Phương Mỹ Chi bật khóc khi đạt Quán quân 'Em xinh say hi', Á quân là LyHan
Tối 23/8, đêm công bố, trao giải của chương trình "Em xinh say hi" diễn ra tại TPHCM. Phương Mỹ Chi chính thức giành quán quân và á quân là LyHan.
Quán quân chương trình Em xinh say hi chính thức thuộc về Phương Mỹ Chi , với tổng lượt bình chọn từ khán giả là hơn 779.290. Nữ ca sĩ nhận cúp và tổng giải thưởng trị giá 400 triệu đồng.
Phương Mỹ Chi bật khóc chia sẻ, sau 12 năm hoạt động nghệ thuật, cô biết ơn tình cảm khán giả, thấy bản thân may mắn hơn các chị em một chút. "Trong sự nghiệp, tôi đã nhiều lần thấy bắn pháo hoa trên sân khấu. Không ngờ, hôm nay, chương trình bắn pháo hoa để chúc mừng Quán quân Phương Mỹ Chi", nữ ca sĩ nói.
Nhận hơn 626.303 lượt bình chọn, giải Á quân thuộc về LyHan, với giải thưởng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt. LyHan cho biết gặp áp lực khi tham gia chương trình vì là tân binh, phải đối đầu các giọng ca xinh đẹp, tài giỏi, nhiều kinh nghiệm. Song, cô được 29 chị em giúp đỡ, yêu thương. Sau những nỗ lực, đây là khoảnh khắc đẹp hơn mơ.
Nhóm nhạc toàn năng - Em xinh "best 5” gồm: Bích Phương, Phương Mỹ Chi, LyHan, Orange, Lamoon. Các thành viên nhận tổng phần thưởng trị giá 300 triệu đồng. Lamoon bật khóc khi lọt top 5.
Top 10 "em xinh" được công bố là: Miu Lê, Phương Mỹ Chi, Lamoon, Lâm Bảo Ngọc, 52Hz, Phương Ly, Bích Phương, LyHan, Orange, Pháo Northside.
MC Trấn Thành công bố các giải thưởng phụ. Giải Ca khúc được xem và nghe nhiều nhất thuộc về Không đau nữa rồi . Đây là bài hát có tổng lượt xem, nghe nhiều nhất trên nhiều nền tảng. Giải Màn trình diễn nhóm ấn tượng nhất thuộc về tiết mục AAA của liên quân 1, do Tiên Tiên làm đội trưởng. Mỗi đội nhận phần thưởng trị giá 100 triệu đồng tiền mặt.
Giải Đội trưởng được yêu thích nhất do 30 "em xinh" bình chọn được trao cho Bích Phương với 26/30 phiếu. 52Hz nhận giải Em xinh sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất . Giải Em xinh thay đổi ấn tượng nhất thuộc về Phương Ly. Giải Em xinh trình diễn ấn tượng nhất được trao cho Ánh Sáng AZA. Cả 5 giải đều đi kèm phần thưởng 50 triệu đồng.
Trước đó, cả 30 "em xinh" mở màn đêm công bố, trao giải với ca khúc chủ đề The real aura .
"Em xinh" Muội, Yeolan, Ánh Sáng AZA, Ngô Lan Hương mang tới tiết mục đặc biệt Starlight , lấy cảm hứng từ ca khúc Thắp sáng cho em do JustaTee sáng tác.
Nhóm MOPIUS (Quang Hùng MasterD, Dương Domic, HURRYKNG, JSOL) trình diễn tiết mục Làn ưu tiên , thông báo sẽ mang tới ca khúc hoàn toàn mới tại concert Em xinh say hi tối 13/9.
Mở đầu phần thi nhóm ở chung kết 2, đội Phương Ly , Tiên Tiên, Miu Lê, MAIQUINN mang tới tiết mục Đầu mèo đuôi chuột , được sáng tạo trên cảm hứng từ bức tranh dân gian Đông Hồ "Đám cưới Chuột". Đội trưởng Phương Ly tiết lộ, ca khúc không mang tinh thần của một lễ cưới mà có màu sắc tươi vui, châm biến.
Sân khấu được thiết kế như đám cưới dân gian hoành tráng, với 4 chiếc kiệu được đưa lên sân khấu, mở màn bằng tiếng nhạc đám cưới được phối lạ tai. Phần bridge (chuyển đoạn) được các giọng ca lồng ghép lời "tụng", nhằm kết hợp các yếu tố âm nhạc truyền thống.
Tiết mục Morse code của đội Phương Mỹ Chi, Pháo Northside, Orange, Lamoon cũng kết hợp yếu tố dân gian truyền thống và âm nhạc điện tử. Bốn thành viên hóa những nữ giao liên, thể hiện tinh thần bất khuất của phụ nữ Việt Nam, ca ngợi tình yêu đất nước.
Với tiết mục Hourglass, đội LyHan, Châu Bùi, Juky San, Saabirose hóa "người nắm giữ thời gian", cảm nhận cuộc thi như chiếc đồng hồ cát, nơi dòng cát thời gian không ngừng trôi.
Sân khấu được thiết kế như không gian sa mạc tương lai. Bốn giọng ca liên tục thực hiện nhiều động tác vũ đạo khó. Châu Bùi, Juky San "lột xác" từ hình ảnh nhẹ nhàng ở chung kết 1 sang cá tính. Saabirose quay về sở trường rap, LyHan vừa treo ngược người vừa hát. Châu Bùi đảm nhận nhiều phân đoạn hát riêng, nhằm chứng minh năng lực sau khi bị nghi ngờ.
Đội 52Hz, Bảo Anh, Bích Phương, Lâm Bảo Ngọc mang đến tiết mục Ta di da phong cách Mỹ Latin. Các giọng ca diện trang phục khiêu vũ tông đỏ nổi bật, khoe đường cong quyến rũ trên sân khấu được thiết kế như sàn disco.
Ảnh, video: BTC, Thanh Phi
Mỹ nhân mặc đẹp nhất Cannes, giỏi 3 thứ tiếng thắng Miss Universe Thailand 2025Thế giới showbiz - 5 giờ trước
Vượt qua 76 thí sinh, đại diện tỉnh Saraburi - Veena Praveenar Singh đăng quang Miss Universe Thailand 2025. Cô năm nay 29 tuổi và hiện là giám đốc sáng tạo chương trình trực tuyến "The Spark Show".
Nữ chính 'Nhật ký Vàng Anh' giờ là Đại úy công an, kín tiếng đời tư ở tuổi 40Thế giới showbiz - 10 giờ trước
Ở tuổi 40, nữ diễn viên từng được khán giả biết đến với bộ phim "Nhật ký Vàng Anh" có cuộc sống kín tiếng, với công việc BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân.
Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'Thế giới showbiz - 2 ngày trước
Ở tuổi 37, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy có những chia sẻ thẳng thắn về thành công, tình yêu và cách sống của một người phụ nữ hiện đại.
Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thânThế giới showbiz - 3 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam khởi động với tiêu chí đáng chú ý là thí sinh phải chưa từng đăng ký kết hôn nhưng có thể chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân.
Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì bị xe tôngThế giới showbiz - 1 tuần trước
Nữ diễn viên Nirawan Srisupan qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì tai nạn giao thông. Gia đình đưa thi thể về quê nhà để lo hậu sự.
Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc ái ngại vì món quà bất ngờ từ 2 con traiThế giới showbiz - 1 tuần trước
NSND Xuân Bắc xúc động vì con trai tặng nhẫn sau chuyến du lịch tự túc đầu tiên nhưng cho biết khi đi họp toàn phải tháo ra vì bất tiện.
Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu vì tái đột quỵThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Thông tin đạo diễn Phước Sang nhập viện cấp cứu ngày 15/8 vì đột quỵ tái phát khiến nhiều người bàng hoàng lo lắng.
Con gái út nhà Beckham quyết tâm thay đổi diện mạoGiải trí - 1 tuần trước
GĐXH - Tiểu công chúa nhà Beckham đã quyết tâm lột xác ở tuổi 14 dưới sự giúp đỡ của mẹ.
Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gáiThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Đôi tất công nghệ Huy Trần – ông xã Ngô Thanh Vân mua cho con gái trị giá khoảng 10 triệu đồng. Chiếc tất này có điểm gì đặc biệt?
NSND với biệt danh 'Ngọc Hoàng' sống độc thân không vợ conThế giới showbiz - 1 tuần trước
Khác với hình ảnh "Ngọc Hoàng" nghiêm nghị, lạnh lùng trên sân khấu, ngoài đời Quốc Khánh sống giản dị và "quẩy tưng bừng" với bạn bè, chọn cuộc sống độc thân vui vẻ, không vợ con.
Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gáiThế giới showbiz
GĐXH - Đôi tất công nghệ Huy Trần – ông xã Ngô Thanh Vân mua cho con gái trị giá khoảng 10 triệu đồng. Chiếc tất này có điểm gì đặc biệt?