Hàng loạt hàng hóa khuyến mại sâu tri ân thầy cô trước ngày 20/11

Không khí mua sắm sôi động, hàng Việt được ưa chuộng

Dịp 20/11 không chỉ là cơ hội tri ân thầy cô mà còn là giai đoạn "khởi động" mùa mua sắm cuối năm. Vì vậy, doanh nghiệp bán lẻ đều chủ động tăng nguồn hàng, mở rộng chương trình khuyến mại, kết hợp ưu đãi tích điểm – hoàn tiền – giảm giá trực tiếp, giúp khách hàng mua sắm thuận tiện hơn.

Ghi nhận của phóng viên tại hệ thống siêu thị GO!, chương trình "Tri ân thầy cô cùng siêu deal mở tiệc" đang thu hút đông đảo người tiêu dùng.

Do đó, dịp này, người tiêu dùng có thể dễ dàng chuẩn bị một buổi tiệc tri ân ấm cúng với chi phí tiết kiệm khi bánh kem 20cm chỉ còn 120.000 đồng/chiếc, bánh ngọt bông lan trứng muối, bánh su kem hỗn hợp được giảm tới 25%, kèm theo chương trình "Mua 3 tặng 1" cực kỳ hấp dẫn.

Không chỉ vậy, khu vực chế biến sẵn của GO! cũng sôi động với nhiều món ăn "được săn" nhiều nhất như đùi gà góc tư nướng, bánh canh ghẹ, cơm chiên hải sản... chỉ từ 9.900 đồng/100g. Toàn bộ sản phẩm được chế biến mới mỗi ngày, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và hương vị phù hợp khẩu vị gia đình Việt.

Nhằm kích cầu tiêu dùng nhân tháng tri ân thầy cô, đại diện siêu thị cho biết, người tiêu dùng mua hàng trong dịp này còn được tăng thêm điểm tích lũy với mỗi khách hàng thành viên như: 10.000 đồng = 50 điểm và quy đổi 10.000 điểm = 10.000 VND, áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.

Đồng thời, thêm loạt ưu đãi độc quyền như Kiwi đỏ 500g chỉ 55.000 đồng/hộp, sườn que đông lạnh nhập khẩu 29.000 đồng/kg, hay chương trình "Chợ sớm giảm sung" giảm thêm 10% cho đơn hàng thực phẩm tươi sống khi mua trước 10h sáng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Đặc biệt, khách hàng có hóa đơn từ 400.000 đồng trở lên sẽ được tham gia chương trình "Mua nhiều tiết kiệm nhiều", được mua thêm sản phẩm với giá cực ưu đãi. Những chương trình này không chỉ giúp người tiêu dùng chi tiêu thông minh hơn mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng trong mùa lễ hội cuối năm.

Khảo sát tại một số điểm bán lẻ ở Hà Nội, lượng khách mua bánh kem, hoa tươi, giỏ quà và đồ chế biến sẵn tăng 20–30% so với đầu tháng. Các sản phẩm bánh kem mini, bánh cupcake, trà sữa đóng chai, quà lưu niệm giá dưới 200.000 đồng được tiêu thụ mạnh nhất.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng tham gia chương trình kích cầu. Các thương hiệu bánh kẹo Việt, như Bibica, Hải Hà, Kinh Đô, tung ra hàng chục dòng sản phẩm đóng gói bắt mắt, giá ưu đãi từ 10–25%, góp phần làm phong phú giỏ hàng tri ân của người tiêu dùng.

Tại AEON Mall Hà Đông, các thương hiệu nổi tiếng như AEON Bakery, Miniso, The Face Shop, Guardian đều tung ưu đãi từ 15–40%, kèm theo nhiều combo quà tặng tri ân được thiết kế tinh tế.

Đại diện AEON Mall cho biết, năm nay xu hướng quà tặng hướng đến sự tinh tế, thân thiện môi trường và ý nghĩa cá nhân hóa. Nhiều người chọn bánh kem nhỏ, thiệp viết tay, hoa khô hoặc hộp quà tái chế thay vì quà tặng cầu kỳ.

Tại quầy AEON Bakery, dòng bánh mousse trà xanh và tiramisu được tiêu thụ mạnh, giá chỉ từ 59.000 – 79.000 đồng/sản phẩm, giảm 20% so với thường ngày. Còn ở khu thực phẩm, các loại trái cây nhập khẩu như nho đỏ Úc, táo Envy, cherry Mỹ đang được bán với mức giảm từ 10–25%.

"Người mua năm nay có xu hướng chọn quà mang thông điệp tri ân nhẹ nhàng, gần gũi. Các gói combo bánh – trà – thiệp giá dưới 200.000 đồng được tiêu thụ rất tốt".

Tri ân thầy cô - lan tỏa yêu thương, tiết kiệm và sẻ chia

Không chỉ dừng lại ở khuyến mại, các hoạt động tri ân thầy cô trong hệ thống bán lẻ còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Những món quà giản dị như bánh kem, bó hoa hay bữa tiệc nhỏ cũng là cách để học trò, phụ huynh gửi gắm lời cảm ơn chân thành.

Nhờ các chương trình ưu đãi quy mô, người tiêu dùng năm nay vừa dễ dàng tổ chức lễ tri ân ý nghĩa, vừa có cơ hội mua sắm tiết kiệm và chất lượng hơn.

Từ siêu thị đến cửa hàng tiện lợi, từ hàng Việt truyền thống đến sản phẩm nhập khẩu, khắp nơi đang rộn ràng không khí "tri ân thầy cô" – một mùa 20/11 đầy cảm xúc, ấm áp và cũng thật dễ chịu với túi tiền của người tiêu dùng.

Chị Nguyễn Thị Luyến (45 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) bày tỏ: "Người tiêu dùng Việt ngày càng có xu hướng mua sắm sớm cho các dịp lễ hội, vừa để săn giá tốt, vừa tránh tình trạng khan hàng cục bộ".

Theo chị Luyến, các chương trình như của các siêu thị đang góp phần giữ nhịp tăng trưởng thị trường bán lẻ trong quý IV và dịp cuối năm.

Chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2025, trong thời gian này các trung tâm thương mại và doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố đang tập trung chuẩn bị hàng hóa, đưa ra nhiều chương trình khuyến mại đa dạng với quy mô lớn để quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu, nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu dùng, gia tăng doanh thu cho dịp mua sắm cao điểm cuối năm. Cụ thể, trong tháng 10/2025 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 87,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 53,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5% và tăng 8,1% doanh thu lưu trú, ăn uống đạt 14,1 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6% và tăng 24,5%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,9 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7% và tăng 44,2%; doanh thu dịch vụ khác đạt 16,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% và tăng 8,2%. Con số này cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của nền kinh tế, chủ yếu nhờ sức mua trong nước tăng cao, các hoạt động lưu trú, dịch vụ ăn uống và du lịch lữ hành đang có nhiều khởi sắc. Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 789,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 493,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 62,6% tổng mức và tăng 11,7% (đá quý, kim loại quý tăng 29,5%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 13%; lương thực, thực phẩm tăng 12%; hàng may mặc tăng 10,9%; xăng, dầu tăng 10,6%; ô tô con tăng 9,6%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 9,6%; nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) tăng 9,2%; hàng hóa khác tăng 13,6%)... Ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Gian hàng tăng khuyến mại, người dân tranh thủ 'săn' ưu đãi GĐXH - Là ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 nhưng không khí mua sắm vẫn diễn ra sôi động khi hàng nghìn người dân tranh thủ thăm quan và "săn" những ưu đãi cuối cùng của Hội chợ.