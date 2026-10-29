Bắc Ninh: Bắt đối tượng trộm cắp tài sản tại công ty Hengxin, phát hiện dương tính với nhiều chất ma túy

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 29/10, thông tin từ Công an TP Bắc Ninh cho biết, vào ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Hà (SN 1997, quê quán xóm Tuân Đạo, xã Mường Vang, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, vào ngày 25/10/2026, Công an phường Tiền Phong tiếp nhận đơn trình báo của đại diện Công ty TNHH Công nghệ Hengxin Việt Nam (trụ sở tại Cụm công nghiệp Nội Hoàng, phường Tiền Phong, TP Bắc Ninh).

Theo nội dung trình báo, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 9/10, khi nhân viên đến văn phòng làm việc tại tầng 1 thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 1 bộ máy tính để bàn. Trị giá tài sản bị mất cắp ước tính khoảng 15 triệu đồng.

Đối tượng Bùi Văn Hà tại hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tiền Phong đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập dấu vết hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng khoanh vùng và xác định Bùi Văn Hà chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên.

Biết không thể trốn tội, tại cơ quan Công an, Hà đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội và tự nguyện viết đơn xin đầu thú. Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ tang vật phục vụ điều tra gồm 1 xe mô tô nhãn hiệu DETECH không có biển kiểm soát cùng trang phục đối tượng mặc khi gây án.

Đáng chú ý, khi cơ quan chức năng tiến hành test nhanh bằng que thử nước tiểu, Bùi Văn Hà cho kết quả dương tính với 3 loại chất ma túy là MET, AMP và OPI.

Từ vụ án trộm cắp trên, cơ quan Công an phát đi khuyến cáo tới các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn cần nâng cao tinh thần cảnh giác.

Các đơn vị cần chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ tài sản; quản lý chặt chẽ khu vực văn phòng, kho chứa hàng và các trang thiết bị có giá trị. Đồng thời, cần tăng cường hệ thống camera giám sát an ninh, kiểm soát chặt người ra vào. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần kịp thời thông báo, giữ nguyên hiện trường để cơ quan Công an điều tra, xử lý.