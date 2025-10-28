Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025' lập kỷ lục hơn 6,6 triệu khán giả

Theo Thời báo VTV, báo cáo từ VTV Ratings - Hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài THVN, chương trình chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 25 - 2025 đã giữ vị trí Top 1 các chương trình thể loại Giải trí không chỉ trong ngày 26/10 mà còn trong tuần từ 20 – 26/10 và từ 01/3 – 26/10 (thời điểm có số liệu VTV Ratings)

Chương trình có tổng cộng hơn 6,63 triệu khán giả cả nước đã xem, tính đến 12h đêm 26/10. Trung bình 3,6 triệu người xem/phút, rating đạt 5.14%. Mỗi khán giả xem 72 phút (55% thời lượng của chương trình). Điều này đã cho thấy sức hấp dẫn không thay đổi của chương trình sau 25 năm lên sóng.

Bên cạnh đó, trận chung kết cũng là chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" có rating cao nhất trong năm 2025. Trên bảng xếp hạng Top 15 Chương trình VTV có rating cao nhất trong tuần từ 20/10 đến 26/10, trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" đứng thứ 13.

VTV Ratings là bộ chỉ số đo lường khán giả truyền hình trên nhiều nền tảng của Đài Truyền hình Việt Nam, sử dụng dữ liệu đa nguồn về hành vi xem của khán giả với các kênh truyền hình và nền tảng truyền hình của VTV.

Thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh đã giành chiến thắng chung cuộc với 215 điểm. Ảnh VTV

Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 25 diễn ra vào sáng 26/10 với màn tranh tài của bốn nam sinh: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học, TP Huế); Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa); Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) và Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp).

Trận chung kết đã diễn ra gay cấn và nghẹt thở tới những giây phút cuối cùng. Sau 4 vòng thi, Trần Bùi Bảo Khánh (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành chiến thắng chung cuộc với 215 điểm, trở thành tân quán quân "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 25. Đây là kết quả của sự tự tin, bản lĩnh vững vàng và chiến thuật hợp lý, đặc biệt ở các vòng thi quyết định đến từ Bảo Khánh.

Đăng áp lực khi 'tiểu tam' tiếp cận Mỹ Anh, Kim Ngân rời thành phố về quê trong nước mắt GĐXH - Trong tập 34 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng bất ngờ khi "tình một đêm" đang ăn trưa cùng với vợ, trong khi đó Kim Ngân trở về quê sau thất bại trong tình yêu và công việc.

Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).