Công an TP. Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn 'chat sex' tống tiền

Thứ ba, 10:39 09/12/2025 | Thời sự
Đức Tùy
Đức Tùy
GĐXH - Trong quá trình "chat sex", các đối tượng quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung. Sau đó, kẻ xấu dùng những hình ảnh, video này uy hiếp, đe dọa sẽ phát tán những nội dung nhạy cảm..., yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.

Cổng thông tin Công an TP Hải Phòng vừa phát đi cảnh báo người dân thận trọng, tránh bị cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức dụ dỗ "chat sex" trên mạng.

Theo thông tin, thời gần đây trên mạng xã hội Facebook, Telegram... xuất hiện nhiều tài khoản sử dụng hình ảnh đại diện là những cô gái trẻ, đẹp, ăn mặc khiêu gợi, sau đó chủ động nhắn tin làm quen, gạ gẫm "chat sex". Nhiều nam giới tò mò, nhẹ dạ đã sập bẫy tội phạm và bị các đối tượng đe dọa, tống tiền.

Công an Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn 'chat sex' để tống tiền - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong quá trình "chat sex", các đối tượng quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung rồi dùng những hình ảnh, video này uy hiếp, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền và đe dọa sẽ phát tán những nội dung nêu trên cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của bị hại.

Do xấu hổ, lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nên nhiều nạn nhân đã chuyển hàng chục triệu đồng cho đối tượng mà không dám trình báo cơ quan Công an.

Trước sự việc trên, cơ quan Công an đề nghị người dân nêu cao cảnh giác khi nhận được lời mời, tin nhắn kết bạn từ người lạ trên mạng xã hội. Không tham gia các hội nhóm đồi trụy, đặc biệt là trao đổi, nói chuyện với các tài khoản dụ dỗ "chat sex".

Công an Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn 'chat sex' để tống tiền - Ảnh 2.Phạt 3 thanh niên đăng ảnh nhạy cảm của người khác lên nhóm Zalo

3 thanh niên ở Đà Nẵng có hành vi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của người khác lên các nhóm Zalo có nhiều thành viên tham gia, vừa bị xử phạt.

