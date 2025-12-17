Thanh tra chỉ rõ sai phạm nghiêm trọng giao đất tại dự án Đồi Hòn Rơm

Toàn cảnh khu dự án Đồi Hòn Rơm tại phường Mũi Né. Ảnh: V.Q.

Ngày 17/12, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết đã công bố kết luận thanh tra việc giao đất, cho thuê đất thực hiện Dự án biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm (Hon Rom Hill) tại phường Mũi Né, TP Phan Thiết.

Dự án không có đất ở nhưng vẫn "cơ cấu" 20 ha đất đô thị

Theo kết luận, dự án Đồi Hòn Rơm có tổng diện tích 85,7 ha, được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2016, do Công ty Cổ phần Thiên Hải làm chủ đầu tư, triển khai trên khu đồi ven biển Hòn Rơm – Mũi Né.

Trong giai đoạn 2012–2013, khu đất này được tổ chức đấu giá 3 lần không thành, với mục đích sử dụng là đất sản xuất kinh doanh đầu tư khu du lịch, không có diện tích đất ở đô thị.

Đến năm 2015, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thống nhất cho phép giao toàn bộ 85,7 ha đất sản xuất kinh doanh đầu tư khu du lịch không thông qua đấu giá.

Tuy nhiên năm 2017, UBND tỉnh Bình Thuận lại giao 20 ha đất với mục đích sử dụng đất ở đô thị và cho thuê gần 63,84 ha đất với mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ. Việc này không đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của TP Phan Thiết được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) phê duyệt, phần 20 ha đất ở đô thị tại dự án chưa được cập nhật lên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của TP Phan Thiết.

Do đó, việc UBND tỉnh Bình Thuận giao đất cho Công ty Cổ phần Thiên Hải là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 144 Luật Đất đai năm 2013, khoản 2 Điều 14 Luật Nhà ở năm 2014.

Thanh tra kết luận, UBND tỉnh Bình Thuận trước đây thực hiện không đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải khi cơ cấu diện tích 20 ha đất ở đô thị vào diện tích 85,7 ha có mục đích sử dụng là đất sản xuất kinh doanh đầu tư khu du lịch.

Có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước

Ngoài ra, việc cơ cấu 20 ha đất ở đô thị làm thay đổi phương án đấu giá quyền sử dụng đất ban đầu nhưng UBND tỉnh Bình Thuận không tiếp tục thông báo đấu giá mà quyết định giao đất cho Công ty cổ phần Thiên Hải năm 2017 là không đúng quy định, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Chủ đầu tư đã tự ý san ủi Hòn Rơm dù chưa có giấy phép xây dựng từ năm 2021. Ảnh: V.Q.

Sau khi dư luận phản ánh, năm 2022, UBND tỉnh Bình Thuận cũ đã điều chỉnh chủ trương đầu tư, chuyển nội dung xây dựng biệt thự để bán và cho thuê sang đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Từ những kết luận trên, Thanh Tra tỉnh Lâm Đồng xác định, trách nhiệm thuộc về ông Lê Tuấn Phong - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Đức Hòa - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Hồ Lâm - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng nhiều cá nhân, tập thể liên quan.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra những hạn chế, thiếu sót, vi phạm.

Đối với các trường hợp không thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh thì tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm theo đúng quy định…; đồng thời giao các sở, ngành tham mưu phương án xử lý dự án theo đúng quy định.