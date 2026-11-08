Quán bún đầu cá ngày bán gần 500 bát ở Hà Nội

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Quán mở bán từ năm 2001, luôn tấp nập khách nhiều năm nay, được nhiều người xa gần tìm đến.

Quán bún đầu cá nằm trên phố Hồng Phúc (Ba Đình, Hà Nội) là địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách Hà thành gần chục năm nay. Một trong những nguyên liệu khác biệt, cũng tạo nên sự mới lạ cho món ăn là đầu cá rán giòn.

'Tôi quê gốc Hưng Yên, lấy chồng ở Hà Nội, trong một lần về quê chơi tôi ăn thử bún canh cá rô đồng thấy ngon, vị khác biệt nên xin học nghề mất hai ngày, sau đó trở về Hà Nội để mở quán. Thời đấy, bún cá rô phi đã khá phổ biến nên tôi quyết định thử nghiệm cá trắm để tạo ra sự khác biệt, thu hút thực khách', cô Lương Thị Luyến (51 tuổi) chủ quán chia sẻ.

Đầu cá được bổ dọc làm đôi, rửa sạch sẽ đến khi hết mùi tanh và chiên trên trên chảo dầu nóng. Để nguyên cho tới khi đầu vàng giòn thì bỏ ra chậu cho ráo dầu.

Đầu cá, chả cá và phần thịt cá được đựng trong tủ kính sạch sẽ. Khi ăn, khách có thể chỉ gọi đầu cá, thịt cá, trứng, lòng cá hoặc gọi đầy đủ. Mỗi suất sẽ có giá thành khác nhau, dao động từ 40.000-150.000 đồng/phần.

Theo chủ quán, nước dùng được nấu từ hai phần riêng biệt là xương lợn và xương cá. Dứa, táo xay lẫn rồi xào với cà chua, hành phi. Sau đó hòa lẫn các hỗn hợp lại với nhau tạo nên vị thơm, vị chua nhẹ đặc trưng. Khi khách gọi món, đầu cá sẽ trụng qua nồi nước dùng để ngấm hương vị.

Lòng cá và trứng cá được chế biến theo công thức riêng để làm sao lòng ăn giòn sần sật, trứng ăn bùi, ngậy nhưng không bị khô.

Anh Nhật Quang (quận Cầu Giấy) cho biết đầu cá là phần được anh và đồng nghiệp yêu thích mỗi khi tới quán. 'Mỗi khi có dịp tôi đều ghé qua đây thưởng thức. Đầu cá giòn, bên trong thịt chắc và thơm, khi ăn chấm cùng nước mắm pha thêm ớt chuẩn vị', anh Quang nói.

Là một khách hàng lâu năm, chú Nguyễn Văn Toàn ở phố Hàng Giấy, quận Hoàn Kiếm cho biết: 'Mỗi tuần tôi ăn ba lần. Nước dùng có vị chua thanh, thịt cá chắc, có hương vị riêng, rất tuyệt vời'.

'Những bát bún đầu cá đầu tiên vẫn chưa thuyết phục được khách hàng. Lúc đấy, mỗi ngày chỉ bán được 10kg chủ yếu là thịt cá, rất vất vả. Tôi mời khách ăn đầu cá miễn phí thì họ bảo 'thử cũng không ăn, ăn đầu cá làm gì, toàn xương'. Theo thời gian, khách ăn để nhậu, uống rượu dần dần cũng bán được', cô Luyến cho biết thêm.

Đầu cá được bán với giá 40.000 đồng/nửa đầu. Khách có thể gọi thêm lòng xào dưa, trứng sốt cà chua có giá từ 150.000-200.000 đồng. 'Ngày thường quán bán được hơn 450 bát, vào cuối tuần bán được ít hơn, tầm 400 bát', cô Luyến nói.

Ngoài đầu cá, thực khách có thể gọi thịt cá, chả cá hoặc lòng cá. Khi khách gọi món, chủ quán sẽ trần bún, chả cá cho vào bát, thêm trứng, dọc mùng rồi chan nước dùng đang sôi. Để món ăn thêm đậm đà nhất định không thể thiếu ớt chưng, quất.

Quán mở bán từ 7h đến 20h hàng ngày, thời điểm đông nhất vào buổi trưa từ 11h đến 14h30. Quán đắt hàng chủ yếu vào ngày thường từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần vắng hơn. Khách đi xe máy đậu ở trước cửa quán có người trông. Quán có hai tầng cho khách ngồi, chỗ ngồi rộng rãi thoáng mát, chủ và nhân viên nhiệt tình, niềm nở.


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