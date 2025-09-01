Phường Ba Đình bố trí thêm ghế cho cựu chiến binh và vận động người dân không 'cắm trại'

Ngày 31/8, thông tin với báo chí, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Thị Đoan Trang cho biết, để phục vụ nhân dân và khách mời trong lễ chính thức diễu binh, diễu hành, phường sẽ bố trí khoảng 8 nghìn ghế ngồi ưu tiên dọc hai bên vỉa hè phố Trần Phú và Hùng Vương, nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Đây là số lượng ghế đã được tăng thêm khoảng 2 nghìn so với buổi lễ tổng duyệt trước đó, nhằm đáp ứng nhu cầu của các cựu chiến binh, người có công và một bộ phận người dân, đồng thời bảo đảm không gian theo hướng trang trọng, quy củ, đúng tính chất của ngày lễ trọng đại.

Phường Ba Đình bố trí thêm ghế ngồi cho cựu chiến binh và chuẩn bị chỗ nghỉ cho người dân nghỉ qua đêm.

Không chỉ bố trí ghế ngồi, UBND phường Ba Đình còn đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ người dân có nhu cầu nghỉ ngơi qua đêm để tiện theo dõi chương trình chính thức.

Cụ thể, phường đã chuẩn bị 6 điểm nghỉ cho nhân dân trong hai ngày 31/8 và 1/9, bao gồm: Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (số 40-42 Nguyễn Thái Học), Trường THCS Nguyễn Tri Phương (số 67 Cửa Bắc), Trường THCS Nguyễn Công Trứ (số 8 Nguyễn Trường Tộ), Trường Mẫu giáo số 10 (ngõ 100 Đội Cấn), tầng 1 Trung tâm Văn hóa thông tin phường (số 60 Ngọc Hà) và điểm chợ Ngọc Hà (số 5 Ngọc Hà). Việc bố trí này hướng đến phục vụ người già, trẻ nhỏ và những gia đình ở xa có mong muốn được trực tiếp theo dõi lễ diễu binh, diễu hành.

Trước tình hình nhiều người dân trải bạt, mang ghế nhựa, 'cắm trại' giữ chỗ xem lễ chính thức diễu binh, diễu hành, Công an phường Ba Đình vận động người dân ra khỏi khu vực hàng rào bảo vệ, thiết lập lại trật tự.



Cùng ngày, ghi nhận tại khu vực đường Hùng Vương và số 61 Trần Phú, rất đông người dân đã có mặt từ sáng sớm, thậm chí trải bạt, mang ghế nhựa để 'cắm trại', giữ chỗ đẹp xem lễ chính thức.

Trước tình hình đó, Công an phường Ba Đình đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành tuyên truyền, vận động người dân di chuyển ra khỏi khu vực hàng rào bảo vệ, đồng thời thiết lập lại trật tự trên các tuyến phố trọng điểm. Lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh việc giữ gìn an toàn, trật tự chung, tránh gây ùn tắc, lộn xộn trước thềm sự kiện chính thức.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân theo dõi thông tin phân luồng giao thông, chủ động điều chỉnh lộ trình và thời gian di chuyển để hạn chế ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.



