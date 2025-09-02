Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Quy định mới nhất về yêu cầu bắt buộc đối với người học lái xe, áp dụng từ tháng 9/2025

Thứ ba, 07:07 02/09/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo Thông tư 14/2025/TT-BXD, từ ngày 1/9/2025, yêu cầu đối với người học lái xe có sự thay đổi. Dưới đây là thông tin cụ thể, mời bạn đọc tham khảo.

Quy định về yêu cầu đối với người học lái xe

Ngày 30/6/2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2025/TT-BXD quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Tại Điều 13 Thông tư này quy định về yêu cầu đối với người học lái xe từ ngày 1/9/2025 như sau:

- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

- Người học lái xe để nâng hạng giấy phép lái xe phải đáp ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trong đó, thời gian lái xe an toàn cho từng hạng giấy phép lái xe được quy định cụ thể như sau:

+ Hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE: thời gian lái xe an toàn từ 02 năm trở lên;

+ Hạng B lên D2, C lên CE, C lên D: thời gian lái xe an toàn từ 03 năm trở lên.

- Người đã có giấy phép lái xe hạng B chuyển số tự động được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng B chuyển số cơ khí (số sàn), người đã có giấy phép lái xe hạng B được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng C1 theo quy định tại Điều 6 Thông tư 14; hồ sơ của người học lái xe thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này.

Thông tư 14/2025/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ 1/9/2025.

Quy định mới nhất về yêu cầu bắt buộc đối với người học lái xe, áp dụng từ tháng 9/2025- Ảnh 1.

Theo Thông tư 14/2025/TT-BXD, từ 1/9/2025, quy định về đào tạo lái xe có sự thay đổi. Ảnh minh họa: TL

Học lái xe hồ sơ cần chuẩn bị những gì?

Theo Điều 14 Thông tư 14/2025/TT-BXD, hồ sơ của người học lái xe được quy định như sau:

- Người học lái xe lần đầu lập 01 bộ hồ sơ, nộp cho cơ sở đào tạo bằng một trong các hình thức: trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử. Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị học lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: thẻ tạm trú, thẻ thường trú, chứng minh thư ngoại giao, chứng minh thư công vụ (đối với người nước ngoài).

- Người học lái xe nâng hạng lập 01 bộ hồ sơ, nộp cho cơ sở đào tạo bằng một trong các hình thức: trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử. Hồ sơ bao gồm:

+ Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này;

+ Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D1, D2 và D (xuất trình bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc);

+ Bản khai thời gian lái xe an toàn theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này.

Quy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biếtQuy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biết

GĐXH - Từ năm 2025, giấy phép lái xe sẽ tăng lên 15 hạng theo quy định của Luật Trật tự an toàn, giao thông đường bộ 2024. Theo đó, thời hạn của giấy phép lái xe được quy định thế nào?

Những trường hợp nào phải đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe từ nay đến cuối năm 2025?Những trường hợp nào phải đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe từ nay đến cuối năm 2025?

GĐXH - Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, có nhiều trường hợp người dân cần phải đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe. Dưới đây là những thông tin chi tiết bạn đọc có thể tham khảo.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Quy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biết

Quy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biết

Những trường hợp nào phải đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe từ nay đến cuối năm 2025?

Những trường hợp nào phải đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe từ nay đến cuối năm 2025?

Hà Nội: 'Trưởng xóm' hành hung lái xe, ép chủ đất nộp 20 triệu 'quỹ xóm' khi dọn dẹp khu đất của gia đình

Hà Nội: 'Trưởng xóm' hành hung lái xe, ép chủ đất nộp 20 triệu 'quỹ xóm' khi dọn dẹp khu đất của gia đình

Hàng triệu người dân phải lưu ý những gì khi cập nhật giấy phép lái xe trên VNeID từ tháng 7/2025?

Hàng triệu người dân phải lưu ý những gì khi cập nhật giấy phép lái xe trên VNeID từ tháng 7/2025?

Lái xe bán tải chở 6 cháu bé trên thùng xe, chạy băng băng trên Đại lộ Thăng Long

Lái xe bán tải chở 6 cháu bé trên thùng xe, chạy băng băng trên Đại lộ Thăng Long

Cùng chuyên mục

Chờ suốt 1 ngày 1 đêm, cặp đôi chụp ảnh cưới giữa khung cảnh tổng duyệt diễu binh gây sốt mạng

Chờ suốt 1 ngày 1 đêm, cặp đôi chụp ảnh cưới giữa khung cảnh tổng duyệt diễu binh gây sốt mạng

Đời sống - 13 giờ trước

Chờ suốt 1 ngày 1 đêm để chụp ảnh cưới trong khung cảnh các chiến sĩ tổng duyệt diễu binh, cặp đôi có những khoảnh khắc khó quên.

Từ 1/9, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 5 triệu đồng?

Từ 1/9, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 5 triệu đồng?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/9, phụ nữ cư trú trên địa bàn TPHCM sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần với mức 5 triệu đồng.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9

Đời sống - 1 ngày trước

Gần 2 ngày nữa mới tới lễ diễu binh, hàng nghìn người đã mang lều bạt, trải chiếu sẵn sàng ngủ ngoài đường để giữ chỗ xem sự kiện lịch sử 2/9.

Mẹ qua đời, chiến sĩ nén đau thương, hoàn thành nhiệm vụ A80 trước khi về chịu tang

Mẹ qua đời, chiến sĩ nén đau thương, hoàn thành nhiệm vụ A80 trước khi về chịu tang

Đời sống - 1 ngày trước

Đang thực hiện nhiệm vụ trong khối đứng Cảnh sát giao thông tại Lễ kỷ niệm A80, Binh nhất Giang Trí Nhân (Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ) hay tin mẹ qua đời nhưng đã xin phép gia đình tiếp tục ở lại hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới trở về chịu tang.

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những con giáp này luôn tìm được niềm vui trong những điều giản đơn, biết hài lòng với hiện tại và coi cuộc sống như một hành trình để tận hưởng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ai cũng có ngày sinh riêng, và theo quan niệm tử vi, số cuối của ngày sinh Âm lịch không chỉ là một con số vô tình mà còn ẩn chứa những bí mật thú vị về vận mệnh, tài lộc và sự viên mãn khi về già.

8 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 9/2025

8 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 9/2025

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Yêu cầu mới đối với người học lái xe; nhiều quy chuẩn mới về nước thải; quy định mới về dạy ngoại ngữ trong trường học… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2025.

Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Chủ phương tiện có được bồi thường?

Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Chủ phương tiện có được bồi thường?

Đời sống - 1 ngày trước

Theo luật sư, chủ phương tiện có thể được bồi thường khi bãi trông giữ xe bị cháy có bảo hiểm vật chất xe hoặc nếu chứng minh được bãi giữ xe có lỗi gây ra thiệt hại....

Danh tính thi thể đang phân hủy trong ô tô dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Danh tính thi thể đang phân hủy trong ô tô dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân trong vụ người dân phát hiện chiếc ô tô nằm dưới vực sâu ở đỉnh Mẫu Sơn là người ở tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh), mất liên lạc từ ngày 15/7.

Tin sáng 31/8: Miền Bắc có mưa vào sáng sớm và chiều tối dịp 2/9; Kiểm tra an toàn, kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu

Tin sáng 31/8: Miền Bắc có mưa vào sáng sớm và chiều tối dịp 2/9; Kiểm tra an toàn, kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có sự khác nhau giữa các khu vực trong phạm vi cả nước...

Xem nhiều

Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Đời sống

GĐXH - Ai cũng có ngày sinh riêng, và theo quan niệm tử vi, số cuối của ngày sinh Âm lịch không chỉ là một con số vô tình mà còn ẩn chứa những bí mật thú vị về vận mệnh, tài lộc và sự viên mãn khi về già.

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Đời sống
Danh tính thi thể đang phân hủy trong ô tô dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Danh tính thi thể đang phân hủy trong ô tô dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Đời sống
Trẻ em chưa tạo tài khoản VNeID, có được nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9?

Trẻ em chưa tạo tài khoản VNeID, có được nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9?

Đời sống
Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Chủ phương tiện có được bồi thường?

Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Chủ phương tiện có được bồi thường?

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top