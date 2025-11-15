Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đêm nghệ thuật đặc biệt tri ân GS.NSND Trung Kiên đã sẵn sàng

Ký ức đẹp của NSND Quang Thọ khi từ Quảng Ninh lên Hà Nội gặp NSND Trung Kiên GĐXH - NSND Quang Thọ là một giọng ca hàng đầu trong làng âm nhạc cách mạng Việt Nam. Từ một người thợ mỏ, hát nhạc nghiệp dư sau đó ông lên Hà Nội tập huấn rồi gặp NSND Trung Kiên và có những ký ức đẹp.

Những ngày qua, các nghệ sĩ tham dự đêm nghệ thuật đặc biệt tri ân GS.NSND Trung Kiên "Lời ca còn mãi" đã tích cực tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho đêm diễn vào 20h ngày 16/11/2025. Tất cả đều mong muốn được kính dâng lên người thầy, người nghệ sĩ đáng kính - GS.NSND Trung Kiên những giai điệu đẹp nhất, thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đối với người "kiến trúc sư" của nền thanh nhạc Việt Nam, người đã dìu dắt biết bao thế hệ nghệ sĩ thành danh. Được thực hiện đúng dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 2025, chương trình còn chuyên chở thông điệp về sự tri ân, lòng biết ơn đối với thầy cô -những người đã âm thầm gieo mầm, khơi mở trí tuệ, truyền cảm hứng và nâng đỡ mỗi bước đi của học trò. Đồng thời cũng là lời nhắc nhở về đạo lý "tôn sư trọng đạo", một giá trị đẹp trong văn hóa Việt Nam.

Các nghệ sĩ đến viếng mộ NSND Trung Kiên.

Theo BTC, chương trình hiện đã sẵn sàng sau một tuần tập luyện và thi công sân khấu. "Lời ca còn mãi" do Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thực hiện với sự đầu tư công phu, hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại, hứa hẹn mang đến một đêm nghệ thuật không chỉ đẳng cấp về chuyên môn mà còn mãn nhãn về thị giác.

Nội dung chương trình được chia thành 3 phần: Nguồn cội của thanh nhạc bác học, Dòng chảy âm nhạc cách mạng và Dòng nhạc lãng mạn - đương đại. Ba phần diễn hóa toàn bộ sự nghiệp và những cống hiến to lớn của GS.NSND Trung Kiên đối với âm nhạc nước nhà; khắc họa vai trò "kiến trúc sư" trong giảng dạy, đào tạo thanh nhạc Việt Nam; đồng thời tôn vinh sự tiếp nối di sản của ông qua các thế hệ nghệ sĩ tài danh hôm nay. Xen giữa các tiết mục là những thước phim tư liệu quý, tái hiện hình ảnh người thầy giản dị, tận tụy, đi sớm về khuya, luôn hết lòng vì nghệ thuật và học trò.

Theo TS. NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn chương trình, GS.NSND Trung Kiên sẽ có sự "xuất hiện" đặc biệt trong đêm diễn. Trước đó, TS.NSND Quốc Hưng, Giám đốc HVANQGVN từng tiết lộ về màn tam ca đáng chờ đợi giữa cố GS.NSND Trung Kiên, NSND Quang Thọ và NSND Quốc Hưng trên sân khấu. Bên cạnh đó, sự "trở về" của GS.NSND Trung Kiên với các thế hệ học trò từ nơi thiên đường sẽ mang đến những khoảnh khắc tái ngộ đầy xúc động. TS. NSƯT Tân Nhàn cho biết, cố GS.NSND Trung Kiên còn sẽ hiện diện ở những vị trí đặc biệt khác trong chương trình.

NSND Quốc Hưng - GĐ Học viên Âm nhạc quốc gia Việt Nam ở hậu trường buổi tổng duyệt.

"Đối với chúng tôi, GS.NSND Trung Kiên không chỉ là người đặt nền móng cho đào tạo thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, mà lý tưởng của thầy còn luôn soi sáng sự nghiệp giảng dạy, học tập của các thế hệ giảng viên, sinh viên Học viện. Chúng tôi tin rằng thầy luôn ở bên cạnh, dõi theo từng bước đường chúng tôi đi. Vì vậy, trong đêm diễn, thầy chắc chắn sẽ hiện diện để thưởng thức lời ca tiếng hát của các học trò cũng như tình cảm của khán giả dành cho thầy", NSƯT Tân Nhàn chia sẻ.

Trước đêm diễn, các nghệ sĩ, giảng viên Khoa Thanh nhạc cũng đã tới viếng mộ, báo cáo với GS.NSND Trung Kiên về đêm nghệ thuật "Lời ca còn mãi". Tình cảm sâu sắc của các học trò dành cho GS.NSND Trung Kiên là hình ảnh đẹp của lòng tri ân trong đạo nghĩa thầy trò.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Lời ca còn mãi" quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam – những học trò xuất sắc của GS.NSND Trung Kiên như: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên… cùng các ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Bích Thủy, Bích Hồng, Phúc Tiệp, Lê Anh Dũng, Nguyên Vũ, Khánh Ly, Quang Tú, Mạnh Hoạch, Thu Hằng, Hương Ly, Minh Tuyến, Thăng Long...

Các nghệ sĩ Đăng Dương, Lan Anh, Tân Nhàn đang hết sức tập luyện cho buổi biểu diễn.

Cùng tham gia biểu diễn là các nghệ sĩ pianist: TS-NSƯT Trịnh Minh Trang, ThS Bùi Đăng Khánh, ThS Nguyễn Lệ Thuyên Hà, ThS Nguyễn Thanh Giang…

Chương trình sẽ diễn ra vào 20h ngày 16/11/2025 tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.