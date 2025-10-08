PRIME mang đến các dòng gạch mới theo tiêu chuẩn quốc tế
Được biết đến là nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực gạch ceramic và phân phối thiết bị vệ sinh, Prime đã trình làng rất nhiều sản phẩm gạch tiêu chuẩn quốc tế và bộ sưu tập thiết bị vệ sinh đỉnh cao tại triển lãm VIBE từ ngày 01-04 tháng 10, 2025.
Gian hàng thu hút hàng trăm lượt thăm quan và ánh nhìn từ không chỉ người tiêu dùng mà còn các khách hàng trong giới kiến trúc và nhà thầu. Với các concept trưng bày khác nhau, cuốn hút như "play" concept đến tính tế như "the Elite", Prime đã thực sự chuyển hóa sản phẩm của mình vào thực tế ứng dụng trong các không gian kiến trúc cụ thể. Thêm vào đó đây là các sản phẩm đã đạt được các tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm cũng được xuất khẩu qua nhiều quốc gia với sự kiểm duyệt khắt khe như tại Anh Quốc, Thái Lan,… . Góc sản phẩm 'play" được hình thành với các gợi ý sử dụng tông màu tươi sáng, bề mặt mềm mịn thân thiện với người sử dụng, đặc biệt là với làn da của trẻ nhỏ. Khi bước vào không gian này thì bất kỳ ai cũng có cảm giác hứng khởi và tràn đầy niềm vui. Góc "The Elite" – tinh tế như tên gọi – với việc xử lý nghệ thuật cầu ký các khối gạch trên sàn dạng kim cương cho tới việc chọn tông màu đen huyền bí, bề mặt siêu bóng đã khiến không gian này trở lên sang trọng và lôi cuốn.
Người tham dự triển lãm có cơ hội cảm nhận bề mặt các sản phẩm gạch khác nhau và được dịp bổ sung thêm nhiều gợi ý về một không gian hướng tới tương lai. Tìm hiểu thêm các sản phẩm của nhãn hàng Prime tại: www.prime.vn.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao hơn 7,4%: Gửi 400 triệu đồng nhận tiền lãi bao nhiêu?Giá cả thị trường - 19 phút trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
Sau bão số 11, rau xanh ở chợ dân sinh Hà Nội 'đội giá': Rau muống 20.000 đồng/bó, hành lá 50.000 đồng/kgGiá cả thị trường - 42 phút trước
GĐXH - Nguồn cung rau xanh ở Hà Nội chưa kịp phục hồi sau đợt mưa lụt kéo dài thì hoàn lưu bão số 11 lại tràn về, khiến giá rau tại nhiều chợ dân sinh tăng mạnh, có loại đội giá gấp đôi, gấp ba.
Cứ mưa là ngập, những khu vực này vẫn có giá nhà đất cao kỷ lụcSản phẩm - Dịch vụ - 53 phút trước
GĐXH - Dù chỉ ảnh hưởng mưa lớn do 2 cơn bão Bualoi và bão Matmo gây ra, nhiều tuyến đường và khu "đất vàng" tại thủ đô Hà Nội đã trở nên tê liệt, thậm chí ngập trong biển nước nhiều ngày liền.
Giá iPhone 13, 13 Pro Max giảm 'không phanh', thấp chưa từng có dù xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là mấyGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13 hiện vẫn có chỗ đứng khá vững chắc tại Việt Nam nhờ mức giá rẻ trong khi trang bị thua kém iPhone 16 hay iPhone 17 Pro Max không quá lớn.
Trải nghiệm xe máy điện giá 17 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế thời trang, pin khỏe, di chuyển êm, rẻ hơn cả Vision, Wave AlphaGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện có ngoại hình trẻ trung, trang bị công nghệ LED và đồng hồ điện tử, mang đến lựa chọn xanh và tiết kiệm cho người Việt.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 8-12/10/2025: Vị Thanh, Tân Hòa, Ngã Bảy và nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điệnSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá bạc ngày 8/10: Bạc trong nước tiếp tục 'rơi' giá và phục hồi nhẹGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Mở phiên sáng nay (8/10), bạc trong nước tiếp tục giảm giá từ mức 1,909 triệu đồng/lượng (bán ra) tại cuối phiên ngày hôm qua, xuống còn 1,885 triệu đồng/lượng. Đến 9h22 phút, giá bạc có sự phục hồi nhẹ, quay trở lại mức 1,904 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 8/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh giáGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC lên sát ngưỡng 141 triệu đồng, vàng nhẫn cũng đạt mốc 138 triệu đồng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8-12/10/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư và tuyến đườngSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất rẻ kỷ lục, thống trị phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh sốGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất thuộc vào hàng hấp dẫn bậc nhất trong phân khúc SUV cỡ C, trở thành thách thức mà Honda CR-V khó có thể vượt qua.
Bão số 11 gây mưa lớn, ngập diện rộng, rau xanh có loại vẫn giữ giá 13.500 đồng/kgGiá cả thị trường
GĐXH - Trong khi tại nhiều chợ dân sinh, giá rau xanh và thực phẩm tươi sống tăng mạnh do ảnh hưởng mưa ngập diện rộng, thì tại các hệ thống siêu thị, trung tâm phân phối lớn ở Hà Nội, giá hàng hóa thiết yếu vẫn giữ ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra hiện tượng khan hiếm.