Quán bar ở Hải Phòng bất ngờ bốc cháy trong đêm

Thông tin từ chính quyền quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) cho biết, vào đêm qua (15/3), tại một quán bar trên địa bàn bất ngờ xảy ra vụ hỏa hoạn. Ngay sau đó, vụ việc được nhanh chóng cấp báo cho cơ quan chức năng và lực lượng phòng cháy chữa cháy đến dập lửa.



Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ cháy.

Cụ thể, vào lúc 21h29 cùng ngày, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) khu vực 1 nhận được thông tin về một vụ cháy tại quán bar Sakura 2 (số 223 Văn Cao, quận Ngô Quyền) từ Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH). Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng, điều 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận thấy, quán bar Sakura 2 (gồm 3 tầng, diện tích mỗi sàn là 90m²), diện tích phòng bị cháy là 25m² tại khu vực phòng tầng 2 của quán bar, với khói đen và khí độc lan tỏa khắp ngôi nhà.

Lực lượng PCCC và CNCH nhanh chóng khống chế ngọn lửa.

Lúc này, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 cùng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Ngô Quyền, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hải An, Công an phường Đằng Giang triển khai lăng phun nước để dập tắt đám cháy; đồng thời phối hợp với các đơn vị cứu hỏa khác để trinh sát và thoát khói.

Đến 21h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn tất, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng một số tài sản bị cháy.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành xác minh, làm rõ.

