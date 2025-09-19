Mới nhất
Loại quả Việt là 'kho vitamin tổng hợp', bảo vệ tim mạch, đang vào mùa, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Thứ sáu, 09:08 19/09/2025 | Ăn
GĐXH - Không chỉ là nguyên liệu cho các món nộm, gỏi, loại quả này còn được xem là một "siêu thực phẩm" với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Quả đu đủ - Kho vitamin tổng hợp, hỗ trợ bảo vệ tim mạch

Loại quả là kho vitamin tổng hợp , bảo vệ tim mạch và chế biến nhiều món ngon - Ảnh 1.

Đu đủ xanh là một nguồn giàu các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bao gồm vitamin C, vitamin E và beta-carotene. Những dưỡng chất này hoạt động như những chiến binh bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol xấu (ldl). Cholesterol ldl bị oxy hóa là một trong những nguyên nhân chính gây hình thành mảng bám trong thành động mạch, dẫn đến các bệnh tim mạch nguy hiểm như xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ. Bên cạnh đó, hàm lượng kali dồi dào trong đu đủ xanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp, giữ cho hệ tim mạch của bạn luôn khỏe mạnh.

Loại quả là kho vitamin tổng hợp , bảo vệ tim mạch và chế biến nhiều món ngon - Ảnh 2.

Đu đủ xanh nổi bật với hàm lượng vitamin C vượt trội, một loại vitamin thiết yếu cho việc tăng cường chức năng của các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại hiệu quả các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm cúm, cảm lạnh. Ngoài vitamin C, các chất chống oxy hóa khác có trong đu đủ xanh còn giúp ** trung hòa các gốc tự do gây hại**, giảm viêm nhiễm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Nhờ đó, hệ miễn dịch của bạn được củng cố, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng.

Món ngon với đu đủ

Gà hầm đu đủ

Loại quả là kho vitamin tổng hợp , bảo vệ tim mạch và chế biến nhiều món ngon - Ảnh 3.

Gà hầm đu đủ xanh là một món ăn truyền thống của vùng miền Nam Việt Nam. Món ăn này thường được nấu trong những dịp lễ tết hoặc để chiêu đãi khách, gia đình. Gà hầm đu đủ xanh có hương vị đậm đà, thơm ngon, đặc biệt là rất giàu dinh dưỡng vì sử dụng đu đủ xanh làm nguyên liệu chính.

Đu đủ xào thịt bò

Loại quả là kho vitamin tổng hợp , bảo vệ tim mạch và chế biến nhiều món ngon - Ảnh 4.

Đu đủ xào thịt bò là một món ăn phổ biến và rất ngon, được ưa chuộng trong ẩm thực Việt Nam. Món ăn này được làm từ đu đủ tươi và thịt bò thái nhỏ, được xào chung với các gia vị thơm ngon.

Sườn hầm đu đủ

Loại quả là kho vitamin tổng hợp , bảo vệ tim mạch và chế biến nhiều món ngon - Ảnh 5.

Sườn hầm đu đủ là một món ăn truyền thống Việt Nam, có hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Món ăn này được chế biến từ sườn heo và đu đủ, phục vụ cho bữa ăn gia đình hoặc những dịp đặc biệt.

Đu đủ ngâm chua ngọt

Loại quả là kho vitamin tổng hợp , bảo vệ tim mạch và chế biến nhiều món ngon - Ảnh 6.

Đu đủ ngâm chua ngọt là món ăn rất phổ biến tại Việt Nam. Đây là một món ăn ngon, đơn giản và dễ làm, thường được ăn vào mùa hè để giải nhiệt.

Gỏi đu đủ

Loại quả là kho vitamin tổng hợp , bảo vệ tim mạch và chế biến nhiều món ngon - Ảnh 7.

Gỏi đu đủ là món ăn truyền thống của Việt Nam, được yêu thích bởi hương vị thanh mát, đầy đủ dinh dưỡng và độ giòn của đu đủ tươi.

Mứt đu đủ

Loại quả là kho vitamin tổng hợp , bảo vệ tim mạch và chế biến nhiều món ngon - Ảnh 8.

Mứt đu đủ là một món ăn vặt ngon và bổ dưỡng, đặc biệt thích hợp cho mùa đông lạnh giá. Mứt đu đủ sẽ có vị ngọt thanh, giòn và thơm ngon. Bạn có thể ăn mứt đu đủ trực tiếp hoặc sử dụng để làm các món ăn khác như bánh, kem hoặc bánh quy.

Canh đu đủ giò heo

Loại quả là kho vitamin tổng hợp , bảo vệ tim mạch và chế biến nhiều món ngon - Ảnh 9.

Canh đu đủ giò heo là một món ăn ngon, bổ dưỡng và dễ chế biến, đặc biệt phù hợp cho mùa đông lạnh giá. Canh đu đủ giò heo sẽ có vị thanh ngọt, thịt giò heo mềm và đu đủ giòn rụm.

Đuôi bò hầm đu đủ

Loại quả là kho vitamin tổng hợp , bảo vệ tim mạch và chế biến nhiều món ngon - Ảnh 10.

Đuôi bò hầm đu đủ là một món ăn ngon và giàu dinh dưỡng. Món ăn này thường được ăn kèm với cơm trắng và rau sống rất là ngon và tuyệt vời.

Canh đu đủ xanh lá lốt, sườn non

Loại quả là kho vitamin tổng hợp , bảo vệ tim mạch và chế biến nhiều món ngon - Ảnh 11.

Canh đu đủ xanh lá lốt, sườn non là món ăn truyền thống của Việt Nam với hương vị thơm ngon, bổ dưỡng và dễ dàng chế biến. Món canh này có vị ngọt, thanh mát, thơm ngon và đặc biệt rất bổ dưỡng vì đu đủ là loại thực phẩm giàu vitamin C, chất xơ và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Móng giò hầm đu đủ xanh

Loại quả là kho vitamin tổng hợp , bảo vệ tim mạch và chế biến nhiều món ngon - Ảnh 12.

Móng giò hầm đu đủ xanh là món ăn ngon, bổ dưỡng và phổ biến trong ẩm thực Việt Nam. Khi ăn, bạn có thể kèm theo cơm trắng hoặc bún để tăng thêm hương vị và dinh dưỡng cho bữa ăn của bạn thêm hấp dẫn.

Ngỡ ngàng với bộ bát đĩa 'sang hết phần thiên hạ' trên bàn ăn nhà Phương Oanh

GĐXH - Lâu lắm mới quay lại việc bếp núc, Phương Oanh vẫn khiến dân tình phải trầm trồ như ngày nào.

GĐXH - Lâu lắm mới quay lại việc bếp núc, Phương Oanh vẫn khiến dân tình phải trầm trồ như ngày nào.

Loại quả là kho vitamin tổng hợp , bảo vệ tim mạch và chế biến nhiều món ngon - Ảnh 14.Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết

GĐXH - Theo các nghiên cứu y học hiện đại, trong loại quả này có chứa các hợp chất charantin, polypeptid-P và vicine có tác dụng giảm huyết áp. Vì thế đây cũng là thực phẩm được khuyến nghị cho các bệnh nhân tăng huyết áp.

Phương Nghi (t/h)
Cùng chuyên mục

Đây là 8 thực đơn bữa tối đã giúp tôi giảm được 13.5kg và chỉ số sức khỏe cũng tốt hơn

Đây là 8 thực đơn bữa tối đã giúp tôi giảm được 13.5kg và chỉ số sức khỏe cũng tốt hơn

Ăn - 15 giờ trước

Nhờ kiên trì áp dụng chế độ ăn uống một cách khoa học cùng với luyện tập thể dục nhẹ nhàng, tôi đã giảm cân, bụng nhỏ lại, và cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn!

Cô gái gen Z gây sốt khi khoe thực đơn eat clean 50 ngày

Cô gái gen Z gây sốt khi khoe thực đơn eat clean 50 ngày

Ăn - 21 giờ trước

Thực đơn eat clean 50 ngày do cô gái gen Z Hà Nội xây dựng, chia sẻ được cộng đồng mạng nồng nhiệt đón nhận vì không chỉ lành mạnh mà còn ngon, đẹp, dễ "theo đuổi".

Ăn thân đừng bỏ lõi, loạt hạt này có chất hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả

Ăn thân đừng bỏ lõi, loạt hạt này có chất hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả

Ẩm thực 360 - 22 giờ trước

GĐXH - Chất neferine trong loại hạt này được nghiên cứu có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư.

Mất ngủ do gan nóng, nên thường xuyên nấu 4 món canh này để ngủ sâu hơn

Mất ngủ do gan nóng, nên thường xuyên nấu 4 món canh này để ngủ sâu hơn

Ăn - 1 ngày trước

Nếu bạn thường xuyên trằn trọc khó ngủ do gan nóng, hãy thử nấu và thưởng thức những món canh giúp giải độc gan, nâng cao chất lượng giấc ngủ này.

Bí kíp của người sành ăn: Ăn đủ 6 món giàu đạm này, vừa ngon vừa 'dưỡng nhan', đẩy lùi bệnh vặt mùa lạnh

Bí kíp của người sành ăn: Ăn đủ 6 món giàu đạm này, vừa ngon vừa 'dưỡng nhan', đẩy lùi bệnh vặt mùa lạnh

Ăn - 1 ngày trước

Mùa thu sang, gió se lạnh cũng là lúc cơ thể dễ “trúng gió” bệnh vặt. Muốn khỏe từ trong ra ngoài, không thể thiếu protein – nền tảng của sức mạnh và miễn dịch. Đừng chỉ nghĩ đến bột bổ sung, bởi ngay trong bếp đã có sẵn 6 loại thực phẩm giàu đạm, vừa ngon vừa dễ chế biến.

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Mẹo nấu nướng - 2 ngày trước

Chỉ cần ghi nhớ những mẹo đơn giản dưới đây trứng luộc xong sẽ thơm ngon, lòng đỏ chín tới, không khô, quan trọng nhất là róc vỏ.

Loại quả là dược liệu quý người Nhật thường ăn giúp tăng đề kháng và nuôi dưỡng da dẻ căng mịn hồng hào

Loại quả là dược liệu quý người Nhật thường ăn giúp tăng đề kháng và nuôi dưỡng da dẻ căng mịn hồng hào

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Không phải cam, cũng chẳng phải quýt, loại quả này được phụ nữ Nhật Bản lẫn Hàn Quốc sử dụng làm bí quyết giữ gìn sức khỏe và làm đẹp da nhanh chóng.

Những món ăn từ tỏi vừa ngon vừa đẹp mắt khắp thế giới

Những món ăn từ tỏi vừa ngon vừa đẹp mắt khắp thế giới

Ăn - 2 ngày trước

Không chỉ là gia vị, tỏi còn được xem là nguyên liệu chính trong các món ăn nổi tiếng của nhiều quốc gia như Ấn Độ, Tây Ban Nha...

5 món canh nên ăn trong mùa thu giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu

5 món canh nên ăn trong mùa thu giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH – Mùa thu thời tiết chuyển se lạnh, cơ thể mệt mỏi, dễ tích tụ độc tố. Bổ sung các món canh thanh đạm này sẽ giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu và dễ nấu.

'Bánh dẻo thị phi' có gì đặc biệt khiến cộng đồng mạng 'phát cuồng'?

'Bánh dẻo thị phi' có gì đặc biệt khiến cộng đồng mạng 'phát cuồng'?

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Trong những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok..., một loại bánh đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu ẩm thực: Bánh dẻo Trung thu nhân sen dẻo trứng muối.

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Ẩm thực 360

GĐXH - Loại rau này tốt cho gan do nó có chứa chất sulfide và mùi hương đặc trưng, tác dụng trong việc khai thông khí gan.

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Mẹo nấu nướng
Cách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôi

Cách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôi

Ăn
Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khen

Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khen

Ăn
Mất ngủ do gan nóng, nên thường xuyên nấu 4 món canh này để ngủ sâu hơn

Mất ngủ do gan nóng, nên thường xuyên nấu 4 món canh này để ngủ sâu hơn

Ăn

Tòa soạn Quảng cáo
Top