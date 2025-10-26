Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'
GĐXH - Lâm Vỹ Dạ mới đây có tham gia chương trình "Trường học siêu sao" với tư cách là giáo viên. Cô tiết lộ bản thân ở nhà nói con đều nghe lời nhưng trên trường học lại khác.
Hai nghệ sĩ đảm nhận vai trò "giáo viên" trong chương trình "Học viện siêu sao" là Lâm Vỹ Dạ và Gin Tuấn Kiệt cũng chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt. Gin Tuấn Kiệt cho biết khi nhận lời mời tham gia, anh cảm thấy rất háo hức: "Tôi vốn rất yêu trẻ con nên khi biết đây là chương trình dành cho các bé, tôi gật đầu đồng ý ngay. Cảm giác được tham gia giống như cá gặp nước vậy". Trong khi đó, Lâm Vỹ Dạ lại cho rằng đây là một thử thách thật sự: "Tôi rất thích chơi với trẻ con, nhưng khi đứng lớp mới thấy dạy trẻ khó vô cùng. Ở nhà, mẹ nói con nghe; còn trong 'Trường học siêu sao', tôi phải năn nỉ các con hợp tác. Các bé thay đổi cảm xúc liên tục, nên tôi học được rất nhiều về sự kiên nhẫn và thấu hiểu".
Khi được hỏi về sự khác biệt giữa "mẹ Lâm Vỹ Dạ" ở nhà và "cô giáo Lâm Vỹ Dạ" trong lớp học, nữ nghệ sĩ bật cười: "Khác hoàn toàn! Ở nhà chỉ cần tôi nhìn một cái là các con nghe ngay, còn ở lớp học thì phải năn nỉ từng chút. Dù vậy, chính điều đó giúp tôi hiểu và gần gũi các bé hơn". Gin Tuấn Kiệt dí dỏm tiếp lời: "Mỗi lần chị nhìn, các bé lại... chạy mất! Không hiểu sao lại sợ chị như vậy luôn." Lâm Vỹ Dạ đáp lại rằng đó là do vẫn còn khoảng cách và bật mí với khán giả: "Tôi đã cố gắng dùng hết mọi kỹ năng của mình để lấy lòng các con. Hy vọng khán giả xem chương trình sẽ hiểu lý do vì sao ngay từ tập đầu tiên tôi lại bị 'mất cảm tình' của các bé như vậy."
Khi nói về các học trò ấn tượng nhất trong suốt quá trình ghi hình, Lâm Vỹ Dạ chia sẻ cô đặc biệt yêu mến bé Sữa – cô bé duy nhất chọn Lâm Vỹ Dạ làm cô giáo yêu thích: "Tình cảm của bé rất chân thành, khiến tôi cảm thấy vô cùng trân quý." Còn Gin Tuấn Kiệt thì kể về bé Bún – cô bé cá tính khiến anh "bất lực toàn tập": "Trước đây tôi luôn nghĩ mình dễ gần với trẻ con, nhưng với Bún thì không dễ chút nào. Tuy nhiên, nhờ vậy tôi học được cách kiên nhẫn và đồng cảm hơn với các bé".
Nhắc lại những kỷ niệm khó quên trong quá trình quay, Lâm Vỹ Dạ nói rằng ấn tượng đầu tiên với các bé mạnh đến mức trở thành “hiệu ứng con vịt”. “Lần đầu gặp sao thì sẽ giữ cảm xúc đó mãi. Chính điều này khiến việc chinh phục lòng tin của các bé trở nên rất khó, nhưng cũng là cơ hội để tôi học cách nhẹ nhàng và linh hoạt hơn.”
Với Gin Tuấn Kiệt, kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là khoảnh khắc được bé Bún ôm và chịu cho bế lần đầu tiên: “Đó là giây phút tôi cảm nhận được sự tin tưởng thật sự từ các bé – một niềm vui rất đặc biệt. Khi khán giả xem chương trình, mọi người sẽ hiểu vì sao tôi xúc động đến vậy".
Được biết, tham gia "Trường học siêu sao" là 8 học sinh nhí độ tuổi từ 4-8 tuổi: Minhee, Sữa, Xệ Xệ, Bún, Sóc, Đủ, Dừa Việt Dũng và Dừa Gia An. Mỗi em mang một tính cách, một màu sắc khác biệt, khiến lớp học luôn tràn đầy tiếng cười, những cuộc tranh luận ngây ngô và cả những phút lặng đầy cảm xúc.
Đón xem “Trường Học Siêu Sao 2025” vào Thứ 5 hàng tuần từ ngày 30/10/2025, lúc 21h10 trên kênh HTV7, 21h30 trên kênh Youtube, 10h15 Thứ 7 trên kênh QPVN và 13h Chủ nhật trên kênh SCTV6 & HTV.
Ảnh: BTC cung cấp
'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộXem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", Bí thư Tỉnh ủy Việt Đông - Trần Sơn đặc biệt quan tâm tới phiên toà xét xử một lãnh đạo huyện nhận hối lộ và tiếp tay cho doanh nghiệp.
Hồi sinh chương trình 'Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween' hấp dẫn trên VTVXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chương trình "Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween" sẽ phát sóng trên VTV3 từ 3/11. Đây là không gian học – chơi tích cực cho trẻ em, với những chủ đề sáng tạo, khám phá và dinh dưỡng.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập cuối: Sóng gió đã qua, cuộc sống người dân bình yên trở lạiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", những mảnh đời từng sóng gió đã tìm được bình yên và cơ hội làm lại.
Tú lên kế hoạch 'tóm' Biên và Đức, Ngân tủi thân trước những lời cay đắng từ người yêu cũXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 16 "Cách em 1 milimet", Ngân liên tục gặp sóng gió bởi chồng cô luôn cho rằng bị đánh giá thấp và ghen tuông với người yêu từ thủa còn là học sinh của vợ.
Cường 'gà' được vợ tha thứ, Chủ tịch xã Thứ được bà con tới thăm hỏiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", Cường "gà" và ông Thắng đều đón nhận tin vui khi được vợ tha thứ và trở về, còn ông Thứ được bà con tới thăm khi vừa ra viện.
Chồng Ngân ghen tuông khi thấy vợ xuất hiện cùng Viễn trên tiviXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 16 "Cách em 1 milimet", chồng của Ngân tỏ vẻ khó chịu khi thấy vợ và "tình cũ" xuất hiện cùng nhau nói về dự án mới.
Công an triệu tập ông Thắng vì liên quan tới đường dây 'đá gà'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 50 "Có anh, nơi ấy bình yên", ông Thắng tiếp tục gây rắc rối vì cá độ đá gà, trong khi đó Cường “gà” dần thay đổi, tu chí làm ăn và đoàn tụ cùng vợ con.
Tú từng là 'người tình bí ẩn' của Bách cách đây 5 nămXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 15 "Cách em 1 milimet", hoá ra cô điều dưỡng tên Minh từng chăm sóc Bách khi anh mổ mắt lại chính là Tú.
'Cách em 1 milimet' tập 15: Tú gặp lại Đức, Bách bị cướpXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 15 "Cách em 1 milimet", khi Tú đã quyết định sẽ giữ khoảng cách với Bách thì cũng đúng lúc anh chàng này xuất hiện ngay trước mắt cô.
Sau khi bị đánh ghen, Kim Ngân xin nghỉ việc bỏ phố về quêXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 33 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân say rượu, cảm thấy mình thất bại nên quyết định trả phòng trọ và về quê với bố mẹ.
Bộ phim 'Buông' quy tụ 5 NSND, 4 NSƯTXem - nghe - đọc
GĐXH - Bộ phim 'Buông' của đạo diễn Mai Long thu hút với nội dung nhân văn và gây bất ngờ khi quy tụ tới 5 NSND và 4 NSƯT.