện tử, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Người đàn ông Hà Nội mất hơn 3 tỷ đồng do sập bẫy đầu tư tài chính vào ngân hàng Mỹ giả - Ảnh 2.Xóa sổ đường dây lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng qua dự án đầu tư tiền ảo với hơn 8.000 bị hại

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hoá. Tổng cộng có hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền khoảng 90 tỷ đồng.

Người đàn ông Hà Nội mất hơn 3 tỷ đồng do sập bẫy đầu tư tài chính vào ngân hàng Mỹ giả - Ảnh 3.Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 nhà đầu tư

GĐXH - Chiều ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo.

