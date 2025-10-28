Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm: 'Mắt Nhung' không chỉ là tên gọi

Ca sĩ Phương Nhung vừa chính thức công bố đêm nhạc mang tên “Mắt nhung”, dự kiến diễn ra vào tối 8/11/2025 tại Trixie Café & Lounge. Đây là cột mốc đặc biệt đánh dấu hành trình 20 năm ca hát của nữ ca sĩ gốc Hải Dương (nay là Hải Phòng) – người từng giành Giải Nhất Tiếng hát Truyền hình Hải Dương 2011 và Giải Ba Giọng hát hay Hà Nội 2011.

Sinh năm 1988, Phương Nhung được khán giả biết đến với giọng hát trong veo, cao sáng và khả năng biến hóa khi chinh phục nhiều dòng nhạc khác nhau – lúc dạt dào dữ dội, lúc trữ tình sâu lắng, phong cách nhẹ nhàng cùng vẻ đẹp dịu dàng đúng như tên gọi.

Sau thành công năm 2011 với dòng nhạc thính phòng, chị tiếp tục trải nghiệm bản thân qua nhiều màu sắc âm nhạc mới, và “Mắt nhung” được xem như cách chị kể lại câu chuyện đời mình bằng âm nhạc, bằng chính những cung bậc cảm xúc đã đi qua.

Nhan sắc ca sĩ Phương Nhung.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, những năm gần đây Phương Nhung còn mở rộng hành trình sáng tạo khi tập tành sáng tác và làm nhạc. Các ca khúc do chị chấp bút mang dấu ấn cảm xúc rất riêng – đa dạng về đề tài từ tình yêu đôi lứa đến tình yêu quê hương, đất nước. Đặc biệt, Tây Nguyên là vùng đất để lại nhiều rung cảm sâu sắc trong chị, tạo nên những sáng tác như Em đẹp như đóa hoa rừng, Nhớ cao nguyên, Ban Mê tình yêu… Ở mảng dân gian, chị tiếp tục khai thác chất liệu truyền thống qua những ca khúc như Xuân uống cạn tình, Yếm đào em…

Gần đây, Phương Nhung còn có dịp cộng tác cùng nhạc sĩ Đức Nhã, để lại dấu ấn với khán giả qua những tác phẩm như Bóng cây Kơ-nia, Em chọn lối này cùng các ca khúc chính thống khác. Song song đó, chị tiếp tục mang đến sự tươi mới cho công chúng qua những bản nhạc tình, lãng mạn, đời thường và gần gũi – khắc họa một hình ảnh Phương Nhung đa sắc, không chỉ truyền tải ca từ, mà còn viết nên câu chuyện âm nhạc của riêng mình.

Chia sẻ về đêm diễn, nữ ca sĩ nói: “Ngày xưa, Nhung nhìn lên sân khấu và bị mê hoặc bởi sự lấp lánh hào quang của các ca sĩ khi trình diễn. Nhung luôn có ước mơ một ngày nào đó sẽ được đứng trên sân khấu và tổ chức đêm nhạc của riêng mình để cống hiến giọng ca và tâm hồn gửi tới khán giả. Bây giờ đây, sau hai thập kỷ gắn bó với âm nhạc, Nhung đủ bình tĩnh, đủ bền bỉ để tự tin tổ chức mini show “Mắt nhung” – như một cột mốc đánh dấu sự lựa chọn và hành trình dấn thân của mình".

Chương trình gồm ba mảng cảm xúc chính: mở đầu là những “nốt chạm” đầu đời – gợi nhớ hành trình khởi nghiệp đầy nhiệt huyết; tiếp đến là những “vết rạn pha lê” – nơi âm nhạc trở thành phương thức chữa lành; và cuối cùng là “Mắt nhung” – biểu tượng của sự trưởng thành, thấu hiểu và biết ơn.

Ca sĩ Phương Nhung trên sân khấu.

Minishow có sự góp mặt của band nhạc Hải Hoàng, cùng các ca sĩ khách mời Bách Nguyễn, Sao Mai Mai Diệu Ly, ca sĩ Phương Mai và guitarist Đức Nhã. MC Nguyên Bảo sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn dắt, kết nối khán giả với những câu chuyện âm nhạc của nữ ca sĩ.

Không gian Trixie được bài trí tinh giản, tôn vinh cảm xúc và giọng hát, để mỗi ca khúc trở thành một lát cắt ký ức. Với “Mắt nhung”, Phương Nhung không chỉ hát bằng lời ca, mà còn bằng ánh mắt – bằng tâm hồn của người phụ nữ đã đủ trải nghiệm để nhận ra: âm nhạc là tự do và là nơi mình thuộc về.