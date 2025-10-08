PRIME mang đến các dòng gạch mới theo tiêu chuẩn quốc tế

Gian hàng thu hút hàng trăm lượt thăm quan và ánh nhìn từ không chỉ người tiêu dùng mà còn các khách hàng trong giới kiến trúc và nhà thầu. Với các concept trưng bày khác nhau, cuốn hút như "play" concept đến tính tế như "the Elite", Prime đã thực sự chuyển hóa sản phẩm của mình vào thực tế ứng dụng trong các không gian kiến trúc cụ thể. Thêm vào đó đây là các sản phẩm đã đạt được các tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm cũng được xuất khẩu qua nhiều quốc gia với sự kiểm duyệt khắt khe như tại Anh Quốc, Thái Lan,… . Góc sản phẩm 'play" được hình thành với các gợi ý sử dụng tông màu tươi sáng, bề mặt mềm mịn thân thiện với người sử dụng, đặc biệt là với làn da của trẻ nhỏ. Khi bước vào không gian này thì bất kỳ ai cũng có cảm giác hứng khởi và tràn đầy niềm vui. Góc "The Elite" – tinh tế như tên gọi – với việc xử lý nghệ thuật cầu ký các khối gạch trên sàn dạng kim cương cho tới việc chọn tông màu đen huyền bí, bề mặt siêu bóng đã khiến không gian này trở lên sang trọng và lôi cuốn.

Người tham dự triển lãm có cơ hội cảm nhận bề mặt các sản phẩm gạch khác nhau và được dịp bổ sung thêm nhiều gợi ý về một không gian hướng tới tương lai. Tìm hiểu thêm các sản phẩm của nhãn hàng Prime tại: www.prime.vn.

Doanh nghiệp tự giới thiệu