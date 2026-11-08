Quán bún đầu cá ngày bán gần 500 bát ở Hà Nội

'Những bát bún đầu cá đầu tiên vẫn chưa thuyết phục được khách hàng. Lúc đấy, mỗi ngày chỉ bán được 10kg chủ yếu là thịt cá, rất vất vả. Tôi mời khách ăn đầu cá miễn phí thì họ bảo 'thử cũng không ăn, ăn đầu cá làm gì, toàn xương'. Theo thời gian, khách ăn để nhậu, uống rượu dần dần cũng bán được', cô Luyến cho biết thêm.