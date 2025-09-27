Hà Nội vận động người dân không sinh sống, làm việc tại những địa điểm không đảm bảo về PCCC
GĐXH - UBND TP Hà Nội phấn đấu trong tháng 10/2025, Thủ đô giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại, không để xảy ra cháy lớn, tai nạn, sự cố gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.
Trong Công văn số 5287/UBND-NC về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" (4/10), UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành, phường/xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến từng đối tượng, từng người dân.
Trong đó, đặc biệt coi trọng việc xây dựng các khái niệm đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận để đưa công tác PCCC và CNCH đến từng nhà, từng cơ sở, từng khu dân cư, từng khu phố.
Ngoài ra, Hà Nội yêu cầu các phường, xã khai báo, cập nhật thông tin, dữ liệu, vận động lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở và tích hợp, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu.
Đồng thời, các đơn vị, địa phương vận động 100% hộ gia đình trang bị, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, bình chữa cháy xách tay, mở lối thoát hiểm, thoát nạn thứ hai, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện phục vụ thoát nạn như mặt nạ phòng độc, thang dây…
Hà Nội cũng vận động người dân không sản xuất, kinh doanh, làm việc và sinh sống tại các cơ sở, khu nhà trọ, nhà nhiều căn hộ không bảo đảm an toàn.
UBND thành phố nhấn mạnh cần tăng cường tuyên truyền, vận động để thu hút tổ chức, cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động PCCC và CNCH; xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng phương châm "bốn tại chỗ"; duy trì, nhân rộng các mô hình an toàn PCCC phù hợp địa bàn như "Tổ liên gia an toàn", "Điểm chữa cháy công cộng".
Để kiềm chế, giảm số vụ cháy, nổ, UBND thành phố yêu cầu tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC; kiên quyết xử lý dứt điểm các cơ sở còn tồn tại, thiếu sót.
Các đơn vị tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH; phấn đấu trong tháng 10/2025 giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại; không để xảy ra cháy lớn, tai nạn, sự cố gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.
Cùng thời điểm, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5286/UBND-NC ngày 26/9/2025 về việc triển khai thực hiện Công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).
Trong đó, Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường nâng cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác PCCC và CNCH, tuyệt đối không "phó mặc", "khoán trắng" cho lực lượng Công an.
Khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các công trình trọng điểm, mục tiêu quan trọng.
Xử lý nghiêm, dứt khoát đối với các trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng; đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Từ 17h chiều nay, dừng mọi hoạt động trên biển để ứng phó với bão số 10Xã hội - 31 phút trước
Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đã chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi). Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu, từ 17h chiều nay phải dừng toàn bộ hoạt động trên biển.
Bão số 10 gây sóng lớn, gió mạnh trên biển từ chiều tối nayXã hội - 33 phút trước
Lúc 13h chiều nay, bão số 10 duy trì mạnh cấp 13, giật cấp 15, di chuyển Tây Tây Bắc 30-35km/h. Hoàn lưu rộng của bão cũng gây mưa trên phạm vi cả nước từ chiều 28 đến 30/9, lượng mưa phổ biến 100-300mm; riêng Thanh Hóa, Hà Tĩnh khoảng 400mm, cục bộ 600mm.
Thanh Hóa cho học sinh nghỉ ngày 29/9 để tránh bãoXã hội - 35 phút trước
Để bảo đảm an toàn khi bão số 10 đổ bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hoá cho học sinh từ cấp mầm non đến THPT nghỉ ngày 29/9 (thứ 2).
7 sân bay trong nước có nguy cơ ảnh hưởng lớn bởi bão số 10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam họp khẩn, lên phương án điều hành bayThời sự - 59 phút trước
GĐXH - Trung tâm Khí tượng Hàng không dự báo các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vinh và Thọ Xuân sẽ chịu tác động rõ rệt nhất bởi bão số 10 (Bualoi), trong khi Cát Bi và Vân Đồn có khả năng bị ảnh hưởng ở mức độ hạn chế hơn.
Bão số 10 đang giật cấp 15 trên Biển ĐôngXã hội - 4 giờ trước
Lúc 10h sáng nay, bão số 10 ở vào khoảng 14.4 độ Vĩ Bắc; 115.1 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất giật cấp 15.
‘Chạy nước rút’ di dân khỏi vùng dự án thủy lợi ngàn tỷXã hội - 4 giờ trước
Cuối tháng 10/2025 là thời hạn cuối giải phóng mặt bằng dự án thủy lợi bản Mồng 5.550 tỷ đồng. Thế nhưng, hiện vẫn còn 38 hộ dân chưa di dời ra khỏi vùng lòng hồ. Do đó, từ nay đến thời điểm trên, các ngành chức năng, địa phương tỉnh Nghệ An sẽ còn rất nhiều việc phải làm...
Bão số 10 giật cấp 14, gây mưa lớn, Bộ Xây dựng lệnh ứng phó từ sớm, từ xaXã hội - 4 giờ trước
Bão số 10 có tốc độ di chuyển nhanh bất thường, Bộ Xây dựng yêu cầu toàn ngành phải chủ động ứng phó từ sớm, từ xa.
Nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh xả tràn ứng phó mưa lớnXã hội - 4 giờ trước
Để ứng phó dự báo mưa lớn do bão số 10 gây ra, nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh chủ động xả tràn, hạ thấp mực nước.
Hà Tĩnh dừng các cuộc họp chưa cần thiết để phòng chống bãoXã hội - 4 giờ trước
Để ứng phó với bão số 10, Hà Tĩnh dừng các cuộc họp chưa cần thiết, đồng thời tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ nhằm chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa toXã hội - 5 giờ trước
GĐXH - Ngày 27/9, khu vực Đông Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ chiều 27/9 mưa lớn giảm dần. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).
Tin bão mới nhất: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 chuẩn bị vào Biển Đông, dự báo vùng ảnh hưởng nặng nhất ở Việt NamThời sự
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025. Dự báo nhiều tỉnh thành khu vực Bắc Trung Bộ sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bão này.