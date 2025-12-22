Mới nhất
Danh sách 135 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 21/12

Thứ hai, 09:29 22/12/2025 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI tại nội đô đã ghi nhận hàng loạt trường hợp vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm. Trong khi trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, số lượng tài xế "quên" thắt dây an toàn bất ngờ tăng so với các ngày thường.

Ngày 22/12, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong khung giờ từ 12h00 ngày 20/12 đến 12h00 ngày 21/12/2025, hệ thống Camera AI đã phát hiện 135 trường hợp vi phạm trong đó chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

Tại khu vực nội thành Hà Nội, nút giao Phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi tiếp tục ghi tên 120 chủ phương tiện vào danh sách xử phạt nguội. Cụ thể, hệ thống đã tự động phát hiện và lưu trữ bằng chứng của 71 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy cố tình không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ) và 49 trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.

Danh sách phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 21 / 12 - Ảnh 1.

Trường hợp xe ô tô khách vượt đèn đỏ tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi được camera ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Trong khi đó, tuyến đường Lê Văn Lương tiếp tục duy trì trật tự giao thông ổn định khi Camera AI không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường trong suốt 24 giờ qua.

Tại Km 20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, mật độ phương tiện tham gia giao thông đạt 11.328 lượt với tốc độ trung bình 78 km/h. Điều đáng báo động là hệ thống AI đã phát hiện tới 15 trường hợp tài xế hoặc người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.

Danh sách 135 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 21/12 - Ảnh 2.

Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Hiện tại, toàn bộ dữ liệu hình ảnh, video vi phạm của các trường hợp nêu trên đã được chuyển tự động về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng có thẩm quyền. Quy trình xác minh và gửi thông báo xử phạt tới tận tay chủ phương tiện sẽ được tiến hành ngay lập tức.

Cơ quan chức năng một lần nữa khuyến cáo người dân cần hình thành thói quen tuân thủ luật giao thông tự giác, mọi lúc mọi nơi, không chỉ để tránh bị phạt nguội mà quan trọng hơn là để bảo vệ tính mạng của chính mình và gia đình.

Danh sách các phương tiện vi phạm:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển sốMàu biển
120-12-2025 12:19:25Không đội mũXe mô tô29Y711182Trắng
220-12-2025 12:20:51Không đội mũXe mô tô29BM02113Trắng
320-12-2025 12:52:21Không đội mũXe mô tô30Y41282Trắng
420-12-2025 13:02:26Không đội mũXe mô tô29G180050Trắng
520-12-2025 13:05:47Không đội mũXe mô tô28H160915Trắng
620-12-2025 13:12:12Không đội mũXe mô tô29L555397Trắng
720-12-2025 13:15:18Không đội mũXe mô tô29Z51308Trắng
820-12-2025 13:15:45Không đội mũXe mô tô29MD223370Trắng
920-12-2025 13:19:23Không đội mũXe mô tô29MD162869Trắng
1020-12-2025 14:04:14Không đội mũXe mô tô29AM06290Trắng
1120-12-2025 14:05:53Không đội mũXe mô tô29D248478Trắng
1220-12-2025 14:06:13Không đội mũXe mô tô29E252261Trắng
1320-12-2025 14:06:51Không đội mũXe mô tô29X64733Trắng
1420-12-2025 14:18:16Không đội mũXe mô tô30Y41282Trắng
1520-12-2025 14:41:19Không đội mũXe mô tô19K130845Trắng
1620-12-2025 15:00:13Không đội mũXe mô tô29D134094Trắng
1720-12-2025 15:20:18Không đội mũXe mô tô36B174521Trắng
1820-12-2025 15:25:39Không đội mũXe mô tô29A123729Trắng
1920-12-2025 15:30:14Không đội mũXe mô tô34P103886Trắng
2020-12-2025 15:31:56Không đội mũXe mô tô35B271946Trắng
2120-12-2025 15:37:29Không đội mũXe mô tô88F19311Trắng
2220-12-2025 15:47:13Không đội mũXe mô tô30F57117Trắng
2320-12-2025 15:57:17Không đội mũXe mô tô29V127816Trắng
2420-12-2025 16:30:35Không đội mũXe mô tô29T197122Trắng
2520-12-2025 16:30:41Không đội mũXe mô tô89H59817Trắng
2620-12-2025 16:30:53Không đội mũXe mô tô69E125659Trắng
2720-12-2025 16:41:21Không đội mũXe mô tô36F120197Trắng
2820-12-2025 16:54:13Không đội mũXe mô tô29BE06870Trắng
2920-12-2025 16:59:16Không đội mũXe mô tô29BE12517Trắng
3021-12-2025 06:49:04Không đội mũXe mô tô89F23956Trắng
3121-12-2025 06:49:15Không đội mũXe mô tô29L104399Trắng
3221-12-2025 06:57:59Không đội mũXe mô tô89F23956Trắng
3321-12-2025 07:16:14Không đội mũXe mô tô29Y750560Trắng
3421-12-2025 08:02:52Không đội mũXe mô tô29BC08865Trắng
3521-12-2025 08:08:17Không đội mũXe mô tô17K26854Trắng
3621-12-2025 08:20:16Không đội mũXe mô tô29S707511Trắng
3721-12-2025 08:28:10Không đội mũXe mô tô29P201814Trắng
3821-12-2025 09:56:05Không đội mũXe mô tô17B467731Trắng
3921-12-2025 10:23:58Không đội mũXe mô tô817759560Trắng
4021-12-2025 10:38:30Không đội mũXe mô tô29X543401Trắng
4121-12-2025 10:48:23Không đội mũXe mô tô29L144236Trắng
4221-12-2025 11:30:22Không đội mũXe mô tô29L197299Trắng
4321-12-2025 11:32:45Không đội mũXe mô tô22F103366Trắng
4421-12-2025 11:36:27Không đội mũXe mô tô29Z27551Trắng
4521-12-2025 11:41:12Không đội mũXe mô tô15AA07976Trắng
4621-12-2025 11:45:11Không đội mũXe mô tô29Y514070Trắng
4721-12-2025 11:45:55Không đội mũXe mô tô34D138194Trắng
4821-12-2025 11:52:37Không đội mũXe mô tô23L70762Trắng
4921-12-2025 11:55:06Không đội mũXe mô tô29L541781Trắng
5020-12-2025 12:06:44Vượt đèn đỏXe mô tô29AC45523Trắng
5120-12-2025 12:29:04Vượt đèn đỏXe mô tô29K211577Trắng
5220-12-2025 12:29:12Vượt đèn đỏXe mô tô30H53122Trắng
5320-12-2025 12:42:41Vượt đèn đỏXe mô tô90B362875Trắng
5420-12-2025 12:53:39Vượt đèn đỏXe mô tô34B280127Trắng
5520-12-2025 13:26:09Vượt đèn đỏXe mô tô29T154215Trắng
5620-12-2025 13:29:22Vượt đèn đỏXe mô tô29S136378Trắng
5720-12-2025 13:31:16Vượt đèn đỏXe mô tô29Y342184Trắng
5820-12-2025 13:35:10Vượt đèn đỏXe mô tô29S116893Trắng
5920-12-2025 13:46:29Vượt đèn đỏXe mô tô14U135642Trắng
6020-12-2025 13:51:56Vượt đèn đỏXe mô tô29G116153Trắng
6120-12-2025 13:52:20Vượt đèn đỏXe mô tô29T159815Trắng
6220-12-2025 13:57:34Vượt đèn đỏXe mô tô30M49792Trắng
6320-12-2025 14:12:44Vượt đèn đỏXe mô tô29E262385Trắng
6420-12-2025 14:18:19Vượt đèn đỏXe mô tô30Y41282Trắng
6520-12-2025 14:25:56Vượt đèn đỏXe mô tô17BL17054Trắng
6620-12-2025 14:50:31Vượt đèn đỏXe mô tô29D121465Trắng
6720-12-2025 14:55:57Vượt đèn đỏXe mô tô18C139959Trắng
6820-12-2025 15:30:15Vượt đèn đỏXe mô tô34P103886Trắng
6920-12-2025 15:30:20Vượt đèn đỏXe mô tô29V538541Trắng
7020-12-2025 15:31:59Vượt đèn đỏXe mô tô35B271946Trắng
7120-12-2025 15:50:37Vượt đèn đỏXe mô tô18K100198Trắng
7220-12-2025 16:11:19Vượt đèn đỏXe mô tô29AB28525Trắng
7320-12-2025 16:15:10Vượt đèn đỏXe mô tô29Z31569Trắng
7420-12-2025 16:25:05Vượt đèn đỏXe mô tô29E298864Trắng
7520-12-2025 16:30:36Vượt đèn đỏXe mô tô29L197122Trắng
7620-12-2025 16:30:47Vượt đèn đỏXe mô tô89H59817Trắng
7720-12-2025 16:32:46Vượt đèn đỏXe mô tô16H31288Trắng
7821-12-2025 06:03:21Vượt đèn đỏXe mô tô30H83234Trắng
7921-12-2025 06:12:28Vượt đèn đỏXe mô tô29L53294Trắng
8021-12-2025 06:20:42Vượt đèn đỏXe mô tô29E238427Trắng
8121-12-2025 06:23:49Vượt đèn đỏXe mô tô27SA04135Trắng
8221-12-2025 06:24:26Vượt đèn đỏXe mô tô28L104907Trắng
8321-12-2025 06:27:29Vượt đèn đỏXe mô tô29G21631Trắng
8421-12-2025 06:29:40Vượt đèn đỏXe mô tô20B151030Trắng
8521-12-2025 06:31:57Vượt đèn đỏXe mô tô29AC77118Trắng
8621-12-2025 06:31:57Vượt đèn đỏXe mô tô29AC77118Trắng
8721-12-2025 06:35:32Vượt đèn đỏXe mô tô29G130411Trắng
8821-12-2025 06:37:23Vượt đèn đỏXe mô tô29P39740Trắng
8921-12-2025 06:58:02Vượt đèn đỏXe mô tô89F23956Trắng
9021-12-2025 07:05:19Vượt đèn đỏXe mô tô29T112125Trắng
9121-12-2025 07:25:59Vượt đèn đỏXe mô tô29Y101137Trắng
9221-12-2025 07:42:48Vượt đèn đỏXe mô tô14B191582Trắng
9321-12-2025 07:44:41Vượt đèn đỏXe mô tô18F54037Trắng
9421-12-2025 08:12:59Vượt đèn đỏXe mô tô30H52198Trắng
9521-12-2025 08:39:44Vượt đèn đỏXe mô tô29C156289Trắng
9621-12-2025 08:39:44Vượt đèn đỏXe mô tô29C156289Trắng
9721-12-2025 08:49:23Vượt đèn đỏXe mô tô29AC79200Trắng
9821-12-2025 08:56:38Vượt đèn đỏXe mô tô29X185188Trắng
9921-12-2025 09:02:16Vượt đèn đỏXe mô tô90H47348Trắng
10021-12-2025 09:29:01Vượt đèn đỏXe mô tô90B20503Trắng
10121-12-2025 09:42:09Vượt đèn đỏXe mô tô36B28449Trắng
10221-12-2025 09:45:16Vượt đèn đỏXe mô tô30H69118Trắng
10321-12-2025 09:54:39Vượt đèn đỏXe mô tô99AA28090Trắng
10421-12-2025 10:00:26Vượt đèn đỏXe mô tô19G136031Trắng
10521-12-2025 10:29:00Vượt đèn đỏXe mô tô35K153259Trắng
10621-12-2025 10:36:35Vượt đèn đỏXe mô tô18F102778Trắng
10721-12-2025 10:38:32Vượt đèn đỏXe mô tô29X543401Trắng
10821-12-2025 11:01:01Vượt đèn đỏXe mô tô29X208404Trắng
10921-12-2025 11:01:02Vượt đèn đỏXe mô tô29B2Trắng
11021-12-2025 11:04:37Vượt đèn đỏXe mô tô36607086Trắng
11121-12-2025 11:10:07Vượt đèn đỏXe mô tô36B862776Trắng
11221-12-2025 11:29:02Vượt đèn đỏXe mô tô28H122768Trắng
11321-12-2025 11:34:41Vượt đèn đỏXe mô tô29C138924Trắng
11421-12-2025 11:38:17Vượt đèn đỏXe mô tô29R71034Trắng
11521-12-2025 11:47:52Vượt đèn đỏXe mô tô29D123602Trắng
11621-12-2025 11:49:31Vượt đèn đỏXe mô tô90B500363Trắng
11721-12-2025 11:52:10Vượt đèn đỏXe mô tô38L129667Trắng
11821-12-2025 11:55:11Vượt đèn đỏÔ tô khách29B05439Vàng
11921-12-2025 11:59:15Vượt đèn đỏXe mô tô29P62640Trắng
12021-12-2025 11:59:17Vượt đèn đỏXe mô tô20G116801Trắng
12120-12-2025 14:48:28Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn34E01568Vàng
12220-12-2025 15:14:10Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn19C07832Trắng
12320-12-2025 16:54:57Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn29E03705Vàng
12420-12-2025 17:53:14Không thắt dây đai an toànNhững loại khác19A08062Trắng
12520-12-2025 18:22:42Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn22H02681Vàng
12620-12-2025 18:36:57Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn30B05103Trắng
12720-12-2025 18:44:42Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn29H22334Vàng
12820-12-2025 20:17:49Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn20C17725Trắng
12920-12-2025 20:30:32Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn98C10986Vàng
13020-12-2025 20:46:41Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn34H05023Vàng
13120-12-2025 21:35:19Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn15H17881Vàng
13220-12-2025 22:05:09Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn29E19218Vàng
13321-12-2025 00:09:58Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn19C04456Trắng
13421-12-2025 00:29:56Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn29H75028Vàng
13521-12-2025 03:32:38Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn19C22841Trắng
GĐXH - Chỉ trong vòng 24 giờ từ ngày 19/12 - 20/12, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 123 trường hợp vượt đèn đỏ và 56 trường hợp không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn TP Hà Nội. Bên cạnh đó một số trường hợp vi phạm khác như đi sai làn đường, không thắt giây an toàn cũng đã bị phát hiện.

