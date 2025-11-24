Quen 29 ngày đã cưới, chồng sốc khi thấy vợ cười vô thức, khó giao tiếp
Tìm hiểu và kết hôn chỉ trong 29 ngày, người chồng bị sốc khi phát hiện sự thật đằng sau nụ cười vô thức, khó giao tiếp như bình thường của vợ mình.
Tòa án Nhân dân huyện Tân Dã (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) vừa xét xử vụ việc gây chú ý liên quan đến cuộc hôn nhân nhanh chóng như “tốc độ ánh sáng” và bí mật bị che giấu phía sau.
Theo hồ sơ, anh Tiểu Lưu và chị Tiểu Trương quen nhau qua mai mối vào tháng 1/2025. Dưới sự thúc giục của hai gia đình, mối quan hệ tiến triển rất nhanh: đính hôn, đăng ký kết hôn vào ngày 14/2 và tổ chức đám cưới. Tổng thời gian từ khi cả hai gặp nhau đến lúc cầm giấy kết hôn chỉ 29 ngày, trang QQ đưa tin.
Do thời gian tìm hiểu quá ngắn, anh Tiểu Lưu không kịp phát hiện các dấu hiệu bất thường của vợ. Sau khi cưới không lâu, anh nhận thấy vợ mình thường xuyên cười vô thức, khó giao tiếp và có nhiều hành vi khác biệt so với người bình thường.
Tháng 3/2025, Tiểu Lưu đưa vợ đến bệnh viện khám và Tiểu Trương bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Sau khi truy hỏi gia đình Tiểu Trương, Tiểu Lưu mới biết vợ mình đã mắc bệnh tâm thần từ trước khi kết hôn.
Quá trình điều tra của tòa cho thấy, ngay từ tháng 2 đến tháng 3/2023, Tiểu Trương đã nhập viện điều trị tại bệnh viện Nhân dân số 4 thành phố Nam Dương và bị chẩn đoán tâm thần phân liệt. Từ tháng 5 đến tháng 8/2024, cô tiếp tục điều trị tại bệnh viện này lần thứ hai.
Tiểu Lưu cho rằng Tiểu Trương và gia đình đã không thông báo về tình trạng tâm thần phân liệt trong suốt thời gian cặp đôi tìm hiểu rồi kết hôn.
Anh làm đám cưới trong tình trạng hoàn toàn không được biết sự thật, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng về tinh thần và cuộc sống gia đình. Vì vậy anh đã khởi kiện, yêu cầu tòa án hủy bỏ hôn nhân.
Sau khi xét xử, tòa án nhận định, tâm thần phân liệt thể hoang tưởng mà Tiểu Trương mắc thuộc nhóm bệnh tâm thần nghiêm trọng, nằm trong danh mục bệnh lý được quy định trong Luật Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Trung Quốc.
Cô đã 2 lần nhập viện trước hôn nhân, bản thân và gia đình đều biết rõ tình trạng bệnh nhưng cố ý che giấu, không thực hiện nghĩa vụ thông báo trung thực đối với nguyên đơn trong toàn bộ quá trình quen biết và kết hôn.
Sau khi cưới, bị đơn cũng không tuân thủ chỉ định điều trị, dẫn đến bệnh tái phát.
Dựa trên Điều 1053 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, tòa án quyết định hủy bỏ quan hệ hôn nhân giữa hai bên.
