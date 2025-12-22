Danh sách 135 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 21/12

Ngày 22/12, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong khung giờ từ 12h00 ngày 20/12 đến 12h00 ngày 21/12/2025, hệ thống Camera AI đã phát hiện 135 trường hợp vi phạm trong đó chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

Tại khu vực nội thành Hà Nội, nút giao Phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi tiếp tục ghi tên 120 chủ phương tiện vào danh sách xử phạt nguội. Cụ thể, hệ thống đã tự động phát hiện và lưu trữ bằng chứng của 71 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy cố tình không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ) và 49 trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.

Trường hợp xe ô tô khách vượt đèn đỏ tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi được camera ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Trong khi đó, tuyến đường Lê Văn Lương tiếp tục duy trì trật tự giao thông ổn định khi Camera AI không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường trong suốt 24 giờ qua.

Tại Km 20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, mật độ phương tiện tham gia giao thông đạt 11.328 lượt với tốc độ trung bình 78 km/h. Điều đáng báo động là hệ thống AI đã phát hiện tới 15 trường hợp tài xế hoặc người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.

Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Hiện tại, toàn bộ dữ liệu hình ảnh, video vi phạm của các trường hợp nêu trên đã được chuyển tự động về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng có thẩm quyền. Quy trình xác minh và gửi thông báo xử phạt tới tận tay chủ phương tiện sẽ được tiến hành ngay lập tức.

Cơ quan chức năng một lần nữa khuyến cáo người dân cần hình thành thói quen tuân thủ luật giao thông tự giác, mọi lúc mọi nơi, không chỉ để tránh bị phạt nguội mà quan trọng hơn là để bảo vệ tính mạng của chính mình và gia đình.

Danh sách các phương tiện vi phạm:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 1 20-12-2025 12:19:25 Không đội mũ Xe mô tô 29Y711182 Trắng 2 20-12-2025 12:20:51 Không đội mũ Xe mô tô 29BM02113 Trắng 3 20-12-2025 12:52:21 Không đội mũ Xe mô tô 30Y41282 Trắng 4 20-12-2025 13:02:26 Không đội mũ Xe mô tô 29G180050 Trắng 5 20-12-2025 13:05:47 Không đội mũ Xe mô tô 28H160915 Trắng 6 20-12-2025 13:12:12 Không đội mũ Xe mô tô 29L555397 Trắng 7 20-12-2025 13:15:18 Không đội mũ Xe mô tô 29Z51308 Trắng 8 20-12-2025 13:15:45 Không đội mũ Xe mô tô 29MD223370 Trắng 9 20-12-2025 13:19:23 Không đội mũ Xe mô tô 29MD162869 Trắng 10 20-12-2025 14:04:14 Không đội mũ Xe mô tô 29AM06290 Trắng 11 20-12-2025 14:05:53 Không đội mũ Xe mô tô 29D248478 Trắng 12 20-12-2025 14:06:13 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 Trắng 13 20-12-2025 14:06:51 Không đội mũ Xe mô tô 29X64733 Trắng 14 20-12-2025 14:18:16 Không đội mũ Xe mô tô 30Y41282 Trắng 15 20-12-2025 14:41:19 Không đội mũ Xe mô tô 19K130845 Trắng 16 20-12-2025 15:00:13 Không đội mũ Xe mô tô 29D134094 Trắng 17 20-12-2025 15:20:18 Không đội mũ Xe mô tô 36B174521 Trắng 18 20-12-2025 15:25:39 Không đội mũ Xe mô tô 29A123729 Trắng 19 20-12-2025 15:30:14 Không đội mũ Xe mô tô 34P103886 Trắng 20 20-12-2025 15:31:56 Không đội mũ Xe mô tô 35B271946 Trắng 21 20-12-2025 15:37:29 Không đội mũ Xe mô tô 88F19311 Trắng 22 20-12-2025 15:47:13 Không đội mũ Xe mô tô 30F57117 Trắng 23 20-12-2025 15:57:17 Không đội mũ Xe mô tô 29V127816 Trắng 24 20-12-2025 16:30:35 Không đội mũ Xe mô tô 29T197122 Trắng 25 20-12-2025 16:30:41 Không đội mũ Xe mô tô 89H59817 Trắng 26 20-12-2025 16:30:53 Không đội mũ Xe mô tô 69E125659 Trắng 27 20-12-2025 16:41:21 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 Trắng 28 20-12-2025 16:54:13 Không đội mũ Xe mô tô 29BE06870 Trắng 29 20-12-2025 16:59:16 Không đội mũ Xe mô tô 29BE12517 Trắng 30 21-12-2025 06:49:04 Không đội mũ Xe mô tô 89F23956 Trắng 31 21-12-2025 06:49:15 Không đội mũ Xe mô tô 29L104399 Trắng 32 21-12-2025 06:57:59 Không đội mũ Xe mô tô 89F23956 Trắng 33 21-12-2025 07:16:14 Không đội mũ Xe mô tô 29Y750560 Trắng 34 21-12-2025 08:02:52 Không đội mũ Xe mô tô 29BC08865 Trắng 35 21-12-2025 08:08:17 Không đội mũ Xe mô tô 17K26854 Trắng 36 21-12-2025 08:20:16 Không đội mũ Xe mô tô 29S707511 Trắng 37 21-12-2025 08:28:10 Không đội mũ Xe mô tô 29P201814 Trắng 38 21-12-2025 09:56:05 Không đội mũ Xe mô tô 17B467731 Trắng 39 21-12-2025 10:23:58 Không đội mũ Xe mô tô 817759560 Trắng 40 21-12-2025 10:38:30 Không đội mũ Xe mô tô 29X543401 Trắng 41 21-12-2025 10:48:23 Không đội mũ Xe mô tô 29L144236 Trắng 42 21-12-2025 11:30:22 Không đội mũ Xe mô tô 29L197299 Trắng 43 21-12-2025 11:32:45 Không đội mũ Xe mô tô 22F103366 Trắng 44 21-12-2025 11:36:27 Không đội mũ Xe mô tô 29Z27551 Trắng 45 21-12-2025 11:41:12 Không đội mũ Xe mô tô 15AA07976 Trắng 46 21-12-2025 11:45:11 Không đội mũ Xe mô tô 29Y514070 Trắng 47 21-12-2025 11:45:55 Không đội mũ Xe mô tô 34D138194 Trắng 48 21-12-2025 11:52:37 Không đội mũ Xe mô tô 23L70762 Trắng 49 21-12-2025 11:55:06 Không đội mũ Xe mô tô 29L541781 Trắng 50 20-12-2025 12:06:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC45523 Trắng 51 20-12-2025 12:29:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K211577 Trắng 52 20-12-2025 12:29:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H53122 Trắng 53 20-12-2025 12:42:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B362875 Trắng 54 20-12-2025 12:53:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B280127 Trắng 55 20-12-2025 13:26:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T154215 Trắng 56 20-12-2025 13:29:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S136378 Trắng 57 20-12-2025 13:31:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y342184 Trắng 58 20-12-2025 13:35:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S116893 Trắng 59 20-12-2025 13:46:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14U135642 Trắng 60 20-12-2025 13:51:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G116153 Trắng 61 20-12-2025 13:52:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T159815 Trắng 62 20-12-2025 13:57:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30M49792 Trắng 63 20-12-2025 14:12:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E262385 Trắng 64 20-12-2025 14:18:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Y41282 Trắng 65 20-12-2025 14:25:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17BL17054 Trắng 66 20-12-2025 14:50:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D121465 Trắng 67 20-12-2025 14:55:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18C139959 Trắng 68 20-12-2025 15:30:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34P103886 Trắng 69 20-12-2025 15:30:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V538541 Trắng 70 20-12-2025 15:31:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35B271946 Trắng 71 20-12-2025 15:50:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18K100198 Trắng 72 20-12-2025 16:11:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB28525 Trắng 73 20-12-2025 16:15:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z31569 Trắng 74 20-12-2025 16:25:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E298864 Trắng 75 20-12-2025 16:30:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L197122 Trắng 76 20-12-2025 16:30:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89H59817 Trắng 77 20-12-2025 16:32:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 16H31288 Trắng 78 21-12-2025 06:03:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H83234 Trắng 79 21-12-2025 06:12:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L53294 Trắng 80 21-12-2025 06:20:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E238427 Trắng 81 21-12-2025 06:23:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 27SA04135 Trắng 82 21-12-2025 06:24:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28L104907 Trắng 83 21-12-2025 06:27:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G21631 Trắng 84 21-12-2025 06:29:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20B151030 Trắng 85 21-12-2025 06:31:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC77118 Trắng 86 21-12-2025 06:31:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC77118 Trắng 87 21-12-2025 06:35:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G130411 Trắng 88 21-12-2025 06:37:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P39740 Trắng 89 21-12-2025 06:58:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89F23956 Trắng 90 21-12-2025 07:05:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T112125 Trắng 91 21-12-2025 07:25:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y101137 Trắng 92 21-12-2025 07:42:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14B191582 Trắng 93 21-12-2025 07:44:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F54037 Trắng 94 21-12-2025 08:12:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H52198 Trắng 95 21-12-2025 08:39:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C156289 Trắng 96 21-12-2025 08:39:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C156289 Trắng 97 21-12-2025 08:49:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC79200 Trắng 98 21-12-2025 08:56:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X185188 Trắng 99 21-12-2025 09:02:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90H47348 Trắng 100 21-12-2025 09:29:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B20503 Trắng 101 21-12-2025 09:42:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B28449 Trắng 102 21-12-2025 09:45:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H69118 Trắng 103 21-12-2025 09:54:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99AA28090 Trắng 104 21-12-2025 10:00:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19G136031 Trắng 105 21-12-2025 10:29:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35K153259 Trắng 106 21-12-2025 10:36:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F102778 Trắng 107 21-12-2025 10:38:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X543401 Trắng 108 21-12-2025 11:01:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X208404 Trắng 109 21-12-2025 11:01:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B2 Trắng 110 21-12-2025 11:04:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36607086 Trắng 111 21-12-2025 11:10:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B862776 Trắng 112 21-12-2025 11:29:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28H122768 Trắng 113 21-12-2025 11:34:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C138924 Trắng 114 21-12-2025 11:38:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29R71034 Trắng 115 21-12-2025 11:47:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D123602 Trắng 116 21-12-2025 11:49:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B500363 Trắng 117 21-12-2025 11:52:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 38L129667 Trắng 118 21-12-2025 11:55:11 Vượt đèn đỏ Ô tô khách 29B05439 Vàng 119 21-12-2025 11:59:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P62640 Trắng 120 21-12-2025 11:59:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20G116801 Trắng 121 20-12-2025 14:48:28 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 34E01568 Vàng 122 20-12-2025 15:14:10 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 19C07832 Trắng 123 20-12-2025 16:54:57 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 29E03705 Vàng 124 20-12-2025 17:53:14 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 19A08062 Trắng 125 20-12-2025 18:22:42 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 22H02681 Vàng 126 20-12-2025 18:36:57 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 30B05103 Trắng 127 20-12-2025 18:44:42 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 29H22334 Vàng 128 20-12-2025 20:17:49 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 20C17725 Trắng 129 20-12-2025 20:30:32 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 98C10986 Vàng 130 20-12-2025 20:46:41 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 34H05023 Vàng 131 20-12-2025 21:35:19 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 15H17881 Vàng 132 20-12-2025 22:05:09 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 29E19218 Vàng 133 21-12-2025 00:09:58 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 19C04456 Trắng 134 21-12-2025 00:29:56 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 29H75028 Vàng 135 21-12-2025 03:32:38 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 19C22841 Trắng