Quy định mới nhất về yêu cầu bắt buộc đối với người học lái xe, áp dụng từ tháng 9/2025
GĐXH - Theo Thông tư 14/2025/TT-BXD, từ ngày 1/9/2025, yêu cầu đối với người học lái xe có sự thay đổi. Dưới đây là thông tin cụ thể, mời bạn đọc tham khảo.
Quy định về yêu cầu đối với người học lái xe
Ngày 30/6/2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2025/TT-BXD quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.
Tại Điều 13 Thông tư này quy định về yêu cầu đối với người học lái xe từ ngày 1/9/2025 như sau:
- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.
- Người học lái xe để nâng hạng giấy phép lái xe phải đáp ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trong đó, thời gian lái xe an toàn cho từng hạng giấy phép lái xe được quy định cụ thể như sau:
+ Hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE: thời gian lái xe an toàn từ 02 năm trở lên;
+ Hạng B lên D2, C lên CE, C lên D: thời gian lái xe an toàn từ 03 năm trở lên.
- Người đã có giấy phép lái xe hạng B chuyển số tự động được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng B chuyển số cơ khí (số sàn), người đã có giấy phép lái xe hạng B được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng C1 theo quy định tại Điều 6 Thông tư 14; hồ sơ của người học lái xe thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này.
Thông tư 14/2025/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ 1/9/2025.
Học lái xe hồ sơ cần chuẩn bị những gì?
Theo Điều 14 Thông tư 14/2025/TT-BXD, hồ sơ của người học lái xe được quy định như sau:
- Người học lái xe lần đầu lập 01 bộ hồ sơ, nộp cho cơ sở đào tạo bằng một trong các hình thức: trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử. Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị học lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này;
+ Bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: thẻ tạm trú, thẻ thường trú, chứng minh thư ngoại giao, chứng minh thư công vụ (đối với người nước ngoài).
- Người học lái xe nâng hạng lập 01 bộ hồ sơ, nộp cho cơ sở đào tạo bằng một trong các hình thức: trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử. Hồ sơ bao gồm:
+ Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này;
+ Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D1, D2 và D (xuất trình bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc);
+ Bản khai thời gian lái xe an toàn theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này.
Chờ suốt 1 ngày 1 đêm, cặp đôi chụp ảnh cưới giữa khung cảnh tổng duyệt diễu binh gây sốt mạngĐời sống - 13 giờ trước
Chờ suốt 1 ngày 1 đêm để chụp ảnh cưới trong khung cảnh các chiến sĩ tổng duyệt diễu binh, cặp đôi có những khoảnh khắc khó quên.
Từ 1/9, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 5 triệu đồng?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/9, phụ nữ cư trú trên địa bàn TPHCM sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần với mức 5 triệu đồng.
Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9Đời sống - 1 ngày trước
Gần 2 ngày nữa mới tới lễ diễu binh, hàng nghìn người đã mang lều bạt, trải chiếu sẵn sàng ngủ ngoài đường để giữ chỗ xem sự kiện lịch sử 2/9.
Mẹ qua đời, chiến sĩ nén đau thương, hoàn thành nhiệm vụ A80 trước khi về chịu tangĐời sống - 1 ngày trước
Đang thực hiện nhiệm vụ trong khối đứng Cảnh sát giao thông tại Lễ kỷ niệm A80, Binh nhất Giang Trí Nhân (Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ) hay tin mẹ qua đời nhưng đã xin phép gia đình tiếp tục ở lại hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới trở về chịu tang.
Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vuiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những con giáp này luôn tìm được niềm vui trong những điều giản đơn, biết hài lòng với hiện tại và coi cuộc sống như một hành trình để tận hưởng.
Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về giàĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ai cũng có ngày sinh riêng, và theo quan niệm tử vi, số cuối của ngày sinh Âm lịch không chỉ là một con số vô tình mà còn ẩn chứa những bí mật thú vị về vận mệnh, tài lộc và sự viên mãn khi về già.
8 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 9/2025Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Yêu cầu mới đối với người học lái xe; nhiều quy chuẩn mới về nước thải; quy định mới về dạy ngoại ngữ trong trường học… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2025.
Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Chủ phương tiện có được bồi thường?Đời sống - 1 ngày trước
Theo luật sư, chủ phương tiện có thể được bồi thường khi bãi trông giữ xe bị cháy có bảo hiểm vật chất xe hoặc nếu chứng minh được bãi giữ xe có lỗi gây ra thiệt hại....
Danh tính thi thể đang phân hủy trong ô tô dưới vực sâu núi Mẫu SơnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân trong vụ người dân phát hiện chiếc ô tô nằm dưới vực sâu ở đỉnh Mẫu Sơn là người ở tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh), mất liên lạc từ ngày 15/7.
Tin sáng 31/8: Miền Bắc có mưa vào sáng sớm và chiều tối dịp 2/9; Kiểm tra an toàn, kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầuĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có sự khác nhau giữa các khu vực trong phạm vi cả nước...
Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về giàĐời sống
GĐXH - Ai cũng có ngày sinh riêng, và theo quan niệm tử vi, số cuối của ngày sinh Âm lịch không chỉ là một con số vô tình mà còn ẩn chứa những bí mật thú vị về vận mệnh, tài lộc và sự viên mãn khi về già.