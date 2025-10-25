Hồi sinh chương trình 'Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween' hấp dẫn trên VTV
GĐXH - Chương trình "Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween" sẽ phát sóng trên VTV3 từ 3/11. Đây là không gian học – chơi tích cực cho trẻ em, với những chủ đề sáng tạo, khám phá và dinh dưỡng.
Mới đây, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức công bố ba chương trình mới về giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng và thiếu nhi: Vì tầm vóc Việt, Dinh dưỡng cho người Việt và Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween.
Đáng chú ý, "Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween" đánh dấu sự trở lại của một trong những chương trình thiếu nhi kinh điển, từng gắn bó với tuổi thơ của hàng triệu khán giả Việt Nam. Phiên bản mới này sẽ lên sóng VTV3 lúc 18h50 hàng ngày từ ngày 3/11, hứa hẹn trở thành không gian học – chơi – sống tích cực dành cho trẻ em 8–12 tuổi.
Nếu "Những bông hoa nhỏ" xưa gắn với những khúc ca, nhân vật hoạt hình và góc sân khấu tuổi thơ quen thuộc, thì "Vườn Tween" hôm nay mang diện mạo hiện đại hơn, gần gũi hơn, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần tử tế và cảm xúc trong sáng của những "bông hoa nhỏ" năm nào. Mỗi ngày, chương trình mang đến một chủ đề riêng: Sáng tạo, khám phá, vận động, kết nối, âm nhạc hay nấu ăn, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, cảm xúc và nhân cách.
Chương trình "Những bông hoa nhỏ" từng là một trong những chương trình thiếu nhi kinh điển trên VTV. "Vườn Tween" là không gian học - chơi - sống tích cực dành cho trẻ em 8-12 tuổi trong thời đại số.
Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh: "Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween không chỉ là một chương trình mới, mà là một chương tiếp nối tinh thần đẹp đẽ của truyền hình Việt Nam – nơi các em nhỏ được lớn lên trong niềm vui, sự tử tế và tình yêu thương.
Trong quá trình đổi mới, chúng tôi không chỉ hướng về tương lai mà còn trân trọng những giá trị của quá khứ – hồi sinh những chương trình từng gieo mầm nhân ái, tri thức và niềm vui sống".
Bà Nhật Hoa - Phó Trưởng Ban Chuyên đề Khoa giáo của VTV chia sẻ: "Chúng tôi mong Vườn Tween trở thành điểm hẹn tích cực sau giờ học – nơi trẻ em được vui, được học và được làm điều tử tế. Đây không chỉ là một chương trình truyền hình, mà là hành trình gieo hạt giống nhân cách – để mỗi tween Việt lớn lên bằng sự tự tin, lòng tử tế và nhân cách đẹp".
Phiên bản "Vườn Tween" cũng được mở rộng trên nền tảng số, kết hợp các nội dung hậu trường, thử thách sáng tạo và tương tác trực tuyến trên VTVgo, YouTube, TikTok và Facebook.
Cách tiếp cận này giúp chương trình trở thành một hệ sinh thái giáo dục – giải trí lành mạnh, kết nối gia đình, nhà trường và cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực đến trẻ em mọi vùng miền.
Bên cạnh "Vườn Tween", hai chương trình "Vì tầm vóc Việt" (phát sóng 18h25 hàng ngày trên VTV1) và Dinh dưỡng cho người Việt (13h thứ 7 hàng tuần trên VTV1) tạo thành hệ sinh thái truyền thông thống nhất, lan tỏa kiến thức dinh dưỡng, vận động và giáo dục nhân cách.
Ba chương trình được triển khai trên nền tảng hợp tác mở giữa Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNICEF, hướng tới một mục tiêu chung: Xây dựng thế hệ Việt Nam khỏe mạnh, nhân ái và hạnh phúc.
GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", những mảnh đời từng sóng gió đã tìm được bình yên và cơ hội làm lại.
GĐXH - Trong tập 16 "Cách em 1 milimet", Ngân liên tục gặp sóng gió bởi chồng cô luôn cho rằng bị đánh giá thấp và ghen tuông với người yêu từ thủa còn là học sinh của vợ.
GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", Cường "gà" và ông Thắng đều đón nhận tin vui khi được vợ tha thứ và trở về, còn ông Thứ được bà con tới thăm khi vừa ra viện.
GĐXH - Trong tập 16 "Cách em 1 milimet", chồng của Ngân tỏ vẻ khó chịu khi thấy vợ và "tình cũ" xuất hiện cùng nhau nói về dự án mới.
GĐXH - Trong tập 50 "Có anh, nơi ấy bình yên", ông Thắng tiếp tục gây rắc rối vì cá độ đá gà, trong khi đó Cường "gà" dần thay đổi, tu chí làm ăn và đoàn tụ cùng vợ con.
GĐXH - Trong tập 15 "Cách em 1 milimet", hoá ra cô điều dưỡng tên Minh từng chăm sóc Bách khi anh mổ mắt lại chính là Tú.
GĐXH - Trong tập 15 "Cách em 1 milimet", khi Tú đã quyết định sẽ giữ khoảng cách với Bách thì cũng đúng lúc anh chàng này xuất hiện ngay trước mắt cô.
GĐXH - Trong tập 33 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân say rượu, cảm thấy mình thất bại nên quyết định trả phòng trọ và về quê với bố mẹ.
GĐXH - Bộ phim 'Buông' của đạo diễn Mai Long thu hút với nội dung nhân văn và gây bất ngờ khi quy tụ tới 5 NSND và 4 NSƯT.
GĐXH - Trong tập 50 "Có anh, nơi ấy bình yên", Cường "gà" nhận được cuộc điện thoại nói con trai đã mua đồ và lên một chiếc xe ô tô ở ngoài đầu ngõ nên đã tới trụ sở công an để trình báo nghi ngờ con trai đã bị bắt cóc.
