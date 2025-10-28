Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025' lập kỷ lục hơn 6,6 triệu khán giả
GĐXH - Trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2025" gây ấn tượng khi thu hút hơn 6,6 triệu khán giả theo dõi trên sóng và các nền tảng số của VTV.
Theo Thời báo VTV, báo cáo từ VTV Ratings - Hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài THVN, chương trình chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 25 - 2025 đã giữ vị trí Top 1 các chương trình thể loại Giải trí không chỉ trong ngày 26/10 mà còn trong tuần từ 20 – 26/10 và từ 01/3 – 26/10 (thời điểm có số liệu VTV Ratings)
Chương trình có tổng cộng hơn 6,63 triệu khán giả cả nước đã xem, tính đến 12h đêm 26/10. Trung bình 3,6 triệu người xem/phút, rating đạt 5.14%. Mỗi khán giả xem 72 phút (55% thời lượng của chương trình). Điều này đã cho thấy sức hấp dẫn không thay đổi của chương trình sau 25 năm lên sóng.
Bên cạnh đó, trận chung kết cũng là chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" có rating cao nhất trong năm 2025. Trên bảng xếp hạng Top 15 Chương trình VTV có rating cao nhất trong tuần từ 20/10 đến 26/10, trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" đứng thứ 13.
VTV Ratings là bộ chỉ số đo lường khán giả truyền hình trên nhiều nền tảng của Đài Truyền hình Việt Nam, sử dụng dữ liệu đa nguồn về hành vi xem của khán giả với các kênh truyền hình và nền tảng truyền hình của VTV.
Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 25 diễn ra vào sáng 26/10 với màn tranh tài của bốn nam sinh: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học, TP Huế); Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa); Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) và Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp).
Trận chung kết đã diễn ra gay cấn và nghẹt thở tới những giây phút cuối cùng. Sau 4 vòng thi, Trần Bùi Bảo Khánh (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành chiến thắng chung cuộc với 215 điểm, trở thành tân quán quân "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 25. Đây là kết quả của sự tự tin, bản lĩnh vững vàng và chiến thuật hợp lý, đặc biệt ở các vòng thi quyết định đến từ Bảo Khánh.
Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệtXem - nghe - đọc - 34 phút trước
GĐXH - Đăng tuyên bố giữa anh và Linh không có mối quan hệ gì đã khiến nữ đối tác tức giận, trong khi đó cậu em đồng nghiệp Lâm tỏ ra quan tâm đặc biệt với Trúc Lam.
Đăng áp lực khi 'tiểu tam' tiếp cận Mỹ Anh, Kim Ngân rời thành phố về quê trong nước mắtXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 34 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng bất ngờ khi "tình một đêm" đang ăn trưa cùng với vợ, trong khi đó Kim Ngân trở về quê sau thất bại trong tình yêu và công việc.
NSƯT Hữu Châu sốc khi biết con trai đã lấy vợ trên thành phố trong 'Cưới vợ cho cha'Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - NSƯT Hữu Châu đã có phần thể hiện xuất sắc khi vào vai ông Sáu Sếu - một người cha hết lòng yêu thương con nhưng vẫn bị sốc khi biết sự thật chuyện hôn nhân của con trai.
Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nayXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).
Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túyXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tập 14 "Chiến sĩ quả cảm" với chủ đề “Trận đánh đồi Rồng” đã đưa các chiến sĩ nhập vai vào những trải nghiệm đầy kịch tích khi tham gia “Đại án” lấy cảm hứng từ chuyên án gây chấn động trước đây.
Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Lâm Vỹ Dạ mới đây có tham gia chương trình "Trường học siêu sao" với tư cách là giáo viên. Cô tiết lộ bản thân ở nhà nói con đều nghe lời nhưng trên trường học lại khác.
'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", Bí thư Tỉnh ủy Việt Đông - Trần Sơn đặc biệt quan tâm tới phiên toà xét xử một lãnh đạo huyện nhận hối lộ và tiếp tay cho doanh nghiệp.
Hồi sinh chương trình 'Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween' hấp dẫn trên VTVXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Chương trình "Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween" sẽ phát sóng trên VTV3 từ 3/11. Đây là không gian học – chơi tích cực cho trẻ em, với những chủ đề sáng tạo, khám phá và dinh dưỡng.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập cuối: Sóng gió đã qua, cuộc sống người dân bình yên trở lạiXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", những mảnh đời từng sóng gió đã tìm được bình yên và cơ hội làm lại.
Tú lên kế hoạch 'tóm' Biên và Đức, Ngân tủi thân trước những lời cay đắng từ người yêu cũXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 16 "Cách em 1 milimet", Ngân liên tục gặp sóng gió bởi chồng cô luôn cho rằng bị đánh giá thấp và ghen tuông với người yêu từ thủa còn là học sinh của vợ.
'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", Bí thư Tỉnh ủy Việt Đông - Trần Sơn đặc biệt quan tâm tới phiên toà xét xử một lãnh đạo huyện nhận hối lộ và tiếp tay cho doanh nghiệp.