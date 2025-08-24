Phương Mỹ Chi bật khóc khi đạt Quán quân 'Em xinh say hi', Á quân là LyHan

Quán quân chương trình Em xinh say hi chính thức thuộc về Phương Mỹ Chi , với tổng lượt bình chọn từ khán giả là hơn 779.290. Nữ ca sĩ nhận cúp và tổng giải thưởng trị giá 400 triệu đồng.

Phương Mỹ Chi bật khóc chia sẻ, sau 12 năm hoạt động nghệ thuật, cô biết ơn tình cảm khán giả, thấy bản thân may mắn hơn các chị em một chút. "Trong sự nghiệp, tôi đã nhiều lần thấy bắn pháo hoa trên sân khấu. Không ngờ, hôm nay, chương trình bắn pháo hoa để chúc mừng Quán quân Phương Mỹ Chi", nữ ca sĩ nói.

Nhận hơn 626.303 lượt bình chọn, giải Á quân thuộc về LyHan, với giải thưởng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt. LyHan cho biết gặp áp lực khi tham gia chương trình vì là tân binh, phải đối đầu các giọng ca xinh đẹp, tài giỏi, nhiều kinh nghiệm. Song, cô được 29 chị em giúp đỡ, yêu thương. Sau những nỗ lực, đây là khoảnh khắc đẹp hơn mơ.

Nhóm nhạc toàn năng - Em xinh "best 5” gồm: Bích Phương, Phương Mỹ Chi, LyHan, Orange, Lamoon. Các thành viên nhận tổng phần thưởng trị giá 300 triệu đồng. Lamoon bật khóc khi lọt top 5.

Top 10 "em xinh" được công bố là: Miu Lê, Phương Mỹ Chi, Lamoon, Lâm Bảo Ngọc, 52Hz, Phương Ly, Bích Phương, LyHan, Orange, Pháo Northside.

MC Trấn Thành công bố các giải thưởng phụ. Giải Ca khúc được xem và nghe nhiều nhất thuộc về Không đau nữa rồi . Đây là bài hát có tổng lượt xem, nghe nhiều nhất trên nhiều nền tảng. Giải Màn trình diễn nhóm ấn tượng nhất thuộc về tiết mục AAA của liên quân 1, do Tiên Tiên làm đội trưởng. Mỗi đội nhận phần thưởng trị giá 100 triệu đồng tiền mặt.

Giải Đội trưởng được yêu thích nhất do 30 "em xinh" bình chọn được trao cho Bích Phương với 26/30 phiếu. 52Hz nhận giải Em xinh sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất . Giải Em xinh thay đổi ấn tượng nhất thuộc về Phương Ly. Giải Em xinh trình diễn ấn tượng nhất được trao cho Ánh Sáng AZA. Cả 5 giải đều đi kèm phần thưởng 50 triệu đồng.

Trước đó, cả 30 "em xinh" mở màn đêm công bố, trao giải với ca khúc chủ đề The real aura .





"Em xinh" Muội, Yeolan, Ánh Sáng AZA, Ngô Lan Hương mang tới tiết mục đặc biệt Starlight , lấy cảm hứng từ ca khúc Thắp sáng cho em do JustaTee sáng tác.

Nhóm MOPIUS (Quang Hùng MasterD, Dương Domic, HURRYKNG, JSOL) trình diễn tiết mục Làn ưu tiên , thông báo sẽ mang tới ca khúc hoàn toàn mới tại concert Em xinh say hi tối 13/9.

Mở đầu phần thi nhóm ở chung kết 2, đội Phương Ly , Tiên Tiên, Miu Lê, MAIQUINN mang tới tiết mục Đầu mèo đuôi chuột , được sáng tạo trên cảm hứng từ bức tranh dân gian Đông Hồ "Đám cưới Chuột". Đội trưởng Phương Ly tiết lộ, ca khúc không mang tinh thần của một lễ cưới mà có màu sắc tươi vui, châm biến.

Sân khấu được thiết kế như đám cưới dân gian hoành tráng, với 4 chiếc kiệu được đưa lên sân khấu, mở màn bằng tiếng nhạc đám cưới được phối lạ tai. Phần bridge (chuyển đoạn) được các giọng ca lồng ghép lời "tụng", nhằm kết hợp các yếu tố âm nhạc truyền thống.

Tiết mục 'Đầu mèo đuôi chuột'.

Tiết mục Morse code của đội Phương Mỹ Chi, Pháo Northside, Orange, Lamoon cũng kết hợp yếu tố dân gian truyền thống và âm nhạc điện tử. Bốn thành viên hóa những nữ giao liên, thể hiện tinh thần bất khuất của phụ nữ Việt Nam, ca ngợi tình yêu đất nước.

Tiết mục 'Morse code'.

Với tiết mục Hourglass, đội LyHan, Châu Bùi, Juky San, Saabirose hóa "người nắm giữ thời gian", cảm nhận cuộc thi như chiếc đồng hồ cát, nơi dòng cát thời gian không ngừng trôi.

Sân khấu được thiết kế như không gian sa mạc tương lai. Bốn giọng ca liên tục thực hiện nhiều động tác vũ đạo khó. Châu Bùi, Juky San "lột xác" từ hình ảnh nhẹ nhàng ở chung kết 1 sang cá tính. Saabirose quay về sở trường rap, LyHan vừa treo ngược người vừa hát. Châu Bùi đảm nhận nhiều phân đoạn hát riêng, nhằm chứng minh năng lực sau khi bị nghi ngờ.

Tiết mục 'Hourglass'.

Đội 52Hz, Bảo Anh, Bích Phương, Lâm Bảo Ngọc mang đến tiết mục Ta di da phong cách Mỹ Latin. Các giọng ca diện trang phục khiêu vũ tông đỏ nổi bật, khoe đường cong quyến rũ trên sân khấu được thiết kế như sàn disco.

Tiết mục 'Ta di da'.

Ảnh, video: BTC, Thanh Phi