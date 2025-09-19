Loại quả Việt là 'kho vitamin tổng hợp', bảo vệ tim mạch, đang vào mùa, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Đu đủ xanh là một nguồn giàu các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bao gồm vitamin C, vitamin E và beta-carotene. Những dưỡng chất này hoạt động như những chiến binh bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol xấu (ldl). Cholesterol ldl bị oxy hóa là một trong những nguyên nhân chính gây hình thành mảng bám trong thành động mạch, dẫn đến các bệnh tim mạch nguy hiểm như xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ. Bên cạnh đó, hàm lượng kali dồi dào trong đu đủ xanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp, giữ cho hệ tim mạch của bạn luôn khỏe mạnh.