Loại quả Việt là 'kho vitamin tổng hợp', bảo vệ tim mạch, đang vào mùa, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH - Không chỉ là nguyên liệu cho các món nộm, gỏi, loại quả này còn được xem là một "siêu thực phẩm" với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.
Quả đu đủ - Kho vitamin tổng hợp, hỗ trợ bảo vệ tim mạch
Món ngon với đu đủ
Gà hầm đu đủ
Đu đủ xào thịt bò
Sườn hầm đu đủ
Đu đủ ngâm chua ngọt
Gỏi đu đủ
Mứt đu đủ
Canh đu đủ giò heo
Đuôi bò hầm đu đủ
Canh đu đủ xanh lá lốt, sườn non
Móng giò hầm đu đủ xanh
