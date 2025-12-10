Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng bệnh

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thực hiện quy trình biểu quyết thông qua Luật Phòng bệnh. Kết quả cho thấy có 440/443 ĐBQH có mặt tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,02%), và Luật Phòng bệnh đã được chính thức thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Phòng bệnh.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Bộ trưởng cho biết, trên cơ sở ý kiến của các ĐBQH tại thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường; ý kiến thẩm tra của Ủy ban Văn hóa – Xã hội; ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, tiếp thu tối đa các góp ý để hoàn thiện dự thảo. Chính phủ báo cáo tập trung vào các nhóm nội dung chính sau:

Về khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí: Để bảo đảm nguồn kinh phí và tính khả thi, Chính phủ đã hoàn thiện quy định về đa dạng hóa nguồn lực, gồm ngân sách nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là Quỹ bảo hiểm y tế. Dự thảo luật (Điều 44) sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế, quy định người dân được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo lộ trình và khả năng cân đối của quỹ. Đây là bước đột phá quan trọng nhằm thể chế hóa Nghị quyết 20 và Nghị quyết 72.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Về các chính sách chuyên môn: Dự thảo luật đã tiếp thu, chỉnh lý các quy định về phòng, chống bệnh không lây nhiễm; phòng, chống rối loạn tâm thần; dinh dưỡng trong phòng bệnh; quản lý nguy cơ; sàng lọc, phát hiện sớm và dự phòng điều trị phù hợp. Các chính sách ưu tiên đối tượng yếu thế và vùng khó khăn được thể hiện rõ. Đồng thời, các quy định về phòng, chống bệnh lây nhiễm đã được bổ sung, cập nhật trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn trong giai đoạn phòng, chống Covid-19.

Về Quỹ phòng bệnh: Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo theo hướng tách mục đích và nhiệm vụ của quỹ thành hai khoản riêng để bảo đảm rõ ràng. Dự thảo cũng bổ sung nhiệm vụ chi cho hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí nhằm thống nhất với Điều 27 và tăng cường nguồn lực triển khai chính sách quan trọng này.

ĐBQH tham dự Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sáng 10/12.

Về kỹ thuật văn bản và tính thống nhất của pháp luật: Dự thảo luật đã được rà soát, chỉnh lý các quy định liên quan đến quản lý nhà nước; trách nhiệm của cơ quan báo chí; thuật ngữ; hành vi bị nghiêm cấm; cũng như bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật tại các điều như Điều 5, Điều 10…

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết một số nội dung chi tiết khác đã được Chính phủ tiếp thu, giải trình và chỉnh lý trong dự thảo Luật Phòng bệnh.