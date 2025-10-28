Đăng áp lực khi 'tiểu tam' tiếp cận Mỹ Anh, Kim Ngân rời thành phố về quê trong nước mắt
GĐXH - Trong tập 34 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng bất ngờ khi "tình một đêm" đang ăn trưa cùng với vợ, trong khi đó Kim Ngân trở về quê sau thất bại trong tình yêu và công việc.
Trong tập 34 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, sau lần qua đêm với Linh (Lan Phương), Đăng (Doãn Quốc Đam) không những tránh mặt Linh, tránh tin nhắn và điện thoại từ Linh, mà anh còn muốn né dự án tiếp theo với công ty Hoàng Tuấn, nơi Linh làm Giám đốc sản xuất.
Mỹ Anh (Phương Oanh) thấy lạ khi dự án lần trước quy mô lớn hơn, độ khó cao hơn mà Đăng rất tự tin, vậy mà lần này không muốn hợp tác.
Đăng gọi điện rủ vợ đi ăn trưa, tình cờ đúng lúc Mỹ Anh cũng có hẹn ăn trưa với Linh nên cô rủ chồng tới luôn, nhưng giữ bí mật với chồng về sự có mặt của Linh. Khi đến nơi, Đăng "giật mình" khi nhìn thấy Linh.
Đăng tỏ ra không thoải mái, nhất là khi Linh cố tình ngầm nhắc tới những câu chuyện giữa hai người mà chỉ Linh và Đăng biết. Đáng chú ý, Linh còn thông báo đang hoàn tất thủ tục để chuyển công tác từ Quảng Ninh lên Hà Nội và ám chỉ "trên Hà Nội có nhiều thứ hấp dẫn và quan trọng với Linh hơn". Đăng vội vã bỏ về trước với lý do họp gấp.
Khi Đăng rời đi, Linh vờ hỏi Mỹ Anh rằng có vẻ như anh Đăng đang bị buộc phải hợp tác với công ty Hoàng Tuấn. Mỹ Anh vội vã phủ nhận, cô khẳng định việc hợp tác với một công ty vừa có tâm, vừa có tầm như Hoàng Tuấn là cơ hội may mắn của công ty Mỹ Anh Đăng. Linh hy vọng tương lai hai công ty có thể hợp tác dài hơi hơn, ví dụ như hợp đồng theo năm.
Trong khi đó, Kim Ngân (Việt Hoa) hẹn gặp Mỹ Anh và Trúc Lam để báo tin về quê hẳn. Kim Ngân thừa nhận thời gian vừa rồi có nhiều chuyện xảy ra với mình, nhưng cô nghĩ đó là sự sắp đặt của ông trời. Trước đây cô không tin vào số mệnh, mà cho rằng chỉ cần cố gắng, nỗ lực thì thành công sẽ đến, kể cả trong tình yêu cũng thế.
Ngân nói: "Tôi thấy mệt rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi". Nghe vậy, Mỹ Anh ủng hộ Ngân về quê để nghỉ ngơi, không phải gồng mình, không phải cố gắng làm vừa lòng ai... Ngay hôm sau, Ngân chia tay Mỹ Anh, Lam và các bác ở khu tập thể để về quê. Cuộc chia tay đầy lưu luyến và nước mắt.
Trên xe về quê, Kim Ngân nhớ lại ngày đầu lên thành phố học đại học tràn đầy ước mơ và hoài bão. Cô cũng không thể quên những ngày đi rửa bát, bưng phở thuê... và tất nhiên là cả những kỷ niệm đau đớn về Trường. 12 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Sự trở về của Kim Ngân khiến mẹ cô bất ngờ, bà chắc chắn Ngân gặp phải chuyện gì đó thì mới đột nhiên chuyển hết đồ đạc về hẳn quê.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Toàn (Tô Dũng) dù đi thường trú trong Tây Nguyên nhưng vẫn luôn dành sự quan tâm với vợ. Anh đặt mua bếp điện cùng những phụ kiện giúp vợ an toàn hơn khi nấu ăn và nhờ em trai mang đến cho Trúc Lam, khiến cô nàng rất xúc động.
Mỹ Anh khuyên Trúc Lam rằng hai vợ chồng đã ký vào đơn ly hôn nhưng chưa ra toà, về mặt pháp lý chưa chính thức ly hôn nhưng về mặt tâm lý. Mỹ Anh dọa Trúc Lam rằng Toàn trong đó sẽ gặp gỡ rất nhiều người, vì thế có thể mất chồng.
Nghe lời khuyên của Mỹ Anh, Trúc Lam giả vờ bếp điện bị hỏng để gọi cho Toàn. Sau đó, Trúc Lam ngồi ăn mỳ tôm một mình lại thấy nhớ chồng da diết, nhớ những bữa hai vợ chồng cùng nhau ăn mỳ vui vẻ, hạnh phúc...
Tập 35 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" được phát sóng lúc 20h thứ Ba (28/10) trên kênh VTV3.
Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệtXem - nghe - đọc - 37 phút trước
GĐXH - Đăng tuyên bố giữa anh và Linh không có mối quan hệ gì đã khiến nữ đối tác tức giận, trong khi đó cậu em đồng nghiệp Lâm tỏ ra quan tâm đặc biệt với Trúc Lam.
Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025' lập kỷ lục hơn 6,6 triệu khán giảXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2025" gây ấn tượng khi thu hút hơn 6,6 triệu khán giả theo dõi trên sóng và các nền tảng số của VTV.
NSƯT Hữu Châu sốc khi biết con trai đã lấy vợ trên thành phố trong 'Cưới vợ cho cha'Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - NSƯT Hữu Châu đã có phần thể hiện xuất sắc khi vào vai ông Sáu Sếu - một người cha hết lòng yêu thương con nhưng vẫn bị sốc khi biết sự thật chuyện hôn nhân của con trai.
Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nayXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).
Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túyXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tập 14 "Chiến sĩ quả cảm" với chủ đề “Trận đánh đồi Rồng” đã đưa các chiến sĩ nhập vai vào những trải nghiệm đầy kịch tích khi tham gia “Đại án” lấy cảm hứng từ chuyên án gây chấn động trước đây.
Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Lâm Vỹ Dạ mới đây có tham gia chương trình "Trường học siêu sao" với tư cách là giáo viên. Cô tiết lộ bản thân ở nhà nói con đều nghe lời nhưng trên trường học lại khác.
'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", Bí thư Tỉnh ủy Việt Đông - Trần Sơn đặc biệt quan tâm tới phiên toà xét xử một lãnh đạo huyện nhận hối lộ và tiếp tay cho doanh nghiệp.
Hồi sinh chương trình 'Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween' hấp dẫn trên VTVXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Chương trình "Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween" sẽ phát sóng trên VTV3 từ 3/11. Đây là không gian học – chơi tích cực cho trẻ em, với những chủ đề sáng tạo, khám phá và dinh dưỡng.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập cuối: Sóng gió đã qua, cuộc sống người dân bình yên trở lạiXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", những mảnh đời từng sóng gió đã tìm được bình yên và cơ hội làm lại.
Tú lên kế hoạch 'tóm' Biên và Đức, Ngân tủi thân trước những lời cay đắng từ người yêu cũXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 16 "Cách em 1 milimet", Ngân liên tục gặp sóng gió bởi chồng cô luôn cho rằng bị đánh giá thấp và ghen tuông với người yêu từ thủa còn là học sinh của vợ.
'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", Bí thư Tỉnh ủy Việt Đông - Trần Sơn đặc biệt quan tâm tới phiên toà xét xử một lãnh đạo huyện nhận hối lộ và tiếp tay cho doanh nghiệp.