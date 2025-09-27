Hà Nội vận động người dân không sinh sống, làm việc tại những địa điểm không đảm bảo về PCCC

Trong Công văn số 5287/UBND-NC về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" (4/10), UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành, phường/xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến từng đối tượng, từng người dân.

Trong đó, đặc biệt coi trọng việc xây dựng các khái niệm đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận để đưa công tác PCCC và CNCH đến từng nhà, từng cơ sở, từng khu dân cư, từng khu phố.

Ngoài ra, Hà Nội yêu cầu các phường, xã khai báo, cập nhật thông tin, dữ liệu, vận động lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở và tích hợp, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu.

UBND TP Hà Nội phấn đấu trong tháng 10/2025, Thủ đô giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại, không để xảy ra cháy lớn, tai nạn, sự cố gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Đồng thời, các đơn vị, địa phương vận động 100% hộ gia đình trang bị, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, bình chữa cháy xách tay, mở lối thoát hiểm, thoát nạn thứ hai, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện phục vụ thoát nạn như mặt nạ phòng độc, thang dây…

Hà Nội cũng vận động người dân không sản xuất, kinh doanh, làm việc và sinh sống tại các cơ sở, khu nhà trọ, nhà nhiều căn hộ không bảo đảm an toàn.

UBND thành phố nhấn mạnh cần tăng cường tuyên truyền, vận động để thu hút tổ chức, cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động PCCC và CNCH; xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng phương châm "bốn tại chỗ"; duy trì, nhân rộng các mô hình an toàn PCCC phù hợp địa bàn như "Tổ liên gia an toàn", "Điểm chữa cháy công cộng".

Để kiềm chế, giảm số vụ cháy, nổ, UBND thành phố yêu cầu tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC; kiên quyết xử lý dứt điểm các cơ sở còn tồn tại, thiếu sót.

Các đơn vị tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH; phấn đấu trong tháng 10/2025 giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại; không để xảy ra cháy lớn, tai nạn, sự cố gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Cùng thời điểm, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5286/UBND-NC ngày 26/9/2025 về việc triển khai thực hiện Công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). Trong đó, Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường nâng cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác PCCC và CNCH, tuyệt đối không "phó mặc", "khoán trắng" cho lực lượng Công an. Khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các công trình trọng điểm, mục tiêu quan trọng. Xử lý nghiêm, dứt khoát đối với các trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng; đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

