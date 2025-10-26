'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộ
GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", Bí thư Tỉnh ủy Việt Đông - Trần Sơn đặc biệt quan tâm tới phiên toà xét xử một lãnh đạo huyện nhận hối lộ và tiếp tay cho doanh nghiệp.
"Lằn ranh" nối sóng "Có anh, nơi ấy bình yên" trên VTV1
Ngay sau khi bộ phim "Có anh, nơi ấy bình yên" kết thúc, thay thế vào khung giờ 21h từ thức Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1. "Lằn ranh" khai thác nhiều vấn đề nóng bỏng của xã hội. "Lằn ranh" xây dựng câu chuyện ở tỉnh Việt Đông khi bước vào giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy.
Thời điểm quan trọng, không ít 'nhaỵ cảm' và nhiều thử thách cho những người đứng đầu như Bí thư Trần Sơn, Chủ tịch Văn Thủy hay Phó bí thư Đình Sách - những người trực tiếp gánh vác trọng trách sắp xếp nhân sự, chuẩn bị cho một guồng máy mới. Họ đôi khi rơi vào tình thế buộc phải lựa chọn: thỏa hiệp hay đối đầu. Công cuộc tinh gọn bộ máy là phép thử đạo đức của cả hệ thống.
Dự án chung cư Trinh Tam - vốn từng được tung hô như biểu tượng phát triển – lại phơi bày vô vàn sai phạm. Sổ hồng ách tắc, quy hoạch bị bóp méo. Trong cơn bão thanh lọc, nhiều con đường thăng tiến khép lại. Nhưng chính từ đó, việc tinh gọn không chỉ là sáp nhập cơ học, mà còn là sự thanh lọc về nhân cách và trách nhiệm. Niềm tin được thắp lại, bởi trong bóng tối vẫn còn những người dám giữ vững chính nghĩa.
Sự hấp dẫn của "Lằn ranh", đúng như tên gọi, là những lằn ranh thiện - ác, chính - tà. Các nhân vật đều đứng trước lựa chọn giữa công lý và mưu lợi cá nhân. Một quyết định nhỏ cũng có thể biến cán bộ thành kẻ phạm tội hoặc người giữ được chính nghĩa.
Tập 1 phim "Lằn ranh" có gì hấp dẫn?
Trong trích đoạn giới thiệu tập 1 "Lằn ranh", ông Sách - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Việt Đông được bà Tứ vợ ông chuẩn bị tư trang để tới dự buổi lễ khánh thành dự án chung cư Trinh Tam, một trong những biểu tượng phát triển nhất của tỉnh. Ông Sách được bà Tứ chuẩn bị cho chiếc cà-vạt đắt tiền mới lạ mà mình chưa hề có, hoá ra đây là chút quà nhỏ của đứa cháu bên họ nhà bà Tứ, ông Sách liền hỏi vợ "ý đồ này là gì?".
Ông Sách được Phạm Ngọc Triển - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Việt Đông tháp tùng tới buổi lễ khánh thành của Trinh Tam. Một sự việc trùng hợp hi hữu đã diễn ra ngay khi các lãnh đạo cùng đại diện tập đoàn Trinh Tam cắt băng khánh thành thì đoàn xe công an cùng viện kiểm sát đi qua, tiếng còi xe át cả tiếng vỗ tay khiến không khí buổi lễ phải chậm lại một nhịp.
Ở diễn biến khác trong tập 1, phiên toà xét xử bị cáo Hoàng Văn Kỷ - lãnh đạo của một trong những huyện lớn nhất của tỉnh Việt Đông nhận hối lộ và tiếp tay cho doanh nghiệp được ông Trần Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Việt Đông đặc biệt quan tâm. Phiên toà diễn ra trong không khí căng thẳng vì những lời khai quanh co, né tránh của bí cáo khi được đại diện Viện kiểm sát xét hỏi.
GĐXH - Lâm Vỹ Dạ mới đây có tham gia chương trình "Trường học siêu sao" với tư cách là giáo viên. Cô tiết lộ bản thân ở nhà nói con đều nghe lời nhưng trên trường học lại khác.
GĐXH - Chương trình "Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween" sẽ phát sóng trên VTV3 từ 3/11. Đây là không gian học – chơi tích cực cho trẻ em, với những chủ đề sáng tạo, khám phá và dinh dưỡng.
GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", những mảnh đời từng sóng gió đã tìm được bình yên và cơ hội làm lại.
GĐXH - Trong tập 16 "Cách em 1 milimet", Ngân liên tục gặp sóng gió bởi chồng cô luôn cho rằng bị đánh giá thấp và ghen tuông với người yêu từ thủa còn là học sinh của vợ.
GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", Cường "gà" và ông Thắng đều đón nhận tin vui khi được vợ tha thứ và trở về, còn ông Thứ được bà con tới thăm khi vừa ra viện.
GĐXH - Trong tập 16 "Cách em 1 milimet", chồng của Ngân tỏ vẻ khó chịu khi thấy vợ và "tình cũ" xuất hiện cùng nhau nói về dự án mới.
GĐXH - Trong tập 50 "Có anh, nơi ấy bình yên", ông Thắng tiếp tục gây rắc rối vì cá độ đá gà, trong khi đó Cường "gà" dần thay đổi, tu chí làm ăn và đoàn tụ cùng vợ con.
GĐXH - Trong tập 15 "Cách em 1 milimet", hoá ra cô điều dưỡng tên Minh từng chăm sóc Bách khi anh mổ mắt lại chính là Tú.
GĐXH - Trong tập 15 "Cách em 1 milimet", khi Tú đã quyết định sẽ giữ khoảng cách với Bách thì cũng đúng lúc anh chàng này xuất hiện ngay trước mắt cô.
GĐXH - Trong tập 33 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân say rượu, cảm thấy mình thất bại nên quyết định trả phòng trọ và về quê với bố mẹ.
GĐXH - Bộ phim 'Buông' của đạo diễn Mai Long thu hút với nội dung nhân văn và gây bất ngờ khi quy tụ tới 5 NSND và 4 NSƯT.