'Có anh, nơi ấy bình yên' tập cuối: Sóng gió đã qua, cuộc sống người dân bình yên trở lại

Thứ bảy, 11:52 25/10/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", những mảnh đời từng sóng gió đã tìm được bình yên và cơ hội làm lại.

Tập 51 - tập cuối của "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng, để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Trong tập phim, sau bao hiểu lầm, vợ chồng Cường "gà" cuối cùng cũng có dịp gần gũi khi con trai bị ốm. 

Vợ Cường quyết định ở lại chăm con, khiến Cường mừng thầm tưởng cô đã nguôi giận. Anh hồ hởi: "Ngủ lại thì cũng phải nói trước để chuẩn bị vài mâm ra mắt hai bên gia đình chứ", khiến vợ bật cười. Dù vẫn chưa nhận lời quay về, cô nhắn anh "phải phấn đấu dài dài" mới mong có cơ hội hàn gắn. Không khí gia đình nhỏ ấm áp, giản dị nhưng đầy hy vọng.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập cuối: Sóng gió đã qua, cuộc sống người dân bình yên trở lại - Ảnh 1.

Vợ của Cường "gà" quyết định tha thứ và về nhà với chồng con. Ảnh VTV

Chứng kiến cảnh đó, ông Thắng bạn đá gà của Cường cũng thấy lòng chộn rộn. Nhớ về người vợ trên thành phố, ông quyết định lên đường "hàn gắn". Trước khi đi, ông đến hỏi kinh nghiệm của Cường "gà". 

Cường hài hước bày cách: "Người ta nói to thì mình nói nhỏ, người ta nói nhỏ thì mình thầm thì, cứ xích lại gần nhau như nhí nháy ấy". Ông Thắng thú nhận dù từng "cơm không lành canh không ngọt" nhưng vẫn còn thương vợ. Bà Phúc ân cần tiễn ông đi, mong ông có thể nối lại tình cảm xưa, bà còn đưa tiền, thậm chí xin đi cùng nhưng ông Thắng không đồng ý và tự lo liệu.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập cuối: Sóng gió đã qua, cuộc sống người dân bình yên trở lại - Ảnh 2.

Cường "gà" khuyên ông Thắng hàn gắn với vợ để gia đình thực sự hạnh phúc. Ảnh VTV

Trong khi đó, câu chuyện của các hộ nuôi cá bè cũng khép lại trong không khí đoàn kết. Khi các xã sáp nhập, họ quyết định hợp nhất các bè cá để cùng hỗ trợ nhau lúc khó khăn, mở ra một hướng phát triển bền vững cho vùng quê.

Sau biến cố, ông Thứ người từng đổ bệnh vì cú sốc công việc đang dần bình phục. Tuy nhiên, ông vẫn day dứt, cảm thấy xấu hổ với dân làng vì những sai phạm trước đây. Khi các hộ dân kéo đến nhà, ông và bà Nga hoảng sợ, tưởng bị khiếu nại. Nhưng trái lại, mọi người đến chỉ để thăm hỏi, động viên. 

Bà con mang cá, mang quà đến cảm ơn ông vì đã cho xét nghiệm nước, giúp họ khôi phục sản xuất. Xúc động, ông Thứ nói trong nước mắt: "Tôi đã không làm tròn trách nhiệm, nhưng hôm nay được bà con thương như thế này, tôi thấy mình vẫn còn may mắn". Không còn ánh nhìn trách móc, chỉ còn tình làng nghĩa xóm ấm áp lan tỏa khắp khung hình.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập cuối: Sóng gió đã qua, cuộc sống người dân bình yên trở lại - Ảnh 3.

Ông Thứ cảm thấy ấm lòng trước tình yêu thương của bà con, cũng là tình làng nghĩa xóm. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, Chí - người từng lầm lỗi nay đã yên ổn làm việc tại bè cá của cậu mợ. Khi được mời tham gia lực lượng dân quân tự vệ, anh băn khoăn: "Liệu mọi người có tin không, một thằng mới ra tù như tôi?". 

Được động viên, Chí gật đầu, quyết tâm thay đổi cái nhìn của người đời bằng hành động tử tế. Bên cạnh anh, Vy cũng đã chọn con đường hoàn lương, tìm lại chính mình.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập cuối: Sóng gió đã qua, cuộc sống người dân bình yên trở lại - Ảnh 4.

Chí đã thực sự quyết tâm tu chí làm ăn và được tin tưởng. Ảnh VTV

Chuyện tình giữa Thảo và anh công an xã cũng có cái kết vui. Sau bao kiên trì, Thảo được nhận lời yêu, nhưng phải tuân "luật": "Làm người yêu công an là phải chuẩn mực, không phát ngôn bừa, không livestream bán hàng giả". Cô nàng phụng phịu nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Tập cuối của "Có anh, nơi ấy bình yên" khép lại với buổi chào cờ trang nghiêm ở trụ sở công an xã. Bà Bí thư xã Tuyết phát biểu, nhấn mạnh tinh thần phục vụ nhân dân trong bộ máy hành chính mới. Thiếu tá Huy khẳng định sẽ giữ vững hình ảnh đẹp của người công an trong lòng dân.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập cuối: Sóng gió đã qua, cuộc sống người dân bình yên trở lại - Ảnh 5.Cường 'gà' được vợ tha thứ, Chủ tịch xã Thứ được bà con tới thăm hỏi

GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", Cường "gà" và ông Thắng đều đón nhận tin vui khi được vợ tha thứ và trở về, còn ông Thứ được bà con tới thăm khi vừa ra viện.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập cuối: Sóng gió đã qua, cuộc sống người dân bình yên trở lại - Ảnh 6.Chồng Ngân ghen tuông khi thấy vợ xuất hiện cùng Viễn trên tivi

GĐXH - Trong tập 16 "Cách em 1 milimet", chồng của Ngân tỏ vẻ khó chịu khi thấy vợ và "tình cũ" xuất hiện cùng nhau nói về dự án mới.


