Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'

Chủ nhật, 19:00 26/10/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Lâm Vỹ Dạ mới đây có tham gia chương trình "Trường học siêu sao" với tư cách là giáo viên. Cô tiết lộ bản thân ở nhà nói con đều nghe lời nhưng trên trường học lại khác.

Hai nghệ sĩ đảm nhận vai trò "giáo viên" trong chương trình "Học viện siêu sao" là Lâm Vỹ Dạ và Gin Tuấn Kiệt cũng chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt. Gin Tuấn Kiệt cho biết khi nhận lời mời tham gia, anh cảm thấy rất háo hức: "Tôi vốn rất yêu trẻ con nên khi biết đây là chương trình dành cho các bé, tôi gật đầu đồng ý ngay. Cảm giác được tham gia giống như cá gặp nước vậy". Trong khi đó, Lâm Vỹ Dạ lại cho rằng đây là một thử thách thật sự: "Tôi rất thích chơi với trẻ con, nhưng khi đứng lớp mới thấy dạy trẻ khó vô cùng. Ở nhà, mẹ nói con nghe; còn trong 'Trường học siêu sao', tôi phải năn nỉ các con hợp tác. Các bé thay đổi cảm xúc liên tục, nên tôi học được rất nhiều về sự kiên nhẫn và thấu hiểu".

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện dạy con ở nhà - Ảnh 1.

Gin Tuấn Kiệt và Lâm Vỹ Dạ trong ngày ra mắt chương trình "Trường học siêu sao".

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa "mẹ Lâm Vỹ Dạ" ở nhà và "cô giáo Lâm Vỹ Dạ" trong lớp học, nữ nghệ sĩ bật cười: "Khác hoàn toàn! Ở nhà chỉ cần tôi nhìn một cái là các con nghe ngay, còn ở lớp học thì phải năn nỉ từng chút. Dù vậy, chính điều đó giúp tôi hiểu và gần gũi các bé hơn". Gin Tuấn Kiệt dí dỏm tiếp lời: "Mỗi lần chị nhìn, các bé lại... chạy mất! Không hiểu sao lại sợ chị như vậy luôn." Lâm Vỹ Dạ đáp lại rằng đó là do vẫn còn khoảng cách và bật mí với khán giả: "Tôi đã cố gắng dùng hết mọi kỹ năng của mình để lấy lòng các con. Hy vọng khán giả xem chương trình sẽ hiểu lý do vì sao ngay từ tập đầu tiên tôi lại bị 'mất cảm tình' của các bé như vậy."

Khi nói về các học trò ấn tượng nhất trong suốt quá trình ghi hình, Lâm Vỹ Dạ chia sẻ cô đặc biệt yêu mến bé Sữa – cô bé duy nhất chọn Lâm Vỹ Dạ làm cô giáo yêu thích: "Tình cảm của bé rất chân thành, khiến tôi cảm thấy vô cùng trân quý." Còn Gin Tuấn Kiệt thì kể về bé Bún – cô bé cá tính khiến anh "bất lực toàn tập": "Trước đây tôi luôn nghĩ mình dễ gần với trẻ con, nhưng với Bún thì không dễ chút nào. Tuy nhiên, nhờ vậy tôi học được cách kiên nhẫn và đồng cảm hơn với các bé".

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện dạy con ở nhà - Ảnh 2.

Lâm Vỹ Dạ đời thực có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng Hứa Minh Đạt và 2 con.

Nhắc lại những kỷ niệm khó quên trong quá trình quay, Lâm Vỹ Dạ nói rằng ấn tượng đầu tiên với các bé mạnh đến mức trở thành “hiệu ứng con vịt”. “Lần đầu gặp sao thì sẽ giữ cảm xúc đó mãi. Chính điều này khiến việc chinh phục lòng tin của các bé trở nên rất khó, nhưng cũng là cơ hội để tôi học cách nhẹ nhàng và linh hoạt hơn.”

Với Gin Tuấn Kiệt, kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là khoảnh khắc được bé Bún ôm và chịu cho bế lần đầu tiên: “Đó là giây phút tôi cảm nhận được sự tin tưởng thật sự từ các bé – một niềm vui rất đặc biệt. Khi khán giả xem chương trình, mọi người sẽ hiểu vì sao tôi xúc động đến vậy".

Được biết, tham gia "Trường học siêu sao" là 8 học sinh nhí độ tuổi từ 4-8 tuổi: Minhee, Sữa, Xệ Xệ, Bún, Sóc, Đủ, Dừa Việt Dũng và Dừa Gia An. Mỗi em mang một tính cách, một màu sắc khác biệt, khiến lớp học luôn tràn đầy tiếng cười, những cuộc tranh luận ngây ngô và cả những phút lặng đầy cảm xúc.

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện dạy con ở nhà - Ảnh 3.

Thí sinh tham gia chương trình.

Đón xem “Trường Học Siêu Sao 2025” vào Thứ 5 hàng tuần từ ngày 30/10/2025, lúc 21h10 trên kênh HTV7, 21h30 trên kênh Youtube, 10h15 Thứ 7 trên kênh QPVN và 13h Chủ nhật trên kênh SCTV6 & HTV.

Ảnh: BTC cung cấp

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện dạy con ở nhà - Ảnh 4.MC Lại Văn Sâm bất ngờ khi Lâm Vĩ Dạ đeo khẩu trang dự họp báo

MC kỳ cựu cố thuyết phục nhưng nữ diễn viên hài kiên quyết không bỏ khẩu trang vì 'mặt đang bị mụn'.

Đỗ Quyên
