Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay
GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).
Sau "Sinh tử", "Lằn ranh" là bộ phim tiếp theo VFC thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Những tư vấn về mặt chuyên môn ngành nghề, cũng như các hỗ trợ khác về nhân lực, vật lực trong quá trình sản xuất đã góp phần tạo nên một tác phẩm phim truyền hình chất lượng gửi tới khán giả truyền hình.
Theo Thời báo VTV, chia sẻ về bộ phim, NSƯT Lê Mạnh - Quyền Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam cho biết, "Lằn ranh" là dự án được đơn vị này ấp ủ và chuẩn bị trong thời gian dài, với mong muốn tái hiện một cách chân thực, sinh động và nhân văn về cuộc chiến chống tham nhũng, lợi ích nhóm, đồng thời tôn vinh bản lĩnh, sự kiên định và tinh thần chính trực của những con người trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, đặc biệt là ngành kiểm sát nhân dân.
"Lằn ranh" xây dựng câu chuyện ở Tỉnh Việt Đông khi bước vào giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Thời điểm quan trọng, không ít 'nhạy cảm' và nhiều thử thách cho những người đứng đầu như Bí thư Trần Sơn, Chủ tịch Văn Thuỷ hay Phó bí thư Đình Sách - những người trực tiếp gánh vác trọng trách sắp xếp nhân sự, chuẩn bị cho một guồng máy mới. Họ đôi khi rơi vào tình thế buộc phải lựa chọn: Thỏa hiệp hay đối đầu. Công cuộc tinh gọn bộ máy là phép thử đạo đức của cả hệ thống.
Trong cơn bão thanh lọc, nhiều con đường thăng tiến khép lại. Nhưng chính từ đó, việc tinh gọn không chỉ là sáp nhập cơ học, mà còn là sự thanh lọc về nhân cách và trách nhiệm. Niềm tin được thắp lại, bởi trong bóng tối vẫn còn những người dám giữ vững chính nghĩa. Sự hấp dẫn của phim đúng như tên gọi, là những lằn ranh thiện - ác, chính - tà.
"Lằn ranh" đã thoát ra khỏi những khô khan, khuôn mẫu vốn được mặc định với dòng phim chính luận. Bộ phim xây dựng được một hệ thống nhân vật chặt chẽ, sắc nét và cũng hết sức đời sống, khi mà ranh giới xấu tốt, đúng sai, công tội… đôi khi không thể quá rạch ròi.
Doãn Quốc Đam và một số diễn viên nổi tiếng khác trong "Lằn ranh" khiến khán giả háo hức chờ đợi. Ảnh VTV
Trong dự án lần này, đạo diễn - NSƯT Mai Hiền đã "chọn mặt gửi vàng" những cái tên vô cùng đảm bảo như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường, Mạnh Trường, Hồng Diễm, Bảo Anh, Tiến Lộc, Anh Đào, Mạnh Cường, Huyền Trang… cùng rất nhiều tên tuổi khác.
Đặc biệt, NSND Trung Anh, Mạnh Trường và Hồng Diễm sẽ hóa thân vào những vai diễn rất khác trước đây. Đó không còn là một NSND Trung Anh trong những vai ông bố hiền lành, tội nghiệp mà là một chính khách đa diện, vừa hết lòng vì sự phát triển của tỉnh nhà, vừa có những tham vọng cá nhân to lớn.
"Khán giả đã quen với Diễm trong những bộ phim về đề tài gia đình nhưng lần này Diễm trải nghiệm vai diễn khác trong một phim chính luận, một người phụ nữ chính trực, sẵn sàng chống lại cái xấu từ đầu đến cuối phim" - Hồng Diễm nói về vai Thu.
Còn với Mạnh Trường, trong bộ phim "Lằn ranh", nam diễn viên đảm nhận vai Phạm Ngọc Triển, một Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Việt Đông, thân tín của ông Sách (NSND Trung Anh đảm nhận) từ thời ông còn là phó chủ tịch tỉnh. Triển là người khéo léo, lanh lợi, biết tận dụng lợi thế vị trí để tạo bàn đạp cá nhân. Đây là lần hiếm hoi anh hóa thân vào một vai diễn đa chiều, nhiều màu sắc, một chánh văn phòng khôn khéo, giỏi xoay sở, biết cách tồn tại trong mọi thế cờ.
"Vai diễn này cũng là một thử thách với tôi, chưa bao giờ tôi thử sức với dạng nhân vật có mô-típ như vậy. Triển là một nhân vật có rất nhiều màu sắc. Khi đối diện với mỗi nhân vật khác, Triển lại thể hiện một 'bộ mặt' riêng" - Mạnh Trường nói về vai Triển.
Mạnh Trường cho hay, thách thức lớn nhất của các diễn viên khi tham gia dự án phim "Lằn ranh" chính là lời thoại kịch bản. Một điều đặc biệt là sau tám năm kể từ "Cả một đời ân oán" (năm 2017), cặp đôi Hồng Diễm và Mạnh Trường mới tái ngộ trong một dự án phim truyền hình mới lần này. Sự trở lại này khiến nhiều khán giả mong chờ.
"Lằn ranh" được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần lúc 21h00 trên kênh VTV1, từ ngày 27/10.
Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túyXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Tập 14 "Chiến sĩ quả cảm" với chủ đề “Trận đánh đồi Rồng” đã đưa các chiến sĩ nhập vai vào những trải nghiệm đầy kịch tích khi tham gia “Đại án” lấy cảm hứng từ chuyên án gây chấn động trước đây.
Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Lâm Vỹ Dạ mới đây có tham gia chương trình "Trường học siêu sao" với tư cách là giáo viên. Cô tiết lộ bản thân ở nhà nói con đều nghe lời nhưng trên trường học lại khác.
'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", Bí thư Tỉnh ủy Việt Đông - Trần Sơn đặc biệt quan tâm tới phiên toà xét xử một lãnh đạo huyện nhận hối lộ và tiếp tay cho doanh nghiệp.
Hồi sinh chương trình 'Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween' hấp dẫn trên VTVXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chương trình "Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween" sẽ phát sóng trên VTV3 từ 3/11. Đây là không gian học – chơi tích cực cho trẻ em, với những chủ đề sáng tạo, khám phá và dinh dưỡng.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập cuối: Sóng gió đã qua, cuộc sống người dân bình yên trở lạiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", những mảnh đời từng sóng gió đã tìm được bình yên và cơ hội làm lại.
Tú lên kế hoạch 'tóm' Biên và Đức, Ngân tủi thân trước những lời cay đắng từ người yêu cũXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 16 "Cách em 1 milimet", Ngân liên tục gặp sóng gió bởi chồng cô luôn cho rằng bị đánh giá thấp và ghen tuông với người yêu từ thủa còn là học sinh của vợ.
Cường 'gà' được vợ tha thứ, Chủ tịch xã Thứ được bà con tới thăm hỏiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", Cường "gà" và ông Thắng đều đón nhận tin vui khi được vợ tha thứ và trở về, còn ông Thứ được bà con tới thăm khi vừa ra viện.
Chồng Ngân ghen tuông khi thấy vợ xuất hiện cùng Viễn trên tiviXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 16 "Cách em 1 milimet", chồng của Ngân tỏ vẻ khó chịu khi thấy vợ và "tình cũ" xuất hiện cùng nhau nói về dự án mới.
Công an triệu tập ông Thắng vì liên quan tới đường dây 'đá gà'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 50 "Có anh, nơi ấy bình yên", ông Thắng tiếp tục gây rắc rối vì cá độ đá gà, trong khi đó Cường “gà” dần thay đổi, tu chí làm ăn và đoàn tụ cùng vợ con.
Tú từng là 'người tình bí ẩn' của Bách cách đây 5 nămXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 15 "Cách em 1 milimet", hoá ra cô điều dưỡng tên Minh từng chăm sóc Bách khi anh mổ mắt lại chính là Tú.
Bộ phim 'Buông' quy tụ 5 NSND, 4 NSƯTXem - nghe - đọc
GĐXH - Bộ phim 'Buông' của đạo diễn Mai Long thu hút với nội dung nhân văn và gây bất ngờ khi quy tụ tới 5 NSND và 4 NSƯT.