Hồi sinh chương trình 'Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween' hấp dẫn trên VTV

Mới đây, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức công bố ba chương trình mới về giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng và thiếu nhi: Vì tầm vóc Việt, Dinh dưỡng cho người Việt và Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween.

Đáng chú ý, "Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween" đánh dấu sự trở lại của một trong những chương trình thiếu nhi kinh điển, từng gắn bó với tuổi thơ của hàng triệu khán giả Việt Nam. Phiên bản mới này sẽ lên sóng VTV3 lúc 18h50 hàng ngày từ ngày 3/11, hứa hẹn trở thành không gian học – chơi – sống tích cực dành cho trẻ em 8–12 tuổi.

Nếu "Những bông hoa nhỏ" xưa gắn với những khúc ca, nhân vật hoạt hình và góc sân khấu tuổi thơ quen thuộc, thì "Vườn Tween" hôm nay mang diện mạo hiện đại hơn, gần gũi hơn, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần tử tế và cảm xúc trong sáng của những "bông hoa nhỏ" năm nào. Mỗi ngày, chương trình mang đến một chủ đề riêng: Sáng tạo, khám phá, vận động, kết nối, âm nhạc hay nấu ăn, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, cảm xúc và nhân cách.

Chương trình "Những bông hoa nhỏ" từng là một trong những chương trình thiếu nhi kinh điển trên VTV. "Vườn Tween" là không gian học - chơi - sống tích cực dành cho trẻ em 8-12 tuổi trong thời đại số.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh: "Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween không chỉ là một chương trình mới, mà là một chương tiếp nối tinh thần đẹp đẽ của truyền hình Việt Nam – nơi các em nhỏ được lớn lên trong niềm vui, sự tử tế và tình yêu thương.

Trong quá trình đổi mới, chúng tôi không chỉ hướng về tương lai mà còn trân trọng những giá trị của quá khứ – hồi sinh những chương trình từng gieo mầm nhân ái, tri thức và niềm vui sống".

Bà Nhật Hoa - Phó Trưởng Ban Chuyên đề Khoa giáo của VTV chia sẻ: "Chúng tôi mong Vườn Tween trở thành điểm hẹn tích cực sau giờ học – nơi trẻ em được vui, được học và được làm điều tử tế. Đây không chỉ là một chương trình truyền hình, mà là hành trình gieo hạt giống nhân cách – để mỗi tween Việt lớn lên bằng sự tự tin, lòng tử tế và nhân cách đẹp".

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Phiên bản "Vườn Tween" cũng được mở rộng trên nền tảng số, kết hợp các nội dung hậu trường, thử thách sáng tạo và tương tác trực tuyến trên VTVgo, YouTube, TikTok và Facebook.

Cách tiếp cận này giúp chương trình trở thành một hệ sinh thái giáo dục – giải trí lành mạnh, kết nối gia đình, nhà trường và cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực đến trẻ em mọi vùng miền.

Bên cạnh "Vườn Tween", hai chương trình "Vì tầm vóc Việt" (phát sóng 18h25 hàng ngày trên VTV1) và Dinh dưỡng cho người Việt (13h thứ 7 hàng tuần trên VTV1) tạo thành hệ sinh thái truyền thông thống nhất, lan tỏa kiến thức dinh dưỡng, vận động và giáo dục nhân cách.

Ba chương trình được triển khai trên nền tảng hợp tác mở giữa Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNICEF, hướng tới một mục tiêu chung: Xây dựng thế hệ Việt Nam khỏe mạnh, nhân ái và hạnh phúc.