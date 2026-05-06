Cặp song sinh nhà Phương Oanh 'khủng hoảng' tuổi lên 2

Thứ tư, 15:01 06/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh lại có những khoảnh khắc chính mẹ cũng cảm thấy "dở khóc, dở cười".

Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh được mẹ chia sẻ khoảnh khắc quấy khóc trên trang cá nhân. Theo Phương Oanh chia sẻ, các bé đang tuổi "khủng hoảng lên 2". Vừa qua 2 tuổi nhưng Jimmy và Jenny đã có rất nhiều biểu cảm đáng yêu. Nữ diễn viên còn kể: "Tiếng gào của tụi nó muốn thủng cái lỗ tai luôn mà vẫn thấy buồn cười các mẹ nhỉ?".

Thời gian gần đây, sau những biến cố gia đình, Phương Oanh đã tích cực chia sẻ hình ảnh bản thân và 2 con trên trang cá nhân. Theo đó, cô quay video cùng cặp song sinh Jimmy - Jenny cùng mẹ vào bếp học làm bánh trôi, bánh chay. Trong khi mẹ thì khéo tay còn 2 bé có vẻ không tập trung và coi đây như trò chơi của mình. Tuy nhiên, thái độ của Jimmy - Jenny lại khiến khán giả rất thích thú.

Đây không phải là lần đầu Phương Oanh khoe ảnh vào bếp sau biến cố gia đình, trước khi có động thái trên trang cá nhân, hồi tháng 12/2025, cô xuất hiện trong vlog nấu ăn được đăng tải trên TikTok một nhãn hàng. Đi kèm clip là dòng chú thích: "Bếp nàng Ỉn vừa ra lò chả cá Lã Vọng vàng óng, thơm nức mũi". Giữa tâm điểm chú ý của dư luận dành cho gia đình Phương Oanh, video này thu hút hơn một triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích, hơn 400 lượt chia sẻ và hàng trăm nhận xét.

Trong video được đăng tải trên nền tảng TikTok lần này, nữ diễn viên sinh năm 1989 diện áo bà ba giản dị, bờm tóc gọn gàng khi vào bếp thực hiện món chả cá lăng tại căn bếp quen thuộc của gia đình. Phương Oanh thoăn thoắt thực hiện các thao tác lọc cá, ướp gia vị, sơ chế nguyên liệu...

Khi xuất hiện video của Phương Oanh, nhiều tài khoản TikTok đã đăng tải lại. Có rất nhiều bình luận xoay quanh việc nữ diễn viên xuất hiện sau thời gian ở ẩn. Trước một số khán giả có bình luận trái chiều, nhiều người đã lên tiếng phản biện.

Được biết, thời gian qua, Phương Oanh hoàn toàn kín tiếng trên MXH nhưng cô vẫn xuất hiện trên phim giờ vàng của VTV. Dù vướng phải lùm xùm về đời tư nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng giữ vững tinh thần để đóng trọn vẹn vai diễn trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" vào năm ngoái.

Phương Oanh (tên đầy đủ Đỗ Phương Oanh) là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ Việt Nam, ghi dấu ấn qua loạt vai diễn đa dạng và giàu cảm xúc. Cô bắt đầu được chú ý khi tham gia các bộ phim truyền hình như Lặng yên dưới vực sâu, trước khi khẳng định tên tuổi với vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê – tác phẩm tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nhờ lối diễn xuất chân thực, giàu nội tâm. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục duy trì sức hút qua các dự án như Hương vị tình thân, nơi cô thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, giàu nghị lực. Không chỉ ghi điểm ở khả năng hóa thân linh hoạt, Phương Oanh còn được đánh giá cao bởi sự nỗ lực làm mới bản thân và giữ vững vị trí trong làng phim truyền hình Việt Nam.

