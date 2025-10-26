Phong trào thi đua yêu nước thúc đẩy toàn ngành Y tế thực hiện vượt mức các mục tiêu chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Như Sức khỏe & Đời sống đã đưa tin, hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, sáng nay (26/10), tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII , giai đoạn 2025-2030 với chủ đề "Đoàn kết - Sáng tạo - Ngành Y tế tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Y tế và các đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thay mặt toàn thể đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động của ngành y tế trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự, chỉ đạo, động viên đội ngũ các thầy thuốc, những chiến sĩ áo trắng trên mặt trận bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng cũng cảm ơn các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế qua các thời kỳ đã về dự sự kiện quan trọng này.

Đặc biệt, Bộ trưởng gửi lời chào mừng tới 500 đại biểu xuất sắc – đại diện cho các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến, lãnh đạo cơ quan, đơn vị ngành Y tế trên cả nước – hội tụ về Đại hội để báo cáo những thành quả đạt được trong giai đoạn 2020 - 2025 đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân để kính dâng lên Bác Hồ kính yêu.

5 năm qua, Bộ Y tế đã phát động phong trào thi đua yêu nước toàn diện, gắn với nhiệm vụ hằng năm

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, cách đây gần 80 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, khẳng định thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua.

Từ lời kêu gọi ấy, ngọn lửa thi đua đã cháy suốt chiều dài lịch sử dân tộc hun đúc ý chí tự cường, thôi thúc mỗi người Việt Nam vượt qua gian khổ, chiến thắng kẻ thù, dựng xây non sông gấm vóc.

Các phong trào thi đua yêu nước đã huy động được mọi nguồn lực của toàn xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần đem lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, ngành Y tế luôn phát huy truyền thống vẻ vang cùng với bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhân ái đã không ngừng lớn mạnh đóng góp công sức vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là người yêu nước nhất", hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước phát động, đặc biệt là phong trào: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", 5 năm qua, Bộ Y tế đã phát động phong trào thi đua yêu nước một cách toàn diện, rộng khắp trong toàn ngành, gắn chặt với việc triển khai nhiệm vụ hằng năm của ngành và được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhiệt tình hưởng ứng.

"Nhiều phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhiều sản phẩm mới, kỹ thuật mới, thiết thực, hiệu quả, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ tạo nên những thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và toàn ngành"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, bên cạnh việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước của cả nước, hàng năm ngành đều phát động phong trào thi đua yêu nước tôn vinh các điển hình tiên tiến của ngành với các chủ đề phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành theo từng năm, từng giai đoạn.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu tại Đại hội.

Hưởng ứng lời kêu gọi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quyết định số 1497 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua yêu nước, cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng, thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, ngành y tế đã phát động phong trào thi đua ngành y tế chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Toàn ngành đã thể hiện tinh thần "chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu", đồng lòng, dấn thân, sẵn sàng hy sinh vì sức khỏe và tính mạng nhân dân. Đặc biệt, qua đó khơi lên lòng tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước, đồng lòng, đoàn kết, nhiều tấm gương thầy thuốc hy sinh, quên mình, nhiều sáng kiến khoa học đã góp phần quan trọng giúp đất nước vượt qua giai đoạn cam go.

Để nâng cao sự hài lòng của người bệnh, Bộ Y tế đã phát động Phong trào thi đua "Đổi mới phong cách, thái độ, nâng cao y đức, y nghiệp hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh" nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện, bao gồm cả thái độ phục vụ chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật vững vàng, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

"Qua phong trào thi đua, nhiều bệnh viện có sự chuyển biến rõ nét; chỉ số hài lòng của người bệnh ngày càng tăng cao; nâng cao hình ảnh người thầy thuốc trong mắt cộng đồng"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay, trong 5 năm qua, Bộ Y tế tiếp tục triển khai các phong trào thi đua như "An toàn Vệ sinh lao động trong ngành Y tế", "Xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp" và "Lễ hội xuân hồng" đã thu hút được sự tham gia của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ và đặc biệt Bộ đã phát động phong trào thi đua yêu nước "Ngành Y tế 70 năm làm theo lời Bác Hồ dạy".

Bên cạnh đó, các phong trào vận động xây dựng các quỹ từ thiện nhân đạo như "Quỹ vòng tay nhân ái"; "Quỹ phòng chống ung thư - Ngày mai tươi sáng"; phong trào "Nồi cháo tình thương"; Phong trào hiến máu nhân đạo với "Chương trình Hành trình đỏ"; "Giọt hồng Tri ân" là những ngày hội hiến máu lớn nhất hằng năm đã góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân trong những thời khắc thiếu máu cứu người ở Việt Nam hiện nay, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người dân, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.

Các y bác sĩ hiến máu tình nguyện.

"Hình ảnh nữ điều dưỡng dũng cảm tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để lại dấu ấn khó quên"

"Nhìn chung, các phong trào thi đua yêu nước đã thực sự động viên, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế cùng tham gia cả các bệnh viện công lập và ngoài công lập, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong ngành Y tế trên phạm vi cả nước.

Nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Rất nhiều tấm gương thực sự là những điển hình xuất sắc để tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành học tập"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói tại Đại hội.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Các tấm gương này đã đóng góp trên rất nhiều mặt trận thầm lặng, từ các phong trào chống dịch bệnh, từ các cơ sở y tế ở các vùng sâu khó khăn biên giới hải đảo, từ các phòng mổ, các cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở giảng dạy và còn nhiều tấm gương không thể kể hết đã để lại những hình tượng rất sâu sắc trong lòng người dân.

"Và mới đây nhất là hình ảnh của điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thùy Trang, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã dũng cảm bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và người nhà trong tình huống nguy cấp, để lại những dấu ấn rất khó quên trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và hy sinh của người thầy thuốc"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Sau phẫu thuật cấp cứu do bị người nhà bệnh nhân đâm, điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang dũng cảm cứu người được chăm sóc và theo dõi sát sao.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế trong thời gian qua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ để từng cá nhân, đơn vị nỗ lực không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bằng sự lao động tận tụy, bền bỉ và sáng tạo, thu được những thành tựu to lớn, làm biến đổi một cách sâu sắc từ nhận thức tư tưởng đến tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động; từ chuyên môn, khoa học kỹ thuật đến nâng cao y đức; xây dựng mối quan hệ mang tính nhân văn cao cả giữa thầy thuốc và người bệnh, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu trong chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2020 - 2025.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay, Đại hội thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VIII của Bộ diễn ra trong bối cảnh mà Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai đồng bộ những quyết sách mang tính lịch sử, đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới với những thuận lợi, thách thức, thời cơ mới đối với Ngành Y tế.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi sự đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, sự quyết tâm càng cao hơn nữa của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành để hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, đặc biệt, để triển khai thắng lợi các nhiệm vụ của Ngành tại Văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị.