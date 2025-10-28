Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệt

Trong trích đoạn tập 35 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau khi thấy Linh (Lan Phương) hẹn gặp vợ mình ăn trưa, Đăng (Doãn Quốc Đam) đã hẹn gặp riêng Linh để hỏi thẳng xem cô muốn gì.

Tại cuộc gặp riêng giữa hai người, Linh tỏ ra ngay thẳng khi nói cô chỉ muốn công việc được xúc tiến, hợp đồng nhanh được ký, bởi cô không hiểu vì lý do gì mà Đăng cứ từ chối chưa đưa ra quyết định hợp tác mới.

Linh không quên nhắc đến chuyện hai người đã từng qua đêm với nhau: "Em tự hỏi có phải vì mối quan hệ của chúng ta cản trở anh?". Tuy nhiên, Đăng khẳng định giữa hai đứa không có mối quan hệ gì.

Đăng gặp riêng Linh để nói rõ mọi chuyện. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi Trúc Lam (Quỳnh Kool) giả vờ bếp điện ở nhà bị hỏng để gọi cho chồng thì Toàn (Tô Dũng) cũng gọi lại cho vợ. Trúc Lam vẫn giữ tính dỗi hờn như xưa, trách chồng từ ngày đi thì hôm nay mới lần đầu tiên gọi cho vợ.

Không chỉ vậy, Trúc Lam còn buông lời ghen tuông chuyện Toàn chụp ảnh với các đồng nghiệp trong đó có đồng nghiệp nữ.

Trúc Lam có cuộc gọi điện cho chồng, nhưng cả hai khó có thể hòa hợp như cũ. Ảnh VTV

Dù ký giấy ly hôn và hai vợ chồng ở xa nhau, nhưng hiện mối quan tâm của Trúc Lam chỉ hướng về Toàn nên Lâm - cậu em đồng nghiệp theo đuổi Lam, có làm gì cũng chỉ khiến Trúc Lam thấy khó chịu.

Tại công ty, Lâm cố tình tặng một chậu cây xinh xinh để trên bàn làm việc, không những bị Trúc Lam từ chối mà cô còn nhắc lại một lần nữa rằng hai chỉ em chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém.

Lâm ra sức quan tâm, thể hiện tình cảm với Trúc Lam. Ảnh VTV

Tập 35 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" được phát sóng lúc 20h ngày 28/10 trên kênh VTV3.

