Bắc Ninh: 14 đối tượng là admin và bình luận viên vận hành website bóng đá lậu 'Buncha TV' lĩnh án

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh, vào khoảng cuối năm 2025, Bùi Bá Hiến (người quản lý, điều hành Công ty S24) đã đứng ra chỉ đạo nhân viên và thuê mạng lưới cộng tác viên để xây dựng, vận hành website lậu mang tên "Buncha TV".

Mục đích của nhóm này là phát sóng trái phép các trận thi đấu thể thao, đặc biệt là các giải bóng đá hấp dẫn nhằm thu tiền quảng cáo. Hoạt động này xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tác giả của các đơn vị đang được bảo hộ hợp pháp tại Việt Nam như FPT Telecom và VTVcab.

Để duy trì hệ thống khổng lồ này, đường dây được tổ chức cực kỳ tinh vi, phân chia thành 4 tổ nhóm chuyên trách, hoạt động như một công ty thực thụ, trong đó nhóm lập trình do Nguyễn Thế Anh làm trưởng nhóm. Nhóm này chuyên "cào" link, lấy thông tin các trận đấu, xây dựng trang quản trị và bảo trì hệ thống. Thế Anh đã hưởng lợi bất chính hơn 297 triệu đồng.

Nhóm Vận hành, do Bùi Tiến Dũng (hưởng lợi gần 150 triệu đồng) làm trưởng nhóm cùng 5 thành viên khác. Nhóm có nhiệm vụ cập nhật giải đấu, cài đặt đường dẫn phát sóng từ các nhà đài và gắn bình luận viên (BLV) cho từng trận.

Ảnh các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Công an TP Bắc Ninh

Nhóm Nội dung, do Đặng Thế Anh (hưởng lợi hơn 430 triệu đồng) làm trưởng nhóm. Nhóm này chuyên biên tập tin tức, bài nhận định, phân tích trận đấu. Đáng chú ý, các bài viết đều được gắn các kèo cá cược bóng đá, sử dụng ngôn ngữ định hướng, kích thích người xem truy cập website.

Nhóm Bình luận viên (BLV), gồm 6 thành viên chuyên "tiếp sóng" và bình luận trực tiếp để thu hút người xem. Trong đó, BLV Đinh Thọ Bình là người hưởng lợi cao nhất với số tiền lên tới hơn 480 triệu đồng.

Hành vi của 14 bị cáo đã cấu thành tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo quy định tại Khoản 2, Điều 225 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa - 14 bị cáo đều nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình, thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải và đã tích cực phối hợp trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án, các bị cáo đã nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử khoan hồng để sớm được trở về với gia đình và làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét toàn diện, tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và các chính sách khoan hồng của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Đặng Thế Anh, Đinh Thọ Bình, Nguyễn Thế Anh, Bùi Tiến Dũng: 12 tháng tù giam; Nguyễn Anh Đoàn, Mai Nguyễn Nhật Minh, Trương Đình Lộc, Lê Xuân Sơn, Vi Quang Thiện: 10 tháng tù giam; Vũ Ngọc Phát, Hoàng Thụy Thúy Hằng: 08 tháng tù giam.

Nguyễn Hoàng Nam, Lê Văn Tuyên, Khiếu Hoàng Anh: 10 tháng tù cho hưởng án treo. Bản án nghiêm khắc, không chỉ là hình phạt nghiêm khắc dành cho các bị cáo, mà còn thể hiện sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật. Đây đồng thời là bài học cảnh tỉnh sâu sắc đắt giá cho những ai có ý định trục lợi bất chính từ việc xâm phạm quyền tác giả và các quyền liên quan trên không gian mạng hiện nay.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.



