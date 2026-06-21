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Phương Oanh tậu xe hơi

Chủ nhật, 19:00 21/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Phương Oanh vui mừng khoe chiếc xe hơi đầu tiên của mình sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2025.

Phương Oanh tậu xe hơi - Ảnh 1.Phương Oanh hiến tạng

GĐXH - Hoa hậu Phương Oanh đã hoàn thành đăng ký tặng mô, tạng, góp phần lan tỏa thông điệp “Cho đi là còn mãi”.

Sau gần 3 tháng đăng quang Miss World Vietnam 2025, mới đây, Hoa hậu Phương Oanh hạnh phúc khoe khoảnh khắc sở hữu chiếc xe hơi đầu tiên.

"Chính thức có thêm người bạn mới. Từ nay muốn đi đâu chỉ cần lên xe và xuất phát!", người đẹp gốc Hà thành bày tỏ.

Ngay dưới bài đăng, bà trùm hoa hậu/CEO Phạm Kim Dung chúc mừng "gà cưng": "Xịn quá giám đốc ơi! Để chở chị Dung đi họp nhen" - Phương Oanh cũng vui vẻ tương tác: "Lúc nào cũng sẵn sàng chở chị Dung ạ".

Được biết, mẫu xe hơi này đến từ thương hiệu ô tô quốc tế chỉ dành cho xuất khẩu thuộc một tập đoàn của Trung Quốc. Trước đó, hồi cuối tháng 3/2026, Phương Oanh đã trở thành đại sứ của thương hiệu này.

Phương Oanh tậu xe hơi sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 1.

Phương Oanh hạnh phúc khoe tậu xe hơi sau 3 tháng đăng quang

Phương Oanh tậu xe hơi sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 2.

Phương Oanh

Từ sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh tất bật với các hoạt động nghệ thuật. Trong khi Miss World (Hoa hậu Thế giới) năm nay được tổ chức tại Việt Nam, Phương Oanh cũng vinh dự đảm nhiệm vị trí giám đốc đối ngoại cho cuộc thi. Với vai trò này, người đẹp phụ trách kết nối, xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác chiến lược cho cuộc thi. Trước đó, cô tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Bên cạnh đó, nàng hậu được đánh giá cao nhờ khả năng ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp tốt, chứng chỉ IELTS 7.5 và tiếng Trung HSK 3.

Bên cạnh đó, cô cũng tích cực với những dự án thiện nguyện. Đặc biệt, cách đây không lâu, nàng hậu đến từ Hà Nội gây chú ý khi đăng ký hiến tạng, góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái về sự sẻ chia và tiếp nối sự sống.


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