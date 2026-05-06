Cặp song sinh nhà Phương Oanh 'khủng hoảng' tuổi lên 2
GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh lại có những khoảnh khắc chính mẹ cũng cảm thấy "dở khóc, dở cười".
Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh được mẹ chia sẻ khoảnh khắc quấy khóc trên trang cá nhân. Theo Phương Oanh chia sẻ, các bé đang tuổi "khủng hoảng lên 2". Vừa qua 2 tuổi nhưng Jimmy và Jenny đã có rất nhiều biểu cảm đáng yêu. Nữ diễn viên còn kể: "Tiếng gào của tụi nó muốn thủng cái lỗ tai luôn mà vẫn thấy buồn cười các mẹ nhỉ?".
Cặp song sinh nhà Phương Oanh với hình ảnh hài hước, đáng yêu.
Thời gian gần đây, sau những biến cố gia đình, Phương Oanh đã tích cực chia sẻ hình ảnh bản thân và 2 con trên trang cá nhân. Theo đó, cô quay video cùng cặp song sinh Jimmy - Jenny cùng mẹ vào bếp học làm bánh trôi, bánh chay. Trong khi mẹ thì khéo tay còn 2 bé có vẻ không tập trung và coi đây như trò chơi của mình. Tuy nhiên, thái độ của Jimmy - Jenny lại khiến khán giả rất thích thú.
Đây không phải là lần đầu Phương Oanh khoe ảnh vào bếp sau biến cố gia đình, trước khi có động thái trên trang cá nhân, hồi tháng 12/2025, cô xuất hiện trong vlog nấu ăn được đăng tải trên TikTok một nhãn hàng. Đi kèm clip là dòng chú thích: "Bếp nàng Ỉn vừa ra lò chả cá Lã Vọng vàng óng, thơm nức mũi". Giữa tâm điểm chú ý của dư luận dành cho gia đình Phương Oanh, video này thu hút hơn một triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích, hơn 400 lượt chia sẻ và hàng trăm nhận xét.
Trong video được đăng tải trên nền tảng TikTok lần này, nữ diễn viên sinh năm 1989 diện áo bà ba giản dị, bờm tóc gọn gàng khi vào bếp thực hiện món chả cá lăng tại căn bếp quen thuộc của gia đình. Phương Oanh thoăn thoắt thực hiện các thao tác lọc cá, ướp gia vị, sơ chế nguyên liệu...
Khi xuất hiện video của Phương Oanh, nhiều tài khoản TikTok đã đăng tải lại. Có rất nhiều bình luận xoay quanh việc nữ diễn viên xuất hiện sau thời gian ở ẩn. Trước một số khán giả có bình luận trái chiều, nhiều người đã lên tiếng phản biện.
Được biết, thời gian qua, Phương Oanh hoàn toàn kín tiếng trên MXH nhưng cô vẫn xuất hiện trên phim giờ vàng của VTV. Dù vướng phải lùm xùm về đời tư nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng giữ vững tinh thần để đóng trọn vẹn vai diễn trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" vào năm ngoái.
Phương Oanh (tên đầy đủ Đỗ Phương Oanh) là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ Việt Nam, ghi dấu ấn qua loạt vai diễn đa dạng và giàu cảm xúc. Cô bắt đầu được chú ý khi tham gia các bộ phim truyền hình như Lặng yên dưới vực sâu, trước khi khẳng định tên tuổi với vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê – tác phẩm tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nhờ lối diễn xuất chân thực, giàu nội tâm. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục duy trì sức hút qua các dự án như Hương vị tình thân, nơi cô thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, giàu nghị lực. Không chỉ ghi điểm ở khả năng hóa thân linh hoạt, Phương Oanh còn được đánh giá cao bởi sự nỗ lực làm mới bản thân và giữ vững vị trí trong làng phim truyền hình Việt Nam.
Tin vui của Lan PhươngGiải trí - 22 phút trước
GĐXH - Lan Phương mới đây đã hạnh phúc vì thắng kiện phúc thẩm vụ ly hôn với chồng Tây. Cuối cùng sau bao ngày mệt mỏi, cô đã giành được quyền nuôi 2 con gái.
CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) bất ngờ tán tỉnh Thương (Quỳnh Kool)Giải trí - 30 phút trước
GĐXH - Trên đường chở Thương đi công việc, Trần Lâm cố tình trêu đùa và "thả thính" khiến cô ngỡ ngàng.
Á hậu mang hàm Trung úy vắng mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2026, lý do khiến fan bất ngờGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Á hậu Châu Anh không thể tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026 vì lý do sức khỏe. Cô chia sẻ về chủ đề "Miền hương sắc" và hy vọng sẽ sớm đồng hành cùng cuộc thi.
Vợ chồng nam diễn viên quê Bắc Ninh gây sốt với hậu trường 'Ngược đường ngược nắng'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Ngọc Huyền mới đây khiến fan thích thú khi đăng tải khoảnh khắc 2 vợ chồng trong hậu trường 'Ngược đường ngược nắng'.
Phát hiện trong túi xách của Mai (Ngọc Huyền) có 5 cây bạc bị mất cắpXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Số bạc của bà Mão bị mất đã bất ngờ được tìm thấy trong túi của Mai khiến nhiều người bất ngờ.
Nhiệm kỳ hoa hậu của Hà Trúc Linh bị cho là 'khá ngắn', BTC cuộc thi nói gì?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Hà Trúc Linh có thời gian thực hiện nhiệm kỳ của một Hoa hậu Việt Nam khá ngắn, trước thông tin này, BTC và chính người đẹp đã lên tiếng giải đáp.
MC Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng và những ai góp mặt tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng, Hoàng Tôn và hai nghệ sĩ khác là những người được công bố đầu tiên sẽ góp mặt trong "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm 2026.
Ngày mai, đạo diễn phim cảnh sát hình sự ‘Vực thẳm vô hình’ ra tòa: Phút sai lầm của một tên tuổi lớnGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Từng là người đứng sau những khung hình khắc họa ranh giới mong manh giữa cái thiện và cái ác, đạo diễn Lê Minh đã vướng vào chính 'vực thẳm' ngoài đời thực. Từ một vị đạo diễn tài năng, sở hữu hàng loạt tác phẩm ăn khách trên sóng truyền hình, anh sắp phải đứng trước vành móng ngựa vì một phút nôn nóng đòi nợ bằng biện pháp tiêu cực.
Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán búnCâu chuyện văn hóa - 8 giờ trước
Sau khi gây chú ý trên phim giờ vàng, nữ diễn viên gen Z tiết lộ cuộc sống có nhiều đổi thay, quán bún của mẹ đông khách, thỉnh thoảng cô vẫn phụ mẹ bán hàng.
NSND Trung Anh, Doãn Quốc Đam tham gia phim về đề tài tình báoXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - 'Mật mã Đông Dương' là bộ phim về đề tài tình báo sẽ chính thức ra mắt vào 30/4/2027. Phim có sự tham gia diễn xuất của 2 gương mặt hot trong làng phim phía Bắc là NSND Trung Anh và diễn viên Doãn Quốc Đam
Ngày mai, đạo diễn phim cảnh sát hình sự ‘Vực thẳm vô hình’ ra tòa: Phút sai lầm của một tên tuổi lớnGiải trí
GĐXH - Từng là người đứng sau những khung hình khắc họa ranh giới mong manh giữa cái thiện và cái ác, đạo diễn Lê Minh đã vướng vào chính 'vực thẳm' ngoài đời thực. Từ một vị đạo diễn tài năng, sở hữu hàng loạt tác phẩm ăn khách trên sóng truyền hình, anh sắp phải đứng trước vành móng ngựa vì một phút nôn nóng đòi nợ bằng biện pháp tiêu cực.